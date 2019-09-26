Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

180 0

На тест мною были взяты три коммерческих фургона: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit. Работали они в одинаковых условиях – 1000 км в одну сторону без загрузки и обратный путь с полной загрузкой. Поэтому удалось сравнить не только «паспортные» характеристики, но и насколько удобно и комфортно придется водителю и пассажиру в долгой дороге. 

Тестовые автомобили

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

КАБИНА – ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Самый комфортный и качественный салон среди этой тройки конечно же у «Крафтера». Садясь в автомобиль, сразу понимаешь, что он дороже остальных. В первую очередь по качеству пластика и других отделочных материалов.

И водительское, и пассажирские сиденья не вызывают никаких нареканий. Удобная посадка, широкий диапазон регулировок для водителя, а под пассажирским сиденьем большой ящик для хранения вещей. Руль регулируется и по вылету, и по углу наклона. Понятная, «легко читаемая» панель приборов. Огромное количество ниш, полочек, подстаканников и различных кармашков. Возможно, даже чересчур много.

Удачный бортовой компьютер и хороший дисплей аудиосистемы. В нашем автомобиле был доступен CarPlay, что в нынешнюю цифровую эпоху очень кстати. Можно со своего смартфона вывести на экран навигатор, параллельно включить любимую музыку, принимать звонки и видеть входящие сообщения.

За рулем Volkswagen Crafter - что удобно?

Руль и панель приборов Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter - как выглядит CarPlay

Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

Если сравнивать салоны «Транзита» и «Боксера», то лично мне больше понравился фордовский. Чуть более удобная посадка (у «Пежо» сиденье коротковато), более читаемая панель приборов, наличие ящика под пассажирским сиденьем. 

Салон Ford Transit

Кстати, у «Боксера» рулевая колонка регулируется только по вылету, но не регулируется по высоте, что не очень удобно для рослых водителей. К плюсам «Боксера» могу отнести хорошую шумоизоляцию кабины. По моим субъективным ощущениям, она лучшая в этой троке фургонов.

Салон Peugeot Boxter

КУЗОВ – «L» И «H» У КАЖДОГО СВОИ

Вариантов грузового отсека у коммерческих фургонов много. При этом, нумерация длины (L) и высоты (H) у каждого своя. Так наш «Крафтер» L3H2 имел самое низкое грузовое отделение – ниже моего роста (173 см), что не позволяло перемещаться там «в полный рост».

Высота Volkswagen Crafter снаружи...

Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

При этом и «Боксер», и «Транзит», с тем же индексом по высоте (Н2), имеют еще сантиметров 20 запаса над головой. То есть высота грузового отсека у них более 190 см. Погрузка и разгрузка в обоих фургонах не вызывала никаких проблем.

Плюс «Крафтера» в том, что задние двери открываются на 270 градусов и фиксируются магнитами. Удобно и практично. У «Транзита» задние двери открываются на 180 градусов, а минимальный угол открывания дверей у «Боксера». Это его минус, но есть и плюс – наличие дополнительной ниши над кабиной. Она была только у «Пежо». А вот «Транзит» порадовал несколькими небольшими нишами для мелких предметов (инструмент, бутылки) рядом с колесными арками.

Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

«Боксер» - грузовое отделение - вид изнутри

Габариты Ford Transit - вид снаружи

Грузовое отделение Ford Transit вид изнутри

В целом, объем грузового отсека на разных модификациях «Крафтера» может варьироваться от 9,9 до 18,4 куб. м. У «Боксера» данный показатель находится в диапазоне от 8 до 17 куб. м, а у «Транзита» – от 9,5 до 15,1 куб. м.

Отмечу, что «Пежо» и «Форд» сделали специальную облегченную модификацию фургонов общей массой чуть меньше 2,5 тонны, для того, чтобы можно было беспрепятственно въезжать в центр Москвы и в другие мегаполисы, где есть ограничения по массе.

ПОДВЕСКА – БОЛЬШЕ ГРУЗИШЬ, МЯГЧЕ ЕДЕШЬ

В нашей тройке самым жестким оказался «Крафтер», особенно без загрузки. К тому же отсутствие шумоизоляции между кабиной и грузовым отсеком снижает шумовой комфорт от «громыханий» на кочках. Подвески «Боксера» и «Транзита», даже «пустых», несколько мягче. После полной загрузки все машины становятся на ходу комфортнее. Отмечу еще, что при езде по трассе, на более высоких и коротких фургонах (в нашем случае «Боксер» и «Транзит») отчетливо ощущаются боковые порывы ветра, а «Крафтер» их практически не замечает.

ДВИГАТЕЛЬ – МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Все три тестируемых автомобиля были оснащены дизельными двигателями и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это классическое сочетание для коммерческих фургонов. Один из важнейших параметров комтранса – расход топлива.

Итоговые показатели после 1000 км по трассе без загрузки и с полной загрузкой таковы: «Крафтер» – 7,6/8,4 л, «Боксер» – 7,7/8,6 л., «Транзит» – 7,8/8,6 л. На мой взгляд, очень достойный результат для всех. Тем не менее, формально победа на стороне «Фольксвагена», у которого самый маленький (2 л), но в то же время и самый мощный (140 л.с.) двигатель. А вот «Боксер» побеждает в номинации «пробег на одной заправке» – только у него был 90-литровый топливный бак, что позволяет проехать из Москвы до Тольятти без дозаправки!

«Крафтер» на заправке

Из особенностей езды на этих машинах хочется отметить нюансы работы двигателя и коробки. На «Крафтере» шестую передачу включаешь на скорости около 65 – 70 км/ч и можно спокойно разгоняться дальше. Ее часто используешь в городе. Примерно такое же поведение у «Боксера». А вот в «Транзите» шестая передача исключительно для трассы. Причем если дорога идет в горку, или надо кого-то обогнать, то приходится переключаться сначала на пятую, а потом и на четвертую передачу. «Крафтер» же тянет на шестой и в горку, и на даже на обгон.

При этом коробка у «Транзита» самая «честная». Хоть ей приходится работать больше, чем на других автомобилях, привыкать к ней практически не нужно – передачи включаются очень четко и находятся именно там, где надо. В вот в «Крафтере» легко перепутать первую с третьей или шестую с четвертой, уж слишком близко они расположены. Лично я, пока привык к коробке на «Крафтере», даже пару раз заглох.

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Базовые цены на Ford Transit находятся в диапазоне 1,902 – 2,442 млн рублей, в зависимости от варианта кузова и типа привода. При этом действует два вида бонусов (за трейд-ин и за лизинг). В итоге минимальная стоимость «Транзита» может составлять 1,682 млн рублей. Peugeot Boxer оценивается по прайсу в 1,959 – 2,439 млн рублей. С учетом всех скидок и бонусов минимальная цена «Боксера» будет 1,702 млн рублей. Оба фургона имеют внушительный список дополнительного оборудования по отдельным ценам. Стоимость Volkswagen Crafter начинается от 2,387 млн рублей, а в богатой комплектации переваливает за отметку в 3 млн рублей, а это уже очень дорого для «рабочей лошади».

И ЧТО В ИТОГЕ?

Проехав по 2 тысячи километров на каждом автомобиле, сделаю такое резюме. С точки зрения водителя и пассажира, я бы выбрал Volkswagen Crafter. Он был для меня более комфортен, приятен и дружелюбен. Но! Как бизнесмен и предприниматель, умеющий считать деньги, в случае необходимости иметь развозной фургон, мой выбор остановится на Ford Transit. На мой взгляд, у него оптимальное соотношение «цена-качество-потребительские свойства». К тому же статистика продаж за 9 месяцев 2019 года свидетельствует о полном и безоговорочном превосходстве Ford Transit над конкурентами.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили тест-драйв ford ford transit peugeot peugeot boxer volkswagen volkswagen crafter

Новости на тему

Первая партия Ford Transit получила электронные ПТС

26 сентября 2019

Все новости

Статьи на тему

Ford Sollers объедет конкурентов на спецфургоне

30 сентября 2013

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых LCV

4 апреля 2018

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно