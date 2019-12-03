Антон Чуйкин: Haval F7x - интрига, самый большой плюс и опасный минус

Развивая гамму кроссоверов с литерой F, китайский бренд представил модель с кузовом «купе». И попал в яблочко модной тенденции. Попадет ли в рынок – посмотрим. Так получилось, что предыдущим моим тестовым автомобилем был тоже «Хавейл», так сказать, первооснова для купе – кроссовер F7. Поэтому откровений с точки зрения техники или, скажем, ездовых повадок я не ждал – в самом деле, сделав покатой крышу, машину вряд ли заставишь ехать по-другому. Да это и не нужно – «семерка» вполне себе достойно, даже на фоне очень сильных конкурентов, выступила и на скоростной дороге, и на городской улице, и вообще во всех категориях нашего фирменного семимерного теста.

Поэтому устраивать такой же для купе-кроссовера не нужно. Да и невозможно – конкурентов не сыскать, если только в соседних классах. Машина с той же идеей, но заметно дешевле – «Рено-Аркана». Один из первопроходцев тренда, БМВ-Х4, намного дороже. Ценник «Мицубиси-Эклипс Кросс» тоже начинается там, где китаец только заканчивается. Впрочем, о ценовой интриге позже, а сейчас удивимся и порадуемся чутью и вкусу китайских товарищей. НЕСОМНЕННЫЙ ПЛЮС Еще совсем недавно красивый автомобиль и китайский были друг от друга, как Москва от Пекина. Однако вот он перед нами – оригинальный, красивый и вполне себе китайский «Хавейл». И неважно, что на марку работают иностранные дизайнеры и инженеры, здесь как везде ценится не процесс, а результат. Причем речь совсем не идет о прямом заимствовании, «семерка» действительно оригинальна.

Более того, с появлением нового форм-фактора «купе-кроссовер» стало ясно, что специалисты «Хавейл» очень вовремя, то есть много раньше других, угадали тенденцию (или вычислили, тогда тем более молодцы) и придумали, нарисовали, освоили остро модный сегодня кузов. Совсем скоро такие будут у всех, как теперь у всех есть кроссоверы. Но одно дело следовать моде, а другое – ее задавать. И здесь F7x большой молодец! Красивый автомобиль. За это его и будут выбирать.

А все-таки интересно, как долго его делали? Все-таки чувствуется, что сначала был кроссовер, которому потом облегчили силуэт. Например, когда долго едешь за «иксом» сзади, в какой-то момент свет ложится ему на крышу таким образом, что становятся заметны расположенные углом грани в районе петель крышки багажника. Или это такой стилистический изыск? Впрочем, смотрите сами и соглашайтесь: дизайн это очень сильный плюс «Хавейла». НА СКОЛЬКО ОН БУДЕТ ДОРОЖЕ? Это был главный вопрос во время тест-драйва купе, который проходил буквально накануне официального объявления цен. То, что «икс» должен стоить больше простой «семерки» – несомненно. Во-первых, новый кузов. Сам по себе, конечно, не такой дорогой, но разработка, технология, производство…

Во-вторых, цифровая панель приборов. И – долгожданный контроллер между передними сиденьями, которым очень удобно листать меню и выбирать позиции на центральном дисплее. Он, конечно, и пальцу подчиняется (как на F7), но хорошо, когда есть альтернатива.

В-третьих, салон. В самой дорогой версии его кожаные (точнее, «кожаные») сиденья и передние двери украшены желто-белыми вставками. Правда, когда у тебя между ног вдруг обнаруживается такая полоска, поначалу недоумеваешь, но если не нравится – можно выбрать более спокойную и гигиеничную тканевую обивку.

В-четвертых и в-главных – новый кузов плюс модный облик всегда равно большей цене. Короче, было понятно, что к максимальным 1 819 000 рублей за F7 придется прибавить тысяч пятьдесят, а то и сто, чтобы получить ценник F7x. И вот, та-дам, объявляют цены. Максимальный «икс» стоит… те же 1 819 000 рублей! И вообще все версии купе-кроссоверов до знака, до последнего нуля по цене, по комплектации и по технике совпадают с исходным кроссовером F7. Разве что младшего мотора 1,5 л/150 л.с. нет. Под капотом всегда 190-сильный двухлитровый бензиновый мотор и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Впрочем, при подробном исследовании прайс-листа я воскликнул: «Так и знал!» Ибо при покупке купе-кроссовера вам предложат доплатить за тот самый контроллер и цифровые приборы 20 тысяч рублей (называется интеллектуальный пакет) и за 19-дюймовые диски еще 25 тысяч. Плюс двадцаточку стоит люк, но я вам его не советую – в машине и так низко. У кроссовера F7 таких опций нет, так что первоначальные ожидания развеивают приятную интригу: все-таки плюс к цене есть, и он равен 45 тысячам в случае максимальной версии. А сам по себе новый кузов купе не дороже. Это тоже правда. МИНУС ТРЕТИЙ СЗАДИ Я был совершенно готов принести в жертву красоте толику комфорта. В самом деле, если сделать крышу более покатой, то рослый человек на втором ряду подопрет головой потолок. А вы сажайте его вперед, и поехали – на красивом автомобиле, по красивому городу, трассе или даже прямо по природе, он умеет. Но жертвовать безопасностью не хочется. И я до сих пор теряюсь в догадках, как и почему так получилось, что заднее сиденье купе-кроссовера, точно такое же, как у старшего брата, отличается единственной деталью. У него нет третьего подголовника!

И это, убежден, серьезный прокол. Скажете, этот третий подголовник сзади не нужен? Когда я везу всю свою семью и, допустим, бабушку, один из взрослых перебирается назад, чтобы сесть посередине. Зачем же подвергать его опасности? Плетевая (еще называют хлыстовой) травма шеи – опаснейшая штука. И при ударе сзади, если нет подголовника, более чем вероятная. Короче, прокол. На его фоне меркнут претензии к пятой двери (хорошо бы предложить электропривод, пусть и за доплату), к 10-тысячному межсервисному интервалу или, допустим, к отсутствующему ассистенту полосы. Ай-яй-яй. БОНУС-ТРЕК Но как же автомобиль едет? Каюсь, здесь со мной сыграл злую шутку предыдущий тест и его главный герой, кроссовер «Хавейл-F7». Ручаюсь, что если завязать вам глаза и предложить не по форме, а по поведению на дороге и вне ее отличить купе-кроссовер F7x, вы тоже спасуете.

Достойно он едет, особенно радуя адаптивным круиз-контролем на трассе и легким разгоном в городе и на обгонах. И так же, как старший брат, выгодно отличается электронным ассистентом от сравнимых по цене машин. Купе F7x организаторы теста предложили загнать нам в тульские горы. Да-да, есть и такие! Бывшие карьеры и отвалы близ деревни Кондуки (прежде здесь добывали бурый уголь) легко покорились полноприводному китайцу.

190 мм дорожного просвета, неплохая подвеска, большие колеса – кроссовер элементарно брал все предложенные препятствия, от диагонального вывешивания до глубоких луж на размытой грунтовке. Многодисковая муфта «Борг Уорнер» споро и по делу подключала задние колеса, так что риска застрять не было никакого.

Единственное предупреждение тем, кто тоже решит оценить проходимость «Хавейла»: чтобы она вас потом не огорчила, поставьте еще на этапе покупки, у дилера, хорошую, толстую, металлическую защиту картера. Иначе с нежными щитками и пластами шумоизоляции в каком-нибудь броде случится беда… Поставили? Вперед, и можно с песней, благо, штатная мульти-медиа готова голосить на пол-России…