Сергей Смирнов: премьера JAC Т6 - тяжеловоз по имени «Джак»

С первых дней сентября на рынке появился новый пикап китайской компании JAC Motors. Будет ли пользоваться автомобиль спросом, какие у него перспективы? Познакомимся с ним поближе... ПЕРШЕРОНЫ И БРАБАНСОНЫ Потребность в очень сильных лошадях возникла еще в Средневековье. Рыцаря в полном снаряжении могла выдержать не каждая лошадь. Поэтому для рыцарей подбирали специальных «боевых» коней. Вес достигал 800-1000 кг, а рост в холке от 175 до 200 см. Конечно, ни о каких скоростных и длительных пробегах речи не шло. Но для недолгих походов да военных стычек — самое то. Чуть позже появились кони-тяжеловозы. По некоторым данным, их происхождение как раз и связано с теми боевыми лошадьми. Наиболее известные французские (першероны), бельгийские (брабансоны) и английские (шайры). Русские тяжеловозы также имеются (породу зарегистрировали в 1952 году). О китайских тяжеловозах история умалчивает, однако именно в Поднебесной изобрели упряжь (не мешающую дыханию лошадей), стремена и хомут. Китайские водители, в смысле наездники, использовали эти приспособления тысячелетиями раньше появления их в Европе. В общем, китайский вклад в освоении конного вида транспорта оспаривать бессмысленно.

Но вернемся к нашему пикапу. Он, хоть и китайский, но в основе его японские корни. Дело в том, что при создании отталкивались от «Тойоты-Хайлакс» предыдущего поколения. Компания этого не скрывают, наоборот, открыто делится информацией. Японский оказывал техническую помощь, но речь идет лишь об общих вопросах. Остальное – разработка компании «Джак Моторс». КРУПНЕЙШАЯ КОНЮШНЯ В КИТАЕ В этом году у компании юбилей, 55 лет на рынке. Сегодня предприятие входит в пятерку автомобилестроительных брендов Китая, выпуская ежегодно более миллиона единиц техники. Кроме пикапов, это и грузовые автомобили, и автобусы, и строительная техника.

Кроме домашнего, основными рынками сбыта является Южная Америка, Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия и Австралия. Причем более чем в 15 странах организованы сборочные предприятия. Неплохо? Не то слово. Нам по-прежнему тяжело преодолеть предубеждение в отношении китайских автомобилей. Хотя раньше мы также относились к автопрому корейскому. А что сейчас? Мы забыли про то недоверие… В общем, серьезность производителя вроде бы не вызывает сомнений и вопросов. Давайте проверим их продукцию в деле. СЕДЛАТЬ И ВЗНУЗДЫВАТЬ Собирают пикапы для российского рынка в Казахстане. Именно там располагается завод «СарыаркаАвтоПром». Этим заводом владеет JAC совместно с китайской компанией CMC (China Motor Corporation). Крупноузловая сборка в Казахстане, на территории Евразийского экономического союза, позволяет устанавливать весьма интересные ценники на машины. Но, об этом чуть позже.

Т6 представлен в России в двух версиях и двух комплектациях. Все эти варианты с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Задняя зависимая рессорная подвеска идеально подходит для тяжелых условий. Оба двигателя – двухлитровые, бензиновый развивает 177 л.с. и 290 Н.м; дизель — 136 л.с. и 320 Н.м. Коробка механическая, 6-ступенчатая. Применяются компоненты известных поставщиков — Delphi (система управления двигателем), Bosch (АБС), Borg Warner (раздаточная коробка), обеспечивающих надежность и хорошую топливную экономичность. КОНСКИЙ БЕГ Проверив оба варианта (топовые комплектации с бензиновым и дизельным двигателем), могу уверенно заявить, что едут они недурственно. Ходовая работает без «косяков». Коробка ловит свои передачи легко, двигатели работают ровно и тихо. Никаких скрипов в салоне. Единственное, что немного напрягало на бездорожье, это чересчур легкий руль. Начинаешь им крутить, а реакция автомобиля немного запаздывает. С проходимостью вообще все ровно. По огромной колее (глубокой, да с глиняным дном) Т6 прет уверенно даже без полного привода.

И с комфортом и безопасностью здесь весьма неплохо. Вне зависимости от комплектации на Т6 имеются фронтальные подушки безопасности, ABS и EBD, центральный замок, иммобилайзер и задние парковочные сенсоры. Все версии комплектуются электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, регулируемым по высоте рулем, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками c шинами размера 245/65.

В начальной комплектации Intermediate пикап предлагают с черным тканевым салоном и аудиосистемой с проигрывателем CD (милое ретро!). Цена — 1 299 000 рублей для бензинового двигателя и 1 399 000 рублей в версии с дизелем.

Можно взять вариант подороже. Комплектация Full Extra встретит вас черной кожей с коричневой вставкой на передней панели, мультимедийной системой с сенсорным экраном, 6-ю динамиками и функцией Bluetooth. Здесь предусмотрена камера заднего вида и бесключевой доступ. Перечень оборудования дополняют система помощи при подъеме и датчики давления в шинах. Внешне автомобиль отличается дневными ходовыми огнями. Стоимость бензиновой версии 1 399 000 рублей, дизельной – 1 499 000 рублей. РЫНОК ЛОШАДЕЙ Так с кем собирается конкурировать «Джак»? Главный соперник, конечно, «УАЗ-Пикап». Он хоть и дешевле почти на полмиллиона, но если брать «максимальный фарш», то цена уже серьезно приближается к китайскому тяжеловозу. Козырь китайца – в происхождении, ведь это, по сути, аналог «Тойоты». А цена значительно меньше.