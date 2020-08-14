Антон Чуйкин: LADA 4х4 - кормить, гулять, любить

Достаточно было просто хлопнуть дверью, чтобы перенестись на 22 года назад, когда я впервые сел за руль собственной «Нивы». Лязг замка, потом удар из недр трансмиссии (нет-нет, она еще не сломана), гул мотора и напоминание коллеги: задняя дверь не всегда открывается. Это что, вечные ценности? МАШИНА ВРЕМЕНИ

На моем автомобиле эти звуки и стуки были такими же. Кроме третьей двери, не всегда открывался еще и капот – тянешь, тянешь хлипкую ручку, физически ощущая, как вытягивается тросик, а щелчка замка все нет…

А эти подрулевые переключатели, не желающие включаться при определенном повороте баранки? А третья и пятая передачи, к которым надо тянуться, отрывая спину от спинки или наоборот? А это что, магнитола? Со съемной панелью? Я точно в машине времени… выпущенной в 2020-м, но рожденной в 1977 году.

Справедливости ради, 22 года назад «Нива» была шумнее. Еще шумнее. Мне тогда досталась машина на зубастых шинах ВлИ-5, и пока я их не сменил на мягкий (но очень проходимый) «Бриджстоун», страдал после долгих поездок больной головой. Сейчас «4х4» (иногда буду сбиваться на «Ниву», мне можно) на заводе обувают в «Пирелли» штатной размерности, они и тихие (точнее будет – негромкие), и вне дороги хороши, и запасное колесо влезает на свое законное место.

Во время первой поездки, всего 20 километров по Ленинградке и МКАД, я вспомнил и про то, как мягко нужно всегда отпускать сцепление в безуспешных попытках избежать удара (одна из четырех будет удачной); и какие уверенные щелчки издает рычажок «раздатки» (можете не искать другие источники); и как жужжит вентилятор «печки»; и даже лучший совет Л.Н. Новикова, отца вазовского дизеля: на рычаги трансмиссии, чтобы победить гул, нужно надеть меховую шапку. Знали бы вы, сколько раз мои пассажиры вздрагивали, дотрагиваясь до чего-то лохматого на центральном тоннеле!

Вы уже, наверное, поняли, что лучший способ избавиться от иллюзий на счет «Нивы» — это сесть за руль «4х4». Чтобы понять, что время не имеет обратного хода, юности не вернуть; и спросить себя, за что мне эти мучения? ГЛАВНАЯ РОЛЬ В ЭПИЗОДЕ Вы будете задавать этот вопрос ровно до той поры, пока не съедете с асфальта. Кормить и много гулять, как с охотничьим псом – и тогда «Нива» раскроется перед вами во всей красе. Только на грунтовке вы простите ей огрехи, о которых сказано выше. Причем сразу все, если недавно был дождь. А если он идет и сейчас – авансом примиритесь и со всеми возможными неприятностями, которые сулит долгая эксплуатация автомобиля для рыболова и охотника, фермера и дачника, авантюриста и путешественника.

Включаем пониженную и блокируем межосевой дифференциал. О, а вот и примета современной «4х4»: на моей «Ниве» 1998 года, пока она была молода, приходилось удлинять рычажок свечным ключом, иначе сил заблокировать дифференциал не хватало.

И руль, конечно, заметно легче, впрочем, на скользкой глине я легко обходился и без гидроусилителя. Но главное: свобода на грани безнаказанности. По дороге в деревню я вновь могу свернуть и исследовать малозаметную тропку. Или наоборот, перестать искать дорогу хоть чуть-чуть получше, а просто держаться пробитой колеи. Задорно завывая мотором, прыгая на кочках, забрасывая комьями глины собственную крышу, «4х4» не просто берет препятствия, она в них резвится!

Удар снизу! Жестко, но безболезненно. Ухаб с полколеса? Не страшно. Брод? Да ладно, это просто лужа, поддать газу и расплескать ее всю, по стеклам и по колеям! Выбравшись на сухую лужайку, подрагивая всем зеленым телом, машина подзадоривает: поехали дальше! Неважно, какая дорога, главное – куда она ведет!

Конечно, за это придется заплатить. К постоянной жизни вне дорог ни прежняя «Нива», ни нынешняя «4х4» не приспособлена по рождению, все-таки в ее основе агрегаты и размеры «жигулей». И ремонт ходовой наверняка потребуется раньше, чем какому-нибудь «крузеру». Но сколько же кайфа! И уже совсем не помнишь, что там, на асфальте, тебя напрягал гул, или вибрации, или древние подрулевые рычажки… Где он, тот асфальт?! На самом деле, недалеко – благодаря «Ниве». Для «4х4» бездорожье – конечно, не место постоянных подвигов, а эпизод. Но играет она в нем гениально.

СЦЕПЛЕНИЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ Отмытая машина везет меня несколько километров до метро (грустные реалии жизни воспеты еще Утесовым, но там было про лошадь), на ее забавный окрас заглядываются из соседних машин, показывают большие пальцы, углядев под днищем траву и тину (мойка не справилась), а я опять жалею, что ради тишины так и не положил шапку между сиденьями. Может, ее стоит включить в комплектацию? А что, ведь есть там теперь подогрев сидений, задние подголовники, кондиционер и АБС. За все про все, кстати, 680 тысяч рублей – цена тестовой машины вместе с музыкой и камуфляжным окрасом.

А вообще «Ладу 4х4» можно сейчас купить от 573 тысяч целковых; на сто тысяч больше стоит длинная пятидверная версия, а самое дорогое исполнение «Бронто» с самоблоком и на мощной резине потянет дороже восьмисот тысяч.

Замечание про деньги продолжим расходом топлива. Мой стандартный тестовый режим – не менее 100 км, более 80 км/ч средней скорости – автомобиль прошел со средним расходом 8,4 л/100 км. Помнится, с карбюратором моя «Нива» была на литр прожорливей… Правда, учитывая биографию мотора, рекомендацию заливать только 95-й выполнить рука не поднялась, здесь сэкономил.

Меня неоднократно спрашивали про цену, и по-моему, нескольких человек я огорчил, называя сумму «примерно от 600 тысяч». Если вам кажется, что за машину, безусловно, устаревшую морально, неудобную и шумную, это слишком большие деньги, подумайте, что ежемесячно их выкладывают по две тысячи человек. Чтобы помучиться в городе, потом на скоростной трассе, потом на местной дорожке, а потом, когда кончится асфальт, наконец сказать ей и себе: вот она, свобода! LADA 4х4 - вы простите ей все, как только попадете на бездорожье. И возраст, и шум, и тесноту. Кормить и гулять, и ваша охота будет славной.