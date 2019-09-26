Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

На тест мною были взяты три коммерческих фургона: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit. Работали они в одинаковых условиях – 1000 км в одну сторону без загрузки и обратный путь с полной загрузкой. Поэтому удалось сравнить не только «паспортные» характеристики, но и насколько удобно и комфортно придется водителю и пассажиру в долгой дороге.

КАБИНА – ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Самый комфортный и качественный салон среди этой тройки конечно же у «Крафтера». Садясь в автомобиль, сразу понимаешь, что он дороже остальных. В первую очередь по качеству пластика и других отделочных материалов. И водительское, и пассажирские сиденья не вызывают никаких нареканий. Удобная посадка, широкий диапазон регулировок для водителя, а под пассажирским сиденьем большой ящик для хранения вещей. Руль регулируется и по вылету, и по углу наклона. Понятная, «легко читаемая» панель приборов. Огромное количество ниш, полочек, подстаканников и различных кармашков. Возможно, даже чересчур много. Удачный бортовой компьютер и хороший дисплей аудиосистемы. В нашем автомобиле был доступен CarPlay, что в нынешнюю цифровую эпоху очень кстати. Можно со своего смартфона вывести на экран навигатор, параллельно включить любимую музыку, принимать звонки и видеть входящие сообщения.

Если сравнивать салоны «Транзита» и «Боксера», то лично мне больше понравился фордовский. Чуть более удобная посадка (у «Пежо» сиденье коротковато), более читаемая панель приборов, наличие ящика под пассажирским сиденьем.

Кстати, у «Боксера» рулевая колонка регулируется только по вылету, но не регулируется по высоте, что не очень удобно для рослых водителей. К плюсам «Боксера» могу отнести хорошую шумоизоляцию кабины. По моим субъективным ощущениям, она лучшая в этой троке фургонов.

КУЗОВ – «L» И «H» У КАЖДОГО СВОИ Вариантов грузового отсека у коммерческих фургонов много. При этом, нумерация длины (L) и высоты (H) у каждого своя. Так наш «Крафтер» L3H2 имел самое низкое грузовое отделение – ниже моего роста (173 см), что не позволяло перемещаться там «в полный рост».

При этом и «Боксер», и «Транзит», с тем же индексом по высоте (Н2), имеют еще сантиметров 20 запаса над головой. То есть высота грузового отсека у них более 190 см. Погрузка и разгрузка в обоих фургонах не вызывала никаких проблем. Плюс «Крафтера» в том, что задние двери открываются на 270 градусов и фиксируются магнитами. Удобно и практично. У «Транзита» задние двери открываются на 180 градусов, а минимальный угол открывания дверей у «Боксера». Это его минус, но есть и плюс – наличие дополнительной ниши над кабиной. Она была только у «Пежо». А вот «Транзит» порадовал несколькими небольшими нишами для мелких предметов (инструмент, бутылки) рядом с колесными арками.

В целом, объем грузового отсека на разных модификациях «Крафтера» может варьироваться от 9,9 до 18,4 куб. м. У «Боксера» данный показатель находится в диапазоне от 8 до 17 куб. м, а у «Транзита» – от 9,5 до 15,1 куб. м. Отмечу, что «Пежо» и «Форд» сделали специальную облегченную модификацию фургонов общей массой чуть меньше 2,5 тонны, для того, чтобы можно было беспрепятственно въезжать в центр Москвы и в другие мегаполисы, где есть ограничения по массе. ПОДВЕСКА – БОЛЬШЕ ГРУЗИШЬ, МЯГЧЕ ЕДЕШЬ В нашей тройке самым жестким оказался «Крафтер», особенно без загрузки. К тому же отсутствие шумоизоляции между кабиной и грузовым отсеком снижает шумовой комфорт от «громыханий» на кочках. Подвески «Боксера» и «Транзита», даже «пустых», несколько мягче. После полной загрузки все машины становятся на ходу комфортнее. Отмечу еще, что при езде по трассе, на более высоких и коротких фургонах (в нашем случае «Боксер» и «Транзит») отчетливо ощущаются боковые порывы ветра, а «Крафтер» их практически не замечает. ДВИГАТЕЛЬ – МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО Все три тестируемых автомобиля были оснащены дизельными двигателями и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это классическое сочетание для коммерческих фургонов. Один из важнейших параметров комтранса – расход топлива. Итоговые показатели после 1000 км по трассе без загрузки и с полной загрузкой таковы: «Крафтер» – 7,6/8,4 л, «Боксер» – 7,7/8,6 л., «Транзит» – 7,8/8,6 л. На мой взгляд, очень достойный результат для всех. Тем не менее, формально победа на стороне «Фольксвагена», у которого самый маленький (2 л), но в то же время и самый мощный (140 л.с.) двигатель. А вот «Боксер» побеждает в номинации «пробег на одной заправке» – только у него был 90-литровый топливный бак, что позволяет проехать из Москвы до Тольятти без дозаправки!