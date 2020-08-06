Антон Чуйкин: Mazda CX-5 - в чём прикол?

Последнее обновление этой модели – по большому счету, лишь несколько мелочей в оформлении, так что поводом для тест-драйва послужил совсем другой факт. И довольно неожиданный. Вы знаете, что «Мазда» лучше многих перенесла кризис, потеряв за первые полгода всего лишь 12% (рынок в среднем – минус 24%)? Из компаний, которые продали в это сложное время больше 10 тысяч машин, лучше выступила только «Тойота» (-10%), ну так у нее был такой мощный козырь, как совершенно новый RAV4. А у «Мазды» модель СХ-5 сама по себе уже далеко не новая, но тем не менее, позволила удержать очень хорошие позиции. Смотрим на статистику продаж: машина за полгода потеряла 4%, в июне и вовсе прибавила. Лучше выступали только совсем новые машины, тот же RAV4 или «Карок». В общем, так и хочется задать вопрос, вынесенный в заголовок. А для этого предлагаю заново познакомиться с «пятеркой». На нашем тесте – максимальная комплектация Executive с 2,5-литровым мотором и базовой ценой 2 631 000 рублей, к которой еще скромно прибавляют свои 100 тысяч фирменный кристальный красный цвет, навигация и люк. Впрочем, проедемся мы на конкретном автомобиле, а оценить постараемся всю гамму. Прикол-то может быть и в ней. ЗНАЙ СВОЮ ЯЧЕЙКУ Для СХ-5 предлагают два атмосферных бензиновых мотора: 2,0 л/150 л.с. и 2,5 л/194 л.с. Для того, чтобы показать в прайсе минимальную цену, в гамме присутствует версия с механической коробкой. Интересно, сколько таких машин реально продано? Привод – передний или полный для младшего двигателя, только полный для старшего. Уровней оснащения – четыре.

И это абсолютно четко укладывается в картину, сложившуюся на нашем рынке. Изучая (а отчасти и формируя) предпочтения покупателей, все производители в итоге пришли к очень похожим комплектациям. Для примера я взял еще три самых популярных кроссовера. «Тойота RAV4», машина очередного поколения вышла на рынок только в прошлом году и сразу взяла реванш, выйдя по продажам на 1 место в классе. За полгода – 16 тысяч машин (+3 тыс. к 2019-му). «Фольксваген-Тигуан» — 13,5 тысячи (минус 2,8 тыс.). «КИА-Спортидж» — 10,8 тысячи (минус 4,7 тыс.). И наша «Мазда СХ-5» — 8,8 тысячи (минус 383 машины). А теперь вместе с ценами, моторами и приводами загоним их в таблицу. Смотрите, какая стройная картина получается. У всех по два мотора, 150 и примерно 180-200 сил. Два типа привода. Автоматы как классические, так и вариаторы, и роботы, а «ручка» — разве что для смеха, простите, для прайса. При этом конструкторы родом из Азии отдают предпочтение атмосферным моторам, предлагая 2 литра и 2,4-2,5. А немцы играют с турбонаддувом, у них младший двигатель 1,4 л, а с мощного двухлитрового они снимают либо 180, либо 220 л.с. Вместе с дизелем у них получается самая широкая моторная гамма…. Не знаю, правда, насколько это помогает продажам. В целом – три большие группы, причем бестселлеры как правило, находятся в средней. Там и комплектации поинтереснее, и цены более-менее понятные. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КРОССОВЕРЫ С-КЛАССА, июль 2020, млн руб.

Основные конкуренты 150 л.c./2WD 150 л.c./4WD 180-199 л.с./4WD Mazda СХ-5 1,65-1,89 1,99-2,51 2,12-2,63 Toyota RAV4 1,8-2,08 2,18-2,56 2,38-2,76 KIA Sportage 1,46-1,78 1,75-1,98 1,97-2,33 Volkswagen Tiguan 1,84-1,94 1,94-2,15 2,31-2,68

Заметны дороговизна «Тойоты» и относительная доступность «КИА». Ни той, ни другой марке это не помешало и не помогло лидировать, судя по продажам. Очевидно, образовался некий паритет между свойствами машин и марок и их стоимостью. А что касается «Мазды» — любим мы ее не за деньги, это точно.

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА Вот тут и доказывать ничего не надо, за один цвет можно душу продать, и не говорите мне, что «красная мазда» и «девушка за рулем» — синонимы. Тем более, там и другие цвета очень симпатичные. Само по себе диодные «глаза» с характерным световым росчерком тоже хороши, а придраться можно разве что к острому козырьку капота. Дело вкуса.

В салоне я далеко не сразу понял – что не так? И только проделав несколько сотен километров, поймал этот прикол. Кнопки! Клавиши! Крутилки! Там и такие, какие должны быть, не сенсорные, не внутри меню, а вполне себе зримые, с обратной связью, под руками, справа и слева от руля, на нем самом, на центральной консоли. И выглядят современно. (Вот честно, когда-нибудь мода на тач-скрины пройдет, и мы будем удивляться, как это в России предлагали машины, где климатом надо управлять через такой экран. В перчатках, ага.)

«Мазда» выглядит неожиданно логичной и удобной, не скажу «теплой ламповой», это чересчур консервативно, но кнопочной. То, что надо. Поклонникам традиций наверняка понравится, что даже в хорошей комплектации можно выбрать такую «антиопцию» (вам за нее доплатят), как тканевый салон. Правда, подогрева задних сидений вы при этом лишитесь. Без сенсорного экрана, конечно, не обошлось, на него выведено то, что нужно не в первую очередь. И главное – управляется он не только пальцем, но и джойстиком. У нас это актуально 6 месяцев в году, после ночной стоянки на улице. НЕРЕДКИЙ ГОСТЬ Машина уже не раз и не два побывала на тестах, получила свою похвалу за бодрый мотор, за приятный подхват, за отзывчивость. Но время идет, уже есть что добавить. Пока классический 6-ступенчатый автомат представляется неким идеалом, удобный и надежный агрегат, пользующийся доверием на фоне вариаторов и роботов. Но! Еще чуть-чуть, и шести передач будет не хватать и для хороших секунд на разгоне, и для приятных литров на 100 км на АЗС. Время идет, все больше 8-ступенчатых коробок, они в этих отношениях умеют больше. Кстати, об экономичности. Без турбо, но японцы своим «Скайактивом» добились прекрасного расхода топлива. Напомню, я при возможности стараюсь тестовые машины прогнать по единообразному циклу: пригород и магистраль, не менее 100 км, средняя скорость более 80 км/ч. Вот что показала «Мазда СХ-5» при 84 км/ч. Бензин – не ниже 95-го, японцы строги.

Я уважаю машины, в которых есть штатная навигация. При всех достоинствах «Яндекса», его карты и пробки еще не отменяют встроенных устройств, удобных, например, в дальней дороге. И с хорошим и безопасным управлением. И с такой замечательной фишкой, которую принесла в этот сегмент именно «Мазда», как проекционный экран, на котором парит в воздухе и актуальная скорость, и действующее ограничение, и стрелочка направления. Учитывая, сколько сейчас в Подмосковье знаков и лишних запретов (например, в некоторых городах не 60, а 50 км/ч), за всеми указателями не уследишь, и когда машина тебе подсказывает – это удобно.

Осталось только научить СХ-5, по примеру конкурентов, поддерживать в режиме круиз-контроля не только скорость, но и дистанцию, и все будет совсем хорошо. Решив проблемы с частотами (повезло же совпасть с каким-то военным диапазоном), «Мазда» оснастила адаптивным круизом «шестерку», а вот на бестселлер марки эта функция никак не придет. При этом в полосе машина умеет себя удерживать, помогая подруливать водителю, а главное – позволяет отключить эту функцию простым нажатием кнопки, без изучения экранного меню. Всякий раз радовался, сворачивая с автомагистрали…

Собственно, а куда сворачивал-то? В том числе – на проселок, в скользкую и не очень колею. У нас отношение к кроссоверам очень разнится, от полного недоверия до излишнего геройства, так вот СХ-5 вполне позволяет покинуть асфальт и даже по мокрой полевой дороге спокойно доехать куда надо. Аккуратно, расчетливо, без бродов и раскисшей пашни, но и без того, чтобы «от асфальта» строго идти пешком.

Защиты как таковой снизу нет, только от брызг, но днище гладкое, просвета 200 мм в большинстве случаев достаточно, чтобы не цепляться за жесткое, так что к эпизодам вне асфальта «Мазда» готова. Именно – к эпизодам, а не целым сериям! НЕ ВСЕ ЖЕ НРАВИТСЯ? Нет, не все, хотя с каждым часом и днем общения я все больше укреплялся в мысли, что знаю прикол СХ-5. На сначала – про прокол. Вот вроде не маленькая машина, четыре с половиной метра, а багажнику на фоне конкурентов досталось не так много литров. В красивый нос, видимо, ушло, это я все вычурную переднюю панель вспоминаю. Грузу отведено 442 л – при этом обычный показатель класса 500-600 л. Немного. Впрочем, небольшой холодильник у меня в СХ-5 влез (только ради теста!) и успешно переехал по улицам, магистрали и тому самому проселку на новое место жительства.

Пассажирам сзади просторно, более того, им предложены разъемы USB и даже подогрев кожаных сидений… Вот только клавиши включения спрятаны в центральном подлокотнике. Который в трехместном варианте укладывается в спинку. То есть сели втроем – грейтесь друг об друга. И заряжайтесь тоже.

Прекрасная штука – электропривод багажника, должна срабатывать от ноги, причем и на открывание, и в обратную сторону. Должна, но у меня не получилось. Который раз замечаю, на разных машинах: наверное, с ногой что-то не так. А если серьезно, почему так часты сбои? MAZDA CX-5

Длина х ширина х высота, мм 4550 х1840 х1680 Объем двигателя, л 2 Мощность, л.с. 194 Крутящий момент, Нм 258 Тип привода полный Коробка передач А6 Максимальная скорость, км/ч 195 Время разгона до 100 км/ч, с 8,9 Расход топлива, л/100 км смешанный цикл 7,6