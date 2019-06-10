Сергей Смирнов: крымским курсом с Renault Kaptur

После открытия моста через Керченский пролив число туристов, отдыхающих в Крыму, резко увеличилось. Вот и мы с семейством отправились на разведку в этот новый для страны регион.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ Вопрос о том, куда поехать летом отдыхать, у нас особо не стоял. То, что это будет море, даже не обсуждалось. Лететь на заграничные курорты (пусть даже и не очень престижные) слишком дорого. Тем более, когда речь идет о семье с двумя детьми. Остается или Краснодарский край, или Крым. На материковых курортах мы уже были, поэтому решили отправиться именно на полуостров. Тем более, что только приехавшие из Феодосии знакомые без устали нахваливали дешевизну отдыха с одной стороны, и качество отдыха, с другой. НА ЧЕМ ЕДЕМ Курс мы проложили с помощью автомобиля «Рено-Каптюр» с двигателем 1,6 л/114 л.с., вариатором и передним приводом. Достаточно богатая комплектация Style включает в себя и системы безопасности. Это и ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU, и система курсовой устойчивости ESP. Есть помощник при трогании на подъеме (HSА). И, конечно же, подушки безопасности - водителя, переднего пассажира, боковые. В общем, все серьезно.

Детские кресла (а у нас дети трех и пяти лет) закрепили с помощью систем ISOFIX на задних сиденьях. Заправив полный бак (чуть более 50 литров) 95-м бензином, отправились в путь.

ДОРОГИ МАТЕРИКОВЫЕ Основная трасса, которая ведет к морю это, конечно, М-4. Имея уже достаточно богатый опыт автомобильных путешествий с детьми, стартуем мы вечером, чтобы как можно больше проехать во время их сна. Тем более, что ехать по хорошей дороге ночью не составляет никакого труда. Да и потом, в темное время на дороге значительно меньше машин. В том числе и на пунктах взимания платы за проезд по платным участкам. Конечно же, чтобы серьезно сэкономить на оплате проезда, я давно уже пользуюсь транспондером. Экономия составляет не менее 20% по сравнению с наличными. И проезжаешь места оплаты не останавливаясь, что очень удобно. Салон «Каптюра» весьма просторный. По крайней мере, при моем среднестатистическом росте (175 см) и миниатюрной супруге, дети на заднем сиденье чувствовали себя вольготно. И это при большом количестве дорожного скарба. Да и багажник неплох: два больших чемодана и тройка дорожных сумок поместились без труда. Круиз-контроль позволяет не напрягаться и ехать с заданной скоростью. Правда, поначалу к нему пришлось привыкнуть. Дело в том, что при обгонах (даже не сложных) и подъемах (даже не крутых) машине сложно ровно держать заданную скорость. Если обгоняешь и кнопкой увеличиваешь скорость круиза, будь готов к натужному вою двигателя и увеличению оборотов до 4-5 тысяч. И только через пару-тройку минут, когда скорость выравнивается, обороты возвращаются в крейсерский диапазон и машина продолжает спокойное шествие. Примерно также ситуация обстоит и при движении в горочку.

Но, если ехать спокойно, да еще в ручном режиме, никаких проблем при маневрах нет. В Ростов-на-Дону прибыли днем. Немного погуляли по городу. В центре очень красиво. Пообедали там и поехали дальше. По плану нам нужно было добраться до ночлега к вечеру: мы выбрали Тимашевск, оттуда до Феодосии 350 км. Если выехать рано утром, то, не спеша, к обеду прибудем в пункт назначения. По крайней мере, мы так думали. МОСТ В НИКУДА Утром следующего дня, включив навигатор, не мог понять, как такое возможно. Программа на смартфоне отвела мне на расстояние менее полусотни километров… 10 часов! Ладно, посмотрим. До Крымского моста не было никаких пробок, ехали мы с максимальной разрешенной скоростью. Тем не менее, навигатор не сдавался и упорно показывал прибытие поздним вечером. На последней материковой заправке - знатное столпотворение. Это и не удивительно. В Крыму бензин намного дороже. Пополнив запасы топлива, въезжаем на самый длинный в Европе мост. Вид, конечно же, завораживающий. Местами такое ощущение, что ты движешься прямо по водной поверхности.

Причем это, наверное, единственное место по всему крымскому курсу, где водители едут не быстро, в правом ряду, а левый фактически никто не занимает. И дело тут не камерах (они здесь присутствуют), а в банальном интересе, как водителей, так и пассажиров. Все осматривают окружающие красоты.



Но радость от моста омрачается трассой «Таврида» от Керчи до Севастополя, которая должна связать крымский полуостров с материком. Дело в том, что дорога сейчас активно реконструируется. Уже в скором времени трасса будет современной и многополосной. Пока же это двухполосная дорога с местами постоянного ремонта и обилием дорожной техники.

Причем на всем ее протяжении (250 км) установлено ограничение в 60 км/ч. Ну, и из-за ремонта на самой трассе нет заправок: нужно съехать на местные дороги и там уже искать АЗС. Кстати, цены действительно выше, чем в том же Краснодарском крае. Причина, думаю понятна. Да и отсутствие 92-го бензина тоже не редкость.

Потолкавшись по «Тавриде» три часа, вырвались на оперативный простор. Пробка испарилась без объяснимых причин. До Феодосии мы добрались к обеду, вместо обещанного навигатором вечера. Причем на этой дороге подобное в порядке вещей. И в целом, пока «Тавриду» не приведут в нормальный вид, путешествовать по Крыму на автомобиле удовольствие то еще. ТЕРПЕНИЕ РАДИ КРАСОТ Но разве могут настоящего автомобилиста остановить дорожные неурядицы? Вот и мы, убедившись, что в той же Феодосии достаточно провести пару дней, решили объехать всю восточную часть Крыма. Начали с Коктебеля и Судака. Великолепные пейзажи, горные серпантины, шикарные пляжи, что может быть лучше? На серпантинах, к слову, помимо заложенных ушей, ощущаешь и голодание двигателя. «Каптюр» как-то совсем скисает на перепадах высот. Приходится его постоянно подгонять.

А вот на бездорожье едет француз российской сборки весьма уверенно. Большой клиренс (205 мм), короткие свесы превращают его в знатоного проходимца даже с приводом только на передние колеса. Проверил лично, когда заехали в Тихую бухту. Это одно из самых красивых мест Керченского полуострова.

Здесь располагаются кемпинги, есть дикие пляжи и множество пеших туристических маршрутов. Найти бухту просто: если едешь от Коктебеля в сторону поселка Орджоникидзе, сворачиваешь налево в арку с надписью «Винзавод». Вот как раз после Коктебельского винзавода, повернув еще раз налево, дорожка круто уходит в гору и ведет в Тихую бухту. Кроме красивых пляжей, рекомендую мыс Хамелеон. Он расположен на западной окраине Тихой бухты и отделяет ее от бухты Мертвая. Мыс получил свое название, поскольку в зависимости от времени года и даже суток окрас его может меняться от темно-серого до красного, от бурого до желтого.

Еще одно место, которое нас потрясло, это Кояшское озеро. Оно расположено на Восточном берегу Крымского полуострова, между городами Керчь и Феодосия и входит в состав Опукского природного заповедника. Это, конечно же, фантастика. Только представьте себе, озеро меняет свой цвет от красного до розового! Это все из-за особой микроскопической водоросли, которая обитает в водоеме. Помимо цвета, она дает озеру бета-каротин и йод, что делает местную соль чрезвычайно полезной и ценной.

Чтобы добраться до этого чудо-озера, нужно с трассы «Таврида» свернуть на юг в сторону деревни Марфовка и далее найти еще один ориентир – деревню Марьевка. Туда дорога еще более-менее, а вот после придется штурмовать накатанные по степям колеи. Навигатор в какой-то момент перестает показывать дорогу. Но заблудиться у вас не получится: увидите целые караваны машин, это как раз те, кто или едет на Кояшское озеро или обратно.

Что еще можно посмотреть в восточной части полуострова? Мы съездили на мыс Казантип. Здесь, вроде бы, и достопримечательностей особых нет, но какие же классные пляжи! Длиннющие, с песчаным дном без камней и водорослей и небольшой глубиной. И постоянный ветер. Прекрасное место как для кайтеров, и просто «дикарей». Желающие могут осмотреть останки атомной станции. Недостроенная, заброшенная атомная электростанция вблизи города Щелкино притягивает своими страшными и дикими пейзажами. Вход охраняют, въезд, вроде бы, запрещен, но за небольшое вознаграждение можно устроить себе экскурсию. Огромное здание высотой около шести этажей возвышается над Акташским водохранилищем, которое, как планировалось, должно было играть роль пруда-охладителя. Из энергоблока уже давно изъято все оборудование, а металлические конструкции украдены.