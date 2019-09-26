Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

На тест мною были взяты три коммерческих фургона: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit. Работали они в одинаковых условиях – 1000 км в одну сторону без загрузки и обратный путь с полной загрузкой. Поэтому удалось сравнить не только «паспортные» характеристики, но и насколько удобно и комфортно придется водителю и пассажиру в долгой дороге.
КАБИНА – ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Самый комфортный и качественный салон среди этой тройки конечно же у «Крафтера». Садясь в автомобиль, сразу понимаешь, что он дороже остальных. В первую очередь по качеству пластика и других отделочных материалов.
И водительское, и пассажирские сиденья не вызывают никаких нареканий. Удобная посадка, широкий диапазон регулировок для водителя, а под пассажирским сиденьем большой ящик для хранения вещей. Руль регулируется и по вылету, и по углу наклона. Понятная, «легко читаемая» панель приборов. Огромное количество ниш, полочек, подстаканников и различных кармашков. Возможно, даже чересчур много.
Удачный бортовой компьютер и хороший дисплей аудиосистемы. В нашем автомобиле был доступен CarPlay, что в нынешнюю цифровую эпоху очень кстати. Можно со своего смартфона вывести на экран навигатор, параллельно включить любимую музыку, принимать звонки и видеть входящие сообщения.
Если сравнивать салоны «Транзита» и «Боксера», то лично мне больше понравился фордовский. Чуть более удобная посадка (у «Пежо» сиденье коротковато), более читаемая панель приборов, наличие ящика под пассажирским сиденьем.
Кстати, у «Боксера» рулевая колонка регулируется только по вылету, но не регулируется по высоте, что не очень удобно для рослых водителей. К плюсам «Боксера» могу отнести хорошую шумоизоляцию кабины. По моим субъективным ощущениям, она лучшая в этой троке фургонов.
КУЗОВ – «L» И «H» У КАЖДОГО СВОИ
Вариантов грузового отсека у коммерческих фургонов много. При этом, нумерация длины (L) и высоты (H) у каждого своя. Так наш «Крафтер» L3H2 имел самое низкое грузовое отделение – ниже моего роста (173 см), что не позволяло перемещаться там «в полный рост».
При этом и «Боксер», и «Транзит», с тем же индексом по высоте (Н2), имеют еще сантиметров 20 запаса над головой. То есть высота грузового отсека у них более 190 см. Погрузка и разгрузка в обоих фургонах не вызывала никаких проблем.
Плюс «Крафтера» в том, что задние двери открываются на 270 градусов и фиксируются магнитами. Удобно и практично. У «Транзита» задние двери открываются на 180 градусов, а минимальный угол открывания дверей у «Боксера». Это его минус, но есть и плюс – наличие дополнительной ниши над кабиной. Она была только у «Пежо». А вот «Транзит» порадовал несколькими небольшими нишами для мелких предметов (инструмент, бутылки) рядом с колесными арками.
В целом, объем грузового отсека на разных модификациях «Крафтера» может варьироваться от 9,9 до 18,4 куб. м. У «Боксера» данный показатель находится в диапазоне от 8 до 17 куб. м, а у «Транзита» – от 9,5 до 15,1 куб. м.
Отмечу, что «Пежо» и «Форд» сделали специальную облегченную модификацию фургонов общей массой чуть меньше 2,5 тонны, для того, чтобы можно было беспрепятственно въезжать в центр Москвы и в другие мегаполисы, где есть ограничения по массе.
ПОДВЕСКА – БОЛЬШЕ ГРУЗИШЬ, МЯГЧЕ ЕДЕШЬ
В нашей тройке самым жестким оказался «Крафтер», особенно без загрузки. К тому же отсутствие шумоизоляции между кабиной и грузовым отсеком снижает шумовой комфорт от «громыханий» на кочках. Подвески «Боксера» и «Транзита», даже «пустых», несколько мягче. После полной загрузки все машины становятся на ходу комфортнее. Отмечу еще, что при езде по трассе, на более высоких и коротких фургонах (в нашем случае «Боксер» и «Транзит») отчетливо ощущаются боковые порывы ветра, а «Крафтер» их практически не замечает.
ДВИГАТЕЛЬ – МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Все три тестируемых автомобиля были оснащены дизельными двигателями и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это классическое сочетание для коммерческих фургонов. Один из важнейших параметров комтранса – расход топлива.
Итоговые показатели после 1000 км по трассе без загрузки и с полной загрузкой таковы: «Крафтер» – 7,6/8,4 л, «Боксер» – 7,7/8,6 л., «Транзит» – 7,8/8,6 л. На мой взгляд, очень достойный результат для всех. Тем не менее, формально победа на стороне «Фольксвагена», у которого самый маленький (2 л), но в то же время и самый мощный (140 л.с.) двигатель. А вот «Боксер» побеждает в номинации «пробег на одной заправке» – только у него был 90-литровый топливный бак, что позволяет проехать из Москвы до Тольятти без дозаправки!
Из особенностей езды на этих машинах хочется отметить нюансы работы двигателя и коробки. На «Крафтере» шестую передачу включаешь на скорости около 65 – 70 км/ч и можно спокойно разгоняться дальше. Ее часто используешь в городе. Примерно такое же поведение у «Боксера». А вот в «Транзите» шестая передача исключительно для трассы. Причем если дорога идет в горку, или надо кого-то обогнать, то приходится переключаться сначала на пятую, а потом и на четвертую передачу. «Крафтер» же тянет на шестой и в горку, и на даже на обгон.
При этом коробка у «Транзита» самая «честная». Хоть ей приходится работать больше, чем на других автомобилях, привыкать к ней практически не нужно – передачи включаются очень четко и находятся именно там, где надо. В вот в «Крафтере» легко перепутать первую с третьей или шестую с четвертой, уж слишком близко они расположены. Лично я, пока привык к коробке на «Крафтере», даже пару раз заглох.
ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Базовые цены на Ford Transit находятся в диапазоне 1,902 – 2,442 млн рублей, в зависимости от варианта кузова и типа привода. При этом действует два вида бонусов (за трейд-ин и за лизинг). В итоге минимальная стоимость «Транзита» может составлять 1,682 млн рублей. Peugeot Boxer оценивается по прайсу в 1,959 – 2,439 млн рублей. С учетом всех скидок и бонусов минимальная цена «Боксера» будет 1,702 млн рублей. Оба фургона имеют внушительный список дополнительного оборудования по отдельным ценам. Стоимость Volkswagen Crafter начинается от 2,387 млн рублей, а в богатой комплектации переваливает за отметку в 3 млн рублей, а это уже очень дорого для «рабочей лошади».
И ЧТО В ИТОГЕ?
Проехав по 2 тысячи километров на каждом автомобиле, сделаю такое резюме. С точки зрения водителя и пассажира, я бы выбрал Volkswagen Crafter. Он был для меня более комфортен, приятен и дружелюбен. Но! Как бизнесмен и предприниматель, умеющий считать деньги, в случае необходимости иметь развозной фургон, мой выбор остановится на Ford Transit. На мой взгляд, у него оптимальное соотношение «цена-качество-потребительские свойства». К тому же статистика продаж за 9 месяцев 2019 года свидетельствует о полном и безоговорочном превосходстве Ford Transit над конкурентами.