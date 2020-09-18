Антон Чуйкин: Hyundai Creta - а так можно было?

Три изменения получила «Крета» в ходе рестайлинга. И этого оказалось достаточно, чтобы стать иномаркой №1 на российском рынке.

Моторы – прежние. Коробки – тоже. Салон – не изменился. Можно и дальше перечислять системы и опции «Креты» 2021 модельного года, которые она берет с собой из 2020-го и 19-го, но из экономии просто перечислю то, что отличает рестайлинговую машину: решетка радиатора не с полосками, а с ячейками; возможность двуцветной окраски с черной крышей и цветным кузовом; новый рисунок 16-дюймовых дисков. Это все. Обновления – будем все же называть их так – проведены более чем осторожные, и это хорошо объясняется тем, что «Крета» уверенно занимает первую строчку в рейтинге продаж кроссоверов, которую не может оспорить даже французское трио «Дастер»-«Каптюр»-«Аркана». Зачем же лишний раз беспокоить эту курочку? Золотые яйца она несет уже пятый год: с момента появления в 2016-м привычно возглавляет рейтинг в своем классе.

И аккурат после обновления даже сместила с пьедестала иномарку №1 «Киа-Рио», правда, всего на один летний месяц. Посмотрим, что будет дальше, а пока зафиксируем ее общее 4 место на рынке новых автомобилей с результатом за 8 месяцев в 44 тысячи машин. И очень, очень незначительным падением из-за карантина: минус 1200 машин, конкуренты завидуют. Дело дошло до того, что «креты» стали дефицитным товаром, пока питерский завод наращивал мощности после вынужденного простоя. В общем, «Крета» логично продолжит наш ряд тест-драйвов машин, горячо любимых и потребителем, и производителем. За что? ЗА ДВАДЦАТЬ СТРОЧЕК Для «Креты» предлагают два двигателя на выбор, две коробки и два типа привода. Почти все, кроме ручки и двух литров, сочетается между собой. Для простоты я составил такую табличку. Варианты исполнения «Креты» по силовым агрегатам: Что касается оборудования – у машины пять основных комплектаций, одна специальная, штук пять различных пакетов, так что только в официальном прайс-листе я насчитал 20 строчек. Вот это и называется – богатство выбора.

Хочешь привод передний, коробку-автомат и двухлитровый мотор? Выбирай из трех комплектаций, от 1 242 до 1 527 тысяч. Нужна самая простая машина с двигателем 1,6? Готовь 1 млн 027 тысяч. Нужно все по максимуму? Советую обратить внимание на специальную версию «Би-2» имени Левы и Шуры, где собраны все пакеты, все опции, двуцветный окрас и самые большие 17-дюймовые колеса до кучи. А, да, еще световая печать под дверью, такой доброкачественный выпендреж. 1 млн 567 тысяч – и исполнение линейки «Рок эдишн» ваше. Кстати, именно такой автомобиль у нас на тесте. Один из лимитированной тысячи.

Помню, как во время первого теста «Креты» — он проходил ровно 4 года назад – мы отмечали пробелы в оборудовании. Кто-то хотел навигатор, кто-то круиз-контроль, а я и то, и другое сразу. Это все давно есть в перечне оборудования двух дорогих комплектаций, а «Би-2» может похвастать не просто картами, но и пробками от «Яндекса», озвученными Алисой. К четкости работы есть вопросы, но сам по себе факт налицо: «вы просили, мы сделали». Точнее, мы просили…

Благодаря такому подходу к запросам покупателей вы легко получите нужную именно вам «Крету», даже если маркетологам раньше казалось, что полный привод, ручка и 1,6 литра никогда-никогда не найдут спроса. А еще можно подсчитать, что сколько стоит: автоматическая коробка (и это классическая гидромеханика) – 50 тысяч рублей; полный привод – 80; 150-сильный мотор – 60 тысяч. И это очень хорошие цены. Не удивлен, что после карантина одной из самых дефицитных машин стала именно «Крета». ЗА ТВЕРДУЮ «ЧЕТВЕРКУ» Знаете, так бывает, когда среди учеников класса лучший средний балл показывает хорошист, потому что у отличника случилась «двойка» по музыке… Есть машины, которые по асфальту едут интереснее «Креты», даже двухлитровой. Разгон, поддержание скорости, вообще динамика у нее такие, что слово «нормально» является исчерпывающим.

На грунтовке и вне ее «Крета» не пасует, но и подвигов не совершает. Полный привод с блокировкой муфты это неплохо, но просвет в 190 мм (180, если поставить защиту) и довольно жесткая подвеска не позволяют геройствовать. В городе – тоже без эмоций, едет, везет, греет, вид сзади показывает, но кого этим сейчас удивишь? Шумоизоляция могла быть и получше… Багажник? 402 литра это несколько меньше, чем у одноклассников, но проблем с погрузкой не возникает, а главное – простор на втором ряду полностью оправдывает такой объем.

Короче говоря, вы не найдете у «Креты» конкретных ярких достоинств. Как не обнаружите и недостатков. Скучно? Скажите это среднему покупателю, который год за годом приходит в автосалон именно за «Кретой». Когда нужен «просто хороший кроссовер», она вне конкуренции. Ширпотреб – это высочайшая похвала для продукта, которым надо не любоваться, а зарабатывать. Спокойно, без сюрпризов и без капризов «Крета» работает автомобилем. Хорошим автомобилем. ЗА УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ Никаких вариаторов. Тем более – двух сцеплений. Турбо? Боже упаси! Дизель? Вы что, смеетесь? Только проверенные временем (читай – прошлого поколения) агрегаты, которые так любит осторожный (читай – грамотный) потребитель. Благо, нам не нужно выполнять Евро VI или получать пять звезд в краш-тестах EuroNCAP.

Да, технически «Крета» не предполагает откровений. Зато покупая ее, человек обоснованно уверен, что поломок не будет, а цена при перепродаже позволит довольно просто купить следующую машину (угадайте, какой марки и модели). И вот вам итог: «Хендэ-Крета» чемпион в своем классе по вторичной стоимости (согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ»). То есть меньше всего дешевеет с возрастом. Да, новую «Крету» вы, выходит, в заметной степени приобретаете не для себя, а для следующего хозяина. Зато это выгодно. Нестареющей «Крете» всего 4 года. И пока обновить достаточно решетку радиатора, но вообще-то настоящий фейслифт рано или поздно потребуется и он, надеюсь, не за горами. И к слову о выгоде. Стартуя от «Рольфа», где получил тестовую машину, я с неприятным ощущением наблюдал, как растут цифры на табло среднего расхода. На девяти с половиной они остановились и пошли вниз. Двигатель как раз прогрелся, да и город кончился. Чтобы более-менее корректно оценить аппетит, я отправился в обычное для таких тестов турне, моделирующее ранний выезд на дачу. Целью было проехать хотя бы 100 км, выдержать среднюю скорость не менее 80 км/ч, двигаясь в ритме потока, и посмотреть, что покажет бортовой компьютер.

При 81 км/ч я получил, та-дам, 7,1 л/100 км. Неплохо, на уровне «Соляриса», «Датсуна» и «Дастера». При заметно большей прыти, замечу по ходу. И конечно, приятно, что это был 92-й бензин, который уже на 12% дешевле 95-го, предписанного для отдельных конкурентов. Захлопываю лючок бензобака и перехожу к выводам, *** Hyundai Creta – максимум выбора при относительном минимуме затрат и оптимуме технологий. Вроде, ничего особенного в машине нет, но поди выдержи такое точное равновесие! Вот вам и 260 тысяч проданных за четыре года машин. Ждем новых успехов… и более смелого обновления.