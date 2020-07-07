Сергей Целиков: Peugeot Traveller – большой автомобиль для больших путешествий

В нынешнем году путешествовать можно только по России. «Заграница» в связи с пандемией коронавируса COVID-19 для россиян фактически закрыта. Для большого автомобильного путешествия нужен большой автомобиль. В этом плане микроавтобус становится наиболее актуальным транспортным средством. Что мы имеем на российском рынке в данном классе? Выбор не очень богат. Достаточно старая модель Hyundai H-1 по цене от 2,2 млн рублей. Современные, комфортные, но довольно дорогие Volkswagen Caravelle (от 2,8 млн руб.) и Multivan (от 3,5 млн руб.). Далее по ценовой линейке идет Toyota Alphard (от 4,5 млн руб.). И на самом верху стоит премиальный Mercedes V-класс (от 5,4 млн рублей).

На этом фоне предложение от концерна PSA микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer по стартовой цене ниже 2 млн рублей становится очень и очень актуальным. За максимальную комплектацию удлиненной версии Business VIP Long надо отдать 3 млн рублей, что по нынешним меркам вполне приемлемо. Стоимость «максималки» у основного конкурента Volkswagen Multivan в два раза выше. Давайте познакомимся чуть ближе с Peugeot Traveller.

ГАБАРИТЫ Длина автомобиля в стандартной версии почти 5 метров, а в удлиненном варианте еще плюс 40 см. Ширина – 2 метра, а высота – 1,9 метра. Колесная база внушительная – 3275 мм. Дорожный просвет составляет 175 мм для переднего и 200 мм для полного привода. Салон-трансформер позволяет организовать любое количество мест от 2 до 7. Все кресла среднего и заднего ряда легко перемещаются по «салазкам» и при необходимости разворачиваются. Если их снять, то получается ровная площадка размером 2,5 на 1,2 метра. При желании, в путешествие можно захватить матрас и организовать полноценное спальное место на двоих. В бизнес-версии есть удобный раскладной столик с глубоким ящиком.

ДВИГАТЕЛИ Peugeot для Traveller предлагает два силовых агрегата: 1,6 HDI (95 л.с.) в комплектации с 5-ступенчатой механической коробкой и 2.0 HDI (150 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом Aisin. У меня на тесте была удлиненная версия Business VIP с двухлитровым дизелем и «автоматом». В таком сочетании автомобиль резво стартует с места и показывает отменную ровную динамику на трассе. Разгон до сотни – 12,7 секунды. Средний расход в смешанном цикле (80% по трассе, 20% в городе) при общем пробеге в 2400 км в моем случае получился 7,2 литра на 100 км. А по заявленным производителем характеристикам должен быть еще ниже (6,4 л). Полный бак (69 л) позволяет проехать порядка 1000 км, что для путешественника очень актуально.

КОМФОРТ Ездовой комфорт в первую очередь определяется тем, насколько удобны сиденья и как подвеска «отрабатывает» неровности дорожного полотна. Сиденья на Traveller, как меня, так и пассажиров, вполне устроили. А вот подвеска показалась слишком жесткой. Особенно это ощущали пассажиры на заднем ряду. Автомобилю категорически противопоказано съезжать с трассы. Любые неровности дороги основательно ощущаются «пятой точкой» и сразу приходится сбрасывать скорость. К рулевому управлению с электрогироусилителем никаких претензий. Приятные усилия как на малых, так и на больших скоростях. «Парусность» высокого автомобиля начинает ощущаться только после 130 км/ч, а быстрее в России ездить и негде.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ Peugeot Traveller очень богато оснащен различными электронными помощниками для водителя. Попробую их перечислить: адаптивный круиз-контроль, функция слежения за полосой, распознавание дорожных знаков, автоматический «умный свет», продвинутая мультимедийная система с навигацией и голосовым помощником. Скорость и дорожные знаки выводятся на специальный дисплей в нижней зоне ветрового стекла. Мультимедийная система позволяет подключить смартфон и при помощи технологий Apple CarPlay или Android Auto пользоваться привычными приложениями. Кроме того, система оснащена возможностью выхода в Интернет и технологией передачи аудио по Bluetooth.

РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Сегмент микроавтобусов занимает менее 5% российского авторынка. За 5 месяцев 2020 года было продано 472 экземпляра Peugeot Traveller. В тоже время дилеры Citroen реализовали 294 единицы SpaceTourer. Продажи у конкурентов находятся на похожем уровне: 428 – Hyundai H-1, 393 – Volkswagen Multivan/California, 650 – Volkswagen Transporter/Caravella, 325 – Toyota Alphard.