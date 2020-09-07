Сергей Целиков: Renault Master - не просто рабочая лошадь

Мы продолжаем обзор коммерческих автомобилей, представленных на российском авторынке. К нам на тест попал фургон Renault Master. Модель получила обновление в 2020 году и летом начала поступать к дилерам. На мой взгляд, «лицо» автомобиля изменилось в лучшую сторону. Благодаря новым фарам, новой решетке радиатора и новым линиям капота автомобиль стал выглядеть солиднее и гармоничнее. В кабине тоже много новшеств, но о них чуть позже. Начнем обзор с общих характеристик.

ГАБАРИТЫ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ Новый «Мастер» может иметь 4 варианта длины, 3 варианта высоты, 2 варианта привода (передний или задний) и 3 варианта допустимой полной массы (2490, 3500 и 4500 кг). Наш тестовый фургон был переднеприводным L2H2, полной массой 2490 кг. Отмечу, что столь низкая паспортная полная масса и «легковая» расчетная грузоподъемность (525 кг) нужна лишь для того, чтобы беспрепятственно выезжать в центр Москвы. Реально такой фургон спокойно везет 1 - 1,5 тонны груза.

Длина у разных версий автомобиля может составлять от 5048 (L1) до 6848 (L4) мм. В высоту Мастер начинается с 2310 (Н1) мм и «вырастает» до 2815 (Н3) мм. Наш вариант L2H2 имел чуть более 5,5 метров длины и 2,5 м высоты. Багажное отделение по полу на 8 мм превышает стандартную длину в 3 метра, но пластиковая «выштамповка», отделяющая кабину, «сьедает» в верхней части примерно 15-20 см пространства. Высота грузового отделения (1894 мм) позволяет свободно перемещаться в кузове людям среднего роста, не опасаясь зацепиться за что-то головой. Объем грузового отсека варьируется от 7,8 до 15,8 куб. м. В тестовом автомобиле он был чуть более 10 кубов.

КАБИНА - УПОР НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Первое впечатление после того, как попадаешь в кабину этого автомобиля - здесь все просто и без изысков. Пластик панели приборов жесткий, линии прямые, приборы обычные… Но постепенно понимаешь, что сделано все в угоду функциональности. Открываешь перчаточный ящик, а он - огромный (10,5 л), причем не откидной, как у всех остальных, а выдвижной, что намного удобнее. И естественно охлаждаемый. Над ним выдвигается удобный столик, который можно использовать как для работы с документами и ноутбуком, так и для «перекуса». Рядом также выдвижной подстаканник.

Кроме того, в спинке центрального сиденья может находиться еще один поворотный столик, но это - опционально. В нашем случае пассажирское сиденье было простым двухместным и для дальних поездок не очень удобным. Как и на многих других моделях Renault, подушки сиденья короткие, а спинка пассажирского в «Мастере» не откидывается. В «богатых» версиях устанавливается мультимедийная система Media Nav с сенсорным экраном, навигацией, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В вариантах «попроще» - магнитола и выдвижной держатель для планшета или телефона, что тоже очень неплохо.

В результате «Мастер» при желании может стать даже этаким импровизированным «офисом на колесах», что в нынешний «удаленный» рабочий период весьма актуально. РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ Хорошую обзорность обеспечивают большие двойные боковые зеркала заднего вида с подогревом и повторителем поворота. Зеркало обзора слепой зоны позволяет лучше контролировать дорожную ситуацию. Приборная панель оснащена бортовым компьютером с достаточно простой логикой. Есть у «Мастера» и камера заднего вида, которая передает изображение на салонное зеркало. К сожалению, размер зеркала небольшой, и поэтому изображение соответствующее… В автомобиле также имеется круиз-контроль, но в наших российских дорожных условиях пользоваться им большого смысла не имеет.

ДВИГАТЕЛЬ И РАСХОД ТОПЛИВА Фургоны Renault Master оснащаются современным дизельным двигателем Renault M9T и 6-ступенчатой МКП. В зависимости от версии мощность двигателя составляет 125 л.с. с крутящим моментом 310 Нм или 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм при 1500 оборотах коленчатого вала. Паспортный расход топлива на нашей 150-сильной версии Мастера L2H2 был указан 7,3 л/100 км в загородном цикле и 9,6 литра - в городском цикле. Реальный расход на пробеге чуть более 2000 км (80% трасса, 20% город) получился 8,3 литра у пустого фургона и почти на литр больше при полной загрузке. Это несколько выше, чем у конкурентов, которых мы тестировали в аналогичных условиях.

ЦЕНЫ И КОНКУРЕНТЫ Розничная стоимость Renault Master 2020 года у дилеров начинается с 1 915 000 рублей. Столько стоит переднеприводный маленький фургон L1H1 общей массой 2490 кг. Максимальная стоимость самой «крупной» версии L4H3 полной массой 4500 кг cоставляет 2 644 000 рублей. Это без учета дополнительных пакетов опций. Полный прайс-лист можно скачать по ссылке.

Основными конкурентами Renault Master на российском рынке являются Ford Transit, Peugeot Boxer и Citroen Jumper, которые находятся примерно в том же ценовом диапазоне. Коммерческие фургоны от Volkswagen и Mercedes-Benz уже значительно дороже, а российская «ГАЗель» пока не дает такого же комфорта и надежности, как иномарки.