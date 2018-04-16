Светлана Целикова: Changan CS35PLUS - первое знакомство

Китайские автомобили довольно давно появились на российском рынке. Однако только в последние 2 - 3 года о них стали говорить больше и мнения стали разнообразнее. С одним из представителей семейства «Чанган» - кроссовером Changan CS35PLUS удалось познакомиться поближе во время тест-драйва, проходившего с 13 по 15 августа 2019 года в Калининградской области.

Сразу скажу, что мой тест-драйв больше «обывательский» и «девочковый». Если хотите узнать о «приемистости движка», «тупит» или нет автомат, за сколько разгоняется до сотни… Это вам к профессиональным тест-драйверам. Мои впечатления от автомобиля – это личный опыт сравнения с тем, на чем езжу (только что прокатилась от Тольятти до Москвы на LADA Vesta SW Cross 1,8 л, 122 л.с., МКП). И первое впечатление - китайский кроссовер Changan CS35PLUS можно рассматривать в качестве конкурента. «Плюсы» и «минусы» стоит оценить самому. Сделать это не сложно - у дилеров есть доступные для тест-драйва автомобили. Может случиться, что в вашем городе пока еще нет дилера Changan (а их на сегодня в России 53 и до конца года число вырастет до 70). Тогда давайте вместе посмотрим на машинку… Снаружи Габариты Changan CS35PLUS: 4335х1825х1660 мм. Двигатель: 1,6 л мощностью 128 л.с., с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании Aisin.

Симпатичный автомобиль. На тест-драйве были представлены машины с «автоматом», в топовой комплектации и в трех цветах, которые совершенно случайно совпали с цветами российского триколора. На солнце сияют внутренним блеском, и в грозу и непогоду не меркнут. Остаются привлекательными.

Облик кроссовера в соцсетях иногда сравнивают с Volkswagen Tiguan, даже иногда называют «клоном». Мне это напомнило истории двадцатилетней давности, когда «корейцев» (а ныне признанных лидеров российского рынка) уличали в плагиате. Посмотрим, что будет через 5 лет с китайскими авто… Автомобиль – больше, чем вещь. И, как и любую вещь, хочется осмотреть его со всех сторон… Заглянуть внутрь… Потрогать, покрутить все, что крутится и открыть все, что открывается… Приятные «мелочи», которыми гордятся производители, встречаются повсюду.

Стильная решетка радиатора.

Логотип модели внутри фар.

«Защита брюк от грязи» - резиновые уплотнители, проложенные по низу дверей, надежно перекрывают доступ пыли и грязи. Порог остается чистым.

Фирменные надписи модели на ковриках.

Пробка бензобака крепится к лючку – защита от потери.

Перфорированая экокожа в центральной части сидений передохраняет части тела водителя и пассажиров от перегрева и прилипания в жару.

Безупречная отстрочка сидений – признак пристального внимания к качеству. Какие удобства ожидают водителя?

Бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, кнопка Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизациии, камера заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал (складываются), фронтальные и боковые подушки безопасности, регулировка руля по высоте и вылету, шестипозиционная электрорегулировка сиденья водителя, электрический люк.

Для пассажиров Органайзеры в спинках передних сидений - не просто «кармашки». Всего в Changan CS35PLUS 30 разных отсеков для хранения вещей. Например, в кармане на каждой двери можно удобно разместить бутылочку минералки (0,5 л) и она не будет падать при любой скорости. Особый предмет гордости производителей - это показатель NVH (noise, vibration, harshness). На холостых оборотах составляет 36,2 дБ. И увеличивается уровень шума меньше, чем в 2 раза при крейсерской скорости - до 62 дБ. В общем, двигателя практически не слышно/не чувствуется при старте.

Для багажа При выборе автомобиля лично я всегда обращаю внимание на размер багажника. У CS35PLUS довольно вместительный для кроссовера - 403 л (и 950 л при откинутых сиденьях). Запасное колесо - в специальной нише, закрытой органайзером, в котором расположились домкрат и есть место под другие мелочи.

Social SUV Так позиционируют модель во всем мире. Что помогает этому? Соответствие требованиям современной аудитории - мультимедиа (экран 10,25 дюймов, разрешение 1920х720), «мультируль» (управление основными функциями авто с помощью кнопок на руле), персональные мультимедиа-настройки.

Осталось узнать про цены и комплектации В продажу кроссоверы поступили 5 августа по цене от 969 900 рублей (с учетом акций по Trade-in). Если говорить о рекомендованных розничных ценах, то переднеприводные модификации с двигателем 1,6 MT (128 л.с.) в комплектации Comfort предлагаются по цене 1 079 900 рублей, а в комплектации Luxe - 1 129 900 рублей. Версия с «автоматом» в исполнении Comfort стоит 1 169 900 рублей. Топовый вариант Luxe -1 219 900 рублей. Машины поставляются из Китая. Производства в России нет.

Несколько слов о Changan Компания Changan ведет историю с 1862 года. Первый автомобиль сошел с конвейера в 1959 году. Сегодня это лидер на рынке Китая. А вот еще факты: 15 производственных баз

35 заводов по всему миру

крупнейший R&D в Китае и сеть R&D по всему миру (США, Италия, Великобритания, Япония, Германия, 12 000 профессионалов из 18 стран).

Стоит ли купить кроссовер Changan CS35PLUS? Машина интересная и стоит того, чтобы попробовать и сравнить с другими. Среди ее конкурентов называют Hyundai Creta, KIA Soul, Renault Kaptur... Во всем мире ежемесячно продаются более 20 тысяч CS35PLUS. Насколько кроссовер оправдает себя в эксплуатации - покажет сервисная сеть и время.

Заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь уверен, что новый кроссовер CS35PLUS найдет своих приверженцев и в России.