Сергей Целиков: Citroen C5 Aircross - устремленный в премиум

Продажи Citroen C5 Aircross начались в России в июне 2019 года, и уже на старте для этой модели было предусмотрено 30 цветовых комбинаций экстерьера: 7 цветов кузова, 2 цвета крыши, 4 варианта отделки интерьера, а также 3 специальных пакета Сolor Packs, включающие в себя цветные декоративные вставки в переднем бампере, оригинальные боковые накладки Airbump и контрастную окраску рейлингов на крыше. Такие широкие возможности индивидуализации, безусловно, привлекают внимание потенциальных клиентов, но что скрывается за яркой внешностью? Узнаем подробнее во время тест-драйва.

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ Первое, что бросается в глаза при встрече Citroen C5 Aircross, - это его необычность. Он не такой, как все. Он другой. Этот автомобиль никогда не затеряется в толпе, как например, его «соплатформенный брат» Opel Grandland X. Дизайнеры французского бренда Citroen всегда уделяли внешности огромное значение, подчеркивая различными элементами и цветом определенные детали, как бы «подсвечивая» фамильные черты. Посмотрите на фотографии и сами в этом убедитесь.

А если заглянуть в салон, обтянутый дорогой коричневой кожей в сочетании с черными и металлическими элементами, то создастся впечатление, что ты попадаешь в автомобиль класса «люкс». Этот автомобиль выглядит дорого и стильно. Но вот будет ли успех у этой модели на нашем рынке? Давайте познакомимся с ней чуть поближе. Начнем с технических деталей.

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ Citroen C5 Aircross представлен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами. Первый, бензиновый, турбированный, объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. В паре к нему идет надежный, проверенный временем 6-ступенчатый автомат фирмы Aisin. В этом сочетании Aircross разгоняется до сотни за 9,1 секунды. Паспортный расход топлива в городском режиме составляет 10,5 литра, а по трассе - 6,3 литра на 100 км. Максимальный крутящий момент 240 Нм при 1400 об/мин. Это делает езду в городском режиме достаточно комфортной.

Но если вы хотите «не по-детски» зажечь на трассе, то выбирайте 2-литровый дизель HDI180, который идет в сочетании с новым 8-ступенчатым автоматом японской фирмы Aisin. Максимальный крутящий момент 400 Нм при 2000 об/мин даст вам именно то, что хочется. У него практически «ураганная» тяга, особенно на скорости после 100 км/ч. При этом в паспорте цифры расхода топлива могут просто шокировать - 6,6 литров в городе и 4,8 литра по трассе. В моем случае, при пробеге в 500 км с примерным паритетом 50/50 по городу и трассе, итоговый расход получился 7,4 литра на 100 км. Но в этот раз я реально много времени провел в пробках.

ПОДВЕСКА И КОМФОРТ Подвеска у кроссовера C5 Aircross достаточно мягкая. Она проглатывает все мелкие неровности, а большие ухабы как бы «обволакивает». По ездовым ощущениям очень похоже на «пневму». На самом деле здесь ее нет, а применена другая технология - Progressive Hydraulic Cushions. Описывая ее в маркетинговых коммуникациях, Citroen использует термин - «эффект ковра-самолета». Самое главное, чтобы людей со слабым вестибулярным аппаратом не начало укачивать. Рекомендую перед покупкой этого автомобиля обязательно проехаться по извилистым улочкам и потолкаться в пробках. И только после это решить, подходит ли вам автомобиль с такой мягкой подвеской.

Красивые широкие дизайнерские сиденья, выглядят как с выставки дорогой мебели. Они достаточно комфортны, при этом обеспечивают хорошую боковую поддержку. Наличие 8-точечного массажа с 5 разными программами - хорошее подспорье в длительных путешествиях. Программы легко выбираются на экране и позволяют массировать поясницу, спину или плечи. Мне особенно понравилась программа «кошачьи лапки».

Автомобиль довольно широкий - 1969 мм, без учета зеркал. Это позволило сделать на втором ряду три полноценных взрослых сиденья, каждое из которых откидывается самостоятельно. При этом они могут еще и сдвигаться вперед, увеличивая багажное отделение с 580 до 720 литров - это самый большой багажник в классе. При сложенных задних сиденьях получается 1630 литров грузового отделения. Ну, и решение, пришедшее из более дорогих автомобилей, - возможность открытия пятой двери легким движением ноги под задним бампером. Бесспорно, очень удобно и практично.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В МАССЫ Основная тенденция развития автопрома последних лет - все большая доступность новых технологий, ранее применяемых лишь на дорогих премиальных автомобилях. Вроде, Citroen C5 Aircross относится к массовому сегменту, но как много разных систем «наворочено» в его «мозгах»! Попробую лишь перечислить их, не вдаваясь в описания: система распознавания дорожных знаков и рекомендуемой скорости;

система предупреждения о возможном столкновении;

система экстренного торможения;

система контроля внимания водителя;

система предупреждения водителя об усталости;

система слежения за полосой и предупреждения о непреднамеренном пересечении разметки;

активная система мониторинга слепых зон. Кроме того, есть современная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, WiFi-модулем, встроенной 3D-навигацией с функцией голосового управления и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, а также MirrorLink, при помощи которой можно видеть на экране всю информацию с вашего смартфона. А еще в этом «Ситроене» была инновационная система ConnectedCam для видеофиксации высокого разрешения Full HD, встроенная в зеркало заднего вида. Она позволяет делать снимки или видеозаписи, которые можно отправить по электронной почте или поделиться ими в социальных сетях. Система оснащена GPS-датчиком и является частью общей системы безопасности автомобиля. На встроенной карте памяти объемом 16 Гб хранятся записи, которые могут понадобиться в случае транспортного происшествия.