Сергей Целиков: Land Rover Defender – новый, другой, крутой

Наконец-то удалось лично познакомиться с абсолютно новым автомобилем, который имеет старое название - Land Rover Defender. На первый взгляд, от той модели, которую сняли с производства в январе 2016 года, вообще ничего не осталось. Возможно. Но давайте разбираться и выводы сделаем в конце. Сейчас на дворе новое время, диктующее новые требования к жизни. И одно из них - комфорт. Конечно же, всегда найдутся люди, для которых комфорт не важен, но Land Rover не про это. Land Rover - про другое. Это «премиум», это автомобили для успешных богатых людей, которые не хотят сидеть дома у телевизора, а хотят покорять мир. И по моим ощущениям, новая философия Defender - это максимально комфортное покорение пространства. Чтобы ни одна преграда не смогла встать на пути.

У «Дефа» больше нет рамы. Он больше не настоящий внедорожник. Ужас? Да нет же! Рама в новом мире - это анахронизм. Вам нужна рама или нужно преодолевать препятствия? Новые технологии и новые материалы позволяют сделать кузов на порядок жестче и долговечней, чем со «старой доброй» рамой. Заехали туда, откуда не выбраться? Не вопрос! Включаем лифт пневмоподвески и увеличиваем и без того огромный дорожный просвет с 291 до 361 мм. И это не помогает? Так под переднем бампером может быть установлена сертифицированная для дорог общего пользования лебедка. Она уж точно вытянет машину откуда угодно. Деф - вседорожник. Ему комфортно и на асфальте и там, где асфальта не будет никогда.

Комфорт в новом Дефендере чувствуется во всем. За счет пневмоподвески машина «стелется» над дорогой, практически не замечая неровностей. Шумоизоляция - на высшем уровне. Отделочные материалы приняты на ощупь, практичны и (по заявлениям производителя) долговечны в эксплуатации. Музыка звучит как на концерте. Камеры - со всех сторон, в том числе под автомобилем, плюс 3D картинка самой машины с траекториями движения. Масса различных настроек и режимов. Вам надо в гору или с горы? Нажмите вот на эту кнопочку, активируйте круиз-контроль, усилием воли уберите ногу с педали - и Дефендер сам всё сделает за вас. Только вращайте руль в нужном направлении. Хотите проехаться по гравию и булыжникам? Тогда выберите соответствующий режим. Необходимо преодолеть брод? Пожалуйста! Только не забудьте включить соответствующий режим и индикатор уровня окружающей воды. Забираться глубже 90 см не рекомендуется, а до этого уровня - машина проходит легко, и в салон не затекает ни одной капли. Можно прокатиться по сколку под боковым углом в 45 градусов. Страшно. Но едет. И даже не сползает. По ощущениям - внедорожные возможности нового Дефендера безграничны. Наверное, это не так. Придет время - и бесшабашные блогеры покажут нам, на что способен, а перед чем пасует этот автомобиль.

Не буду тратить ваше время на перечисление всех функций, систем и технических характеристик нового «Дефа». Если вам это интересно, то, на мой взгляд, самый правильный путь - зайти на официальный сайт Land Rover и скачать там брошюру. 108 страниц с описаниями, цифрами, схемами, фотографиями и красивыми картинками. Читать и смотреть лучше не спеша, вечером, перед сном. И путь он вам приснится. Новый Дефендер однозначно этого стоит. В завершении - немного о ценах и целевой аудитории. Первая партия Land Rover Defender-110 в количестве 130 единиц появится у дилеров после сертификации модели на российском рынке. Точной даны нет, но можно ожидать, что это произойдёт в ближайшие пару месяцев. Машины придут в максимальной комплектации по цене 4,5 млн рублей. Позже стоит ожидать и более бюджетную комплектацию, а также «младшего брата» - трехдверную версию Defender-90. Автомобили будут комплектоваться тремя вариантами двигателя - два 2-х литровых дизельных мотора мощностью 200 и 240 лошадиных сил и один 3-литровый бензиновый, мощностью 400 л.с. На мой взгляд, целевая аудитория станет совсем другой, нежели у старого Дефендера. Скорее всего, она вберет в себя и поклонников Discovery 3 и 4 поколений, и почитателей Freelander, а также «оттянет» любителей бездорожья у других марок и моделей.

Вывод. Land Rover Defender стал абсолютно новым - комфортным, современным и даже гламурным. Но дух легендарного предшественника - покорителя времени и пространства - в нем безусловно остался. И он очень КРУТОЙ!!!