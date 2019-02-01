Игорь Моржаретто: LADA Vesta AT - добрая весточка

В конце года АВТОВАЗ выкатил давно ожидаемую новинку: в салонах дилеров появилась «Лада-Веста» с автоматом, в роли которого выступила бесступенчатая трансмиссия японской компании Jatco. Причем автоматический вариант получили сразу все «весты», включая те, что с приставкой «кросс». Опробовать новинку в деле пришлось на дорогах и бездорожье Северного Кавказа. «Веста» появилась на рынке четыре года назад и сумела бесповоротно сломать негативное отношение части россиян к исконно российской марке. Стильная, комфортная и качественно собранная машина стала одним из лидеров продаж; что приятно – завод каждый год выдавал новую модификацию! Универсал SW укрепил позиции модели на рынке, вслед за ним появились модификации «Кросс», «Спорт»… И лишь одного не хватало в модельном ряду «вест» - автоматической трансмиссии.

Да, конечно, был вариант с роботом АМТ, но особой популярности он не снискал. Потому что обладал всеми недостатками, свойственными роботам – нелогичностью работы, медленными реакциями… Коробку сначала усилили, потом поменяли прошивку, она стала работать намного быстрее, но все равно доля в продажах не превышала 9%. Надо делать шаг вперед, ведь у конкурентов порядка 60% автомобилей – именно с автоматами. И вот теперь в модельном ряду – новая пара мотор-коробка. Происхождение импортное, изготовление собственное (частично). СТАРЫЕ НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ Модели пошел пятый год, поэтому внедрять под капот совершенно новые агрегаты, понятное дело, не стали. Отныне там прописались знакомые уже по другим моделям альянса («Ниссан», «Рено», «Лада») двигатель 1,6 л мощностью 113 л.с. (он давно уже локализован и собирается на АВТОВАЗе) и японский вариатор Jatco JF015E (импортный).

Тут требуются небольшие пояснения. На АВТОВАЗе эту трансмиссию предпочитают называть не вариатором, а автоматической коробкой, и основания для этого есть. Если посмотреть на конструкцию коробки, то там есть «вариаторная» часть - с шестью виртуальными ступенями и многослойным металлическим ремнем. Но, кроме того, присутствуют и двухступенчатый планетарный редуктор, и гидротрансформатор, как на классическом автомате. Пониженная передача включается для старта или при резком ускорении, а в остальное время работает «вариаторная» часть. Такая конструкция позволила сделать коробку компактной, исключены переходы ремня в пограничные режимы. В Тольятти отчего-то хотели бы уйти вовсе от термина «вариатор» (видимо, потому что в первых поколениях эта коробка надежностью не отличалась), и предпочитают называть агрегат автоматом, а новую модификацию — «Лада-Веста АТ». Это их решение, так что спорить не буду. Но таким же вариатором комплектуются многие модели «Ниссан» (например, «Джук»), «Рено» («Аркана», «Каптюр», «Логан», «Сандеро»)… Претензии по невысокой надежности давно ушли в прошлое; сейчас, как уверяют, трансмиссия выхаживает без проблем 150 – 200 тысяч километров, причем без замены масла. Если так, то это отличная новость. Есть еще одна: инженерам удалось сохранить немаленький дорожный просвет. У обычной «Весты» - 178 мм, а у варианта с приставкой «Кросс» и вовсе 203 мм. ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ Чтобы продемонстрировать возможности новых агрегатов, организаторы выстроили непростой маршрут протяженностью около 500 км; он проходил в предгорьях и горах Северного Кавказа. Причем были и городские улицы (Кисловодск, Пятигорск, Черкесск), и шоссе, и несколько участков разбитых местных дорог, и даже участки на бездорожье.



Что могу сказать по поводу новой модификации АТ? Для городской езды она подходит просто идеально (особенно, если сравнивать с роботом АМТ): работает мягко, предсказуемо, да еще и позволяет сэкономить топливо. Плюс к тому инженеры, похоже, неплохо поработали над снижением уровня шума: в салоне реально тихо! И отсутствие вибраций в придачу.

По поводу езды по трассе мнение коллег разделились. Некоторые считают, что мотор в 113 лошадей слабоват для машины массой около 1,3 тонны, и резких разгонов пара «мотор-коробка» не любят, а обгоны на шоссе даются «Весте-универсалу» с трудом. Мне же показалось, что просто надо точнее рассчитывать маневр, плавно набирая скорость, и тогда никакого дискомфорта не чувствуешь. Но то, что этот вариант противопоказан любителям агрессивной езды и участникам ралли-рейдов – точно.



Зато людей спокойных АТ устроит полностью, тем более, что, благодаря высокому клиренсу и хорошо продуманной подвеске, автомобиль очень неплохо чувствует себя и на грунтовке, и на совсем разбитой дороге. При условии, конечно, что почва сухая; не забывайте, что «Веста» бывает только переднеприводной, и все внедорожные кульбиты – это не про нее.

Я за 500 км за рулем «Весты SW Cross» получил средний расход топлива на маршруте около 8,3 л на 100 км (по бортовому компьютеру). Это при том, что дорога была очень разной; в городах, например, много времени и сил отняли пробки, а на редких скоростных участках – многочисленные тихоходы. В любом случае, «Веста 1,6 AT» оказывается более экономичной, чем иные версии, в том числе и 1,8 МТ. А в отношении некоторых конкурентов остается то преимущество, что мотор официально может потреблять и 92-й бензин. МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ А теперь к самому важному пункту – про цены. Безусловно, с появлением новой автоматической трансмиссии «Веста» подорожала – на 50 тысяч рублей. Это если сравнивать с «флагманской» версией – 1,8 МТ. Но, кроме нового мотора и двух педалей, владелец получает еще немало «плюшек», которые прилагаются в комплекте. Например, в таком случае сзади стоят только дисковые тормоза. Противотуманные фары подсвечивают ту сторону, куда вы собрались поворачивать, стоит только включить поворотник. В дорогих комплектациях боковые зеркала – с электроприводом складывания. Руль с кожаной оплеткой теперь и с обогревом. А еще появились стильные 17-дюймовые литые диски, модная черная отделка потолка и фурнитуры… А что в итоге? Новая коробка (в новым же мотором) доступна во всех комплектациях, начиная с базовой. Цены такой «Весты» начинаются от 736 900 рублей за стандартный седан до 982 900 за очень богато укомплектованный универсал SW Cross.

Что предлагают конкуренты, а их у «Весты» немало? Популярные «Хендэ-Солярис», «Киа-Рио», «Фольксваген-Поло» и «Шкода-Рапид» вооружены 4- или 6-ступенчатыми автоматами, но стоят куда дороже – на 80-180 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Дешевле разве что слабенький (102 л.с.) «Рено-Логан» (от 734 990 рублей), но молодой житель крупного мегаполиса вряд ли остановит на нем свой выбор. Так что в любом случае «Веста АТ» на фоне всех конкурентов выглядит привлекательно. «SW Cross AT» вообще трудно с кем-то сравнивать – у популярных моделей вариантов с кузовом «универсал» нет в принципе. Разве что с переднеприводными версиями модных кроссоверов «Хендэ-Крета» или «Рено-Каптюр», но в этом случае разница в цене еще более впечатляющая – от 100 до 400 тысяч!

С помощью варианта с автоматической трансмиссией маркетологи АВТОВАЗа планируют довести долю двухпедальных машин в структуре продаж с нынешних 9% до как минимум 30% уже в первый год. А что, вполне реально, ведь у конкурентов потребители примерно в 60-70% случаев выбирают автомат! На АВТОВАЗе считают, что смогут привлечь новых клиентов – молодых горожан, руководителей корпоративных парков и компаний, предлагающих услуги каршеринга. Что же, как мне кажется, вполне посильная задача. Во всяком случае, жители городов Северного Кавказа очень живо интересовались ценами на автоматические «весты» и сроками начала продаж…