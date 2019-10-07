Антон Чуйкин: LADA Granta Drive Active - да, она лучшая

Три десятка оригинальных деталей, плюс 88 тысяч к цене, выпендрежный обвес и при этом самый обычный мотор. Поначалу я смотрел на очередную «Гранту» косо. Зачем? Кому? А потом начался собственно тест-драйв и… Ее имя может не только служить скороговоркой (что уже отметили коллеги), но и забавно укладывается в размер мелодии «Попкорн» Г. Кингсли, которую каждый сейчас вспомнит: это заставка к телерозыгрышам «Спортлото». Вот попробуйте: Лада Гранта Драйв Актив, Лада Гранта Драйв Актив, Лада Гранта, Лада Гранта, Лада Гранта Драйв Актив.

«Спортлото» — ее максимальное приближение к большому спорту. Сама машина никакая не спортивная, несмотря на сходство (будем справедливы, в первую очередь по цвету) с гоночными, точнее раллийными «Субару» под флагом трех пятерок. Впрочем, ее таковой и не заявляют, и многоступенчатое имя выбрано в том числе для того, чтобы уйти от «Спорта». Просто перед нами лучшая из «грант». Да. В смысле – DA, Drive Active. Чтобы прийти к такому выводу и заодно снять вопросы под заголовком, мне недостаточно было узнать, что «Гранту» делали в подразделении «Лада-Спорт», что даже небольшие изменения во внешности отслеживал Стив Маттин и что благодаря аэродинамическому обвесу подъемная сила снижена на 40%. Надо было всего лишь прокатиться по ночной Казани. Без фанатизма, без, боже упаси, визга шин и газа в пол. О чем вы говорите, здесь, на берегах Волги, камер больше, чем на Москве-реке! Да и улицы совсем не напоминают трек. И тем не менее, завершив полуторачасовой круг, мы с коллегой… немедленно отправились на еще один.

Она наконец-то приятно едет! Я не буду ругать обычную «Гранту», считая, что она едет так, как может и как должна, в силу своего происхождения и предназначения. Но когда к машине приложили руку спортсмены… Черт, выходя из «Гранты-ДА», я всерьез думал, что во всем семействе стоит оставить только ее и «Кросс». Вернее, что все остальные «гранты» должны ехать именно так. Хотя бы так. На движение рулем она отзывается не креном, а маневром (не все так умеют, увы). В повороте держит траекторию. При этом по-прежнему не боится ухабов. Если обычная «Гранта» отчасти напоминает облако частиц (не вполне элементарных), из которых многие живут своей жизнью, то эта наконец-то собралась. Да, вот лучшее слово – она собранная. Скажем спасибо новым амортизаторам и стойкам, пружинам и шинам «Пирелли», посаженным на 15-дюймовые диски. Ходы подвески стали короче, а дорожный просвет уменьшился на 18 мм, составив, впрочем, все равно немалые 162 мм.

Конечно, для более весомого результата ей нужен другой руль. Не баранка, а весь привод и даже крепление к кузову. Но такой пересмотр конструкции слишком дорог… Поэтому руль здесь по-прежнему размашистый, с чем еще можно смириться, и, к сожалению, пустой.

Ладно, с этим подождем «Гранту-2», а пока порадуемся за мотор. Вот удивительно, насколько невыразительным получился у ВАЗа агрегат 1,8 л/122 л.с., и насколько приятным стал в конечном итоге 1,6 л/106 л.с. Легкую «Гранту» он охотно увлекает вдаль, энергично разгоняя ее хоть с небольших скоростей, хоть с крейсерских (при обгонах). Только поймите меня правильно: это просто достойный мотор, ни о каком головокружении от разгонной динамики не может быть и речи!

Тем более здорово, что и механика, и робот АМТ «Гранте-ДА» очень даже подходят. После того, как АМТ модернизировали, научили трогаться при отпущенной педали тормоза, ползти в пробке, сократили переключения и добавили в данном случае спортивный режим, я без зазрения совести готов его рекомендовать. Нужен недорогой вариант с двумя педалями – берите! АМТ дороже «ручки» всего на 25 тысяч рублей. Из 28 оригинальных деталей «Гранты-ДА» большая и самая заметная часть – обвес, конечно же. Эти штуки на любителя, но морщиться не заставляют. Хотя блестящий патрубок выхлопа… а, ладно.

Красная подсветка приборов, как и положено, раздражает. Я бы предпочел белую или классическую зеленую. А вот красные, хорошо отмеренные, элементы в интерьере, напротив, очень уместны – от строчки на руле до вставок на креслах. Кстати, последним сохранили каркас, но изменили набивку – они теперь плотнее обхватывают водителя и пассажира. Более рослые коллеги жаловались на короткое сиденье, на отсутствие регулировки по высоте… поддержу из солидарности.

Огорчила обычная для наших машин черта: они как будто не с одного конвейера. Моему пассажиру прямо-таки давила под коленки слишком плотная подушка. У водителя – все в порядке. Пошли примерять и присаживаться в другие «гранты» — а к ним никаких претензий. Ну, как не вспомнить продавцов магазина «Жигули», которые в ответ на жалобу – дверца плохо закрывается – изрекали: уплотнитель новый, не обмялся ишшо. Двадцать лет прошло… «Гранту-ДА» позиционируют как малотиражную модель для тех, кто хочет чуть больше, чем обычный ширпотреб. Для молодых покупателей, которым, все-таки, важна и практичность. За это предлагается уплатить 630 или 655 тысяч рублей, в зависимости от типа коробки. Самая дорогая «Гранта», между прочим.

88 400 рублей – вот разница в цене «Гранты-ДА» и обычного седана ровно в такой же комплектации «Комфорт». То есть каждая из ее оригинальных деталей стоит в среднем 3157 рублей. Помните об этом на тесной парковке! Ну, а если честно, стоит ли доработка таких денег, все таки цена выросла больше чем на 15 процентов? Глядя на прайс-лист, сомневаюсь. А вспоминая поездки по ночному городу, уверенно говорю «да». То есть – DA.