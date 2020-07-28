Сергей Целиков: Mercedes-Benz Sprinter Tourer - микроавтобус бизнес-класса в полный рост

Продолжаем изучать тему коммерческих фургонов и микроавтобусов. На этот раз к нам на тест попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Tourer - стандартная длинна, высокая крыша, максимальная комплектация, восемь пассажирских мест плюс водитель. В правах достаточно иметь категорию «В». Поэтому, ПОЕХАЛИ! ГАБАРИТЫ Mercedes-Benz Sprinter может иметь компактную (5267 мм), стандартную (5932 мм), либо удлиненную (6967 мм) версии. Крыша бывает стандартной (2375 мм) либо высокой (2659 мм). Нам на тест предоставили «золотую середину»: 6-метровый «Спринтер» с высокой крышей, которая позволяла перемещаться по салону в полный рост. Пассажирские места можно размещать в разной компоновке. Стандартный принцип 2+2+3, пожалуй, наиболее функционален. Через широкую правую сдвижную дверь легко попадать на любое из пассажирских кресел. А если убрать все три ряда сидений, то получается площадка длиной 3,5 и шириной 1,8 метра. Можно и груз перевести, и сделать при необходимости «спальное место». В районе задних колесных ниш пространство сужается до 1346 мм, но это не мешает трансформации салона. А вот кресла досадно тяжелые, вынуть их в одиночку крайне проблематично. И, к сожалению, нет функционала поворота сидений, как в VW Multivan. Снаряжения масса автомобиля - как у большого кроссовера, 2260 кг, при этом микроавтобус готов «принять на свои плечи» 930 кг пассажирского и багажного веса.

ДВИГАТЕЛИ Спринтер может оснащаться двумя типами двигателя. Есть 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель объёмом 2,1 литра с тремя вариантами мощности, а также 6-цилиндровый V-образный 3-литровый дизель. На нашем тестовом автомобиле стоял 4-цилиндровый 316 CDI, мощностью 163 л. с., экологического класса Евро-6. В паре с автоматической коробкой 7-G Tronic Plus этот движок обеспечивает микроавтобусу достаточно комфортную ровную езду. Но ожидать «спринтерских» ускорений не приходится. В условиях мегаполиса (регулярные старты и торможения) автомобиль держится очень уверенно, а вот на трассе на обгон грузовых фур приходится выходить выверенно, с запасом расстояния для маневра. «Паспортный» расход (город 8,6/трасса 6,2/смешанный цикл 7,1) достичь в реальных условиях практически невозможно. В нашем случае, при пробеге 2300 км в соотношении 80% трасса, 20% город, и средней скорости 74 км/ч, расход солярки по компьютеру получился 8,6 литра на 100 км. Скорее всего, с ручной коробкой передач расход топлива был бы на пол-литра или даже литр меньше. КОМФОРТ В этом плане «Мерседес» даст фору любому конкуренту. Пневмоподвеска обеспечивает практически идеальный ход автомобиля. В дальней дороге она еще и «убаюкивает». Неровности, стыки дорожного плотна, рельсы и даже «дорожные полицейские» микроавтобус проходит легким покачиванием, но абсолютно без ударов и подпрыгиваний. Шумоизоляция в коммерческом микроавтобусе также на высшем уровне. Даже на скорости свыше 100 км/ч в салоне можно спокойно разговаривать и слушать музыку. Пластик панели приборов жесткий, но совсем не скрипучий. Сиденья обтянуты «экокожей», настоящий «кожаный салон» - удел пассажирской линейки MB. Мерседесовская «баранка» приятно лежит в руках и оснащена множеством переключателей и различных кнопок. Разобраться в них непросто. Но постепенно привыкаешь. Главное, не забывать, что правый подрулевой рычажок - это по факту переключатель коробки передач, а щетки очистителя ветрового стекла включаются поворотом левого рычажка. Я поначалу, несколько раз, желая помыть стекло, переключался на нейтраль…

ОСНАЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ Современные автомобили сейчас вступили в эпоху «гонки вооружений». На борту все больше и больше различных систем помощи водителю. «Последняя мода» - автомобиль начинает разговаривать человеческим голосом. Стоит произнести слово «Мерседес», как тут же слышишь «Чем я могу вам помочь?». Ну, а дальше начинается мучительный процесс так называемой «помощи». Нужные радиостанции не находятся, ближайшие заправки тоже, телефонные контакты набирать вроде без надобности… Так и хочется сказать в ответ: - «лучшая помощь - это не мешать» ;) Хотя, на самом деле, голосового помощника просто надо обучить. Для этого необходимо желание и терпение. И потом многими функциями станет возможно управлять голосом, не отрывая руки от «баранки». Что же полезного было в этом «Мерседесе» для меня лично? Адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения, слежение за полосой, распознавание дорожных знаков. Работает четко, легко и интуитивно понятно. На трассе очень удобно. Камера кругового обзора на 360 градусов облегчает маневрирование и парковку. Мультимедийная система MBUX с сенсорным экраном 26 см (10,25 дюйма) - удобное управление и приятный звук. Специальное место для смартфона с магнитной зарядкой и беспроводной системой соединения с мультимедиа, где есть и CarPlay, и Android Auto, и много еще чего.

РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Если брать данный размер, пассажирскую формулу (8+1) и категорию «В», то конкурентов у «Спринтера» фактически нет. Давайте пройдемся по всем возможным вариантам, начиная от простых и дешевых и двигаясь вверх. Самый массовый микроавтобус российского рынка - ГАЗель Next - имеет больший салон и число пассажирским мест от 13 и выше. Соответственно в правах надо иметь категорию «D». А «Соболь» везет лишь 6 пассажиров. Ну и по комфорту российским микроавтобусам очень и очень далеко до «Мерседеса». В гамме коммерческого транспорта «Форд-Соллерс» есть модель Transit Комби М1, длиной 5,5 метра, с высокой крышей и пассажирской формулой 8+1. Но размещение рядов сидений в нем не такое удобное: 3+3+3. Это не дает свободно перемещаться по салону, в том числе с водительского сиденья. Базовая цена на Ford Transit Комби М1 составляет 2,33 млн рублей за автомобиль с 2,2-литровым дизелем мощностью 125 л. с и механической коробкой передач. На нашем рынке присутствуют также микроавтобусы Fiat Ducato Combi с 2,3-литровым дизелем MultiJet мощностью 130 л. с. Автомобили поставлялись с ручной коробкой, но в Европе не так давно представили 8-ступенчатый автомат фирмы ZF и обещали наладить поставки в Россию. Салон может быть собран как в два, так и в три ряда, что довольно удобно. Цены начинаются с отметки в 2,45 млн рублей. Ряд моделей микроавтобусов можно «получить», воспользовавшись услугами «бодибилдеров» - заводов, перестраивающих автомобили из фургонов или шасси. «Луидор», «Нижегородец» или другие «передельщики» готовы под заказ соорудить микроавтобус с формулой 8+1 и с высокой крышей, либо любой другой вариант на основе коммерческих фургонов VW Crafter, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Цена будет зависеть от фантазии заказчика и желания производителя заработать на этом процессе. На этом фоне Mercedes-Benz Sprinter Tourer, стоимость которого начинается от 3 млн рублей, выглядит самым дорогим, но в тоже время уникальным вариантом микроавтобуса бизнес-класса. Тестовый автомобиль в практически максимальной комплектации стоил около 5,5 млн рублей.