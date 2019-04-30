Игорь Моржаретто: Nissan Qashqai - домашняя работа

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В салонах дилеров появился обновленный бестселлер «Ниссан-Кашкай». Причем, если внешне модели образца 2013-го и 2019-годов отличить с первого взгляда сложно, на самом деле по повадкам и уровню комфорта это разные машины. В этом я убедился во время тест-драйва, который проходил на дорогах Греции. ИЗМЕНЕНИЯ: ВИДИМЫЕ И НЕВИДИМЫЕ Итак, если вы не являетесь фанатом марки, то с первого взгляда можете даже не заметить внешних изменений. Тем более, что их действительно не очень много. Загибаю пальцы: новые фары, решетка радиатора, бампера, чуть изменившиеся крылья и капот… И все? Чуть не забыл – новый дизайн колесных дисков, как же без этого!

А что там в салоне? Новый по форме (и расположению кнопочек) руль, который достался от старшего брата X-Trail. Приборная панель стала выглядеть богаче – за счет появления новых отделочных материалов. У переднего пассажирского кресла теперь в высших комплектациях есть электрорегулировки, в том числе высоты и поясничного подпора. И, наконец, все стеклоподъёмники получили автоматический режим! Все, что ли?

Изменений куда больше, просто надо спокойно сесть, оглядеться по сторонам… И тогда понимаешь, что появилась функция обогрева лобового стекла (уже в «базе», между прочим), в верхних комплектациях или за доплату - подогрев руля и заднего дивана… А в «топе» чего только нет! Очень достойно выглядит набор электронных помощников, которые раньше были доступны только в автомобилях классом выше: автоматическое экстренное торможение (FEB), система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), адаптивный круиз-контроль… И очень хороши «интеллектуальные» фары, которые буквально заглядывают в поворот. Оценил их работу, когда уже в сумерках мы возвращались по серпантинам через горы в Салоники…

Изменились (читай: улучшились) и алгоритмы управления мультимедийной системой. А в двух комплектациях предустановлена привычная многим система «Яндекс.Авто» с навигацией и прочими фирменными сервисами. В комплекте – сим-карта, проплаченная на год вперед; потом можете оплачивать ее лично по обычному телефонному тарифу. Если что не так - поменяйте оператора, коль в вашем регионе есть более выгодные предложения. Еще (в качестве опции) можно получить камеру заднего вида, а также пару USB-портов для второго ряда.

И еще одна приятная новация: как и в кроссовере X-Trail, при заказе можно выбрать вариант с полноценной запаской или докаткой. В последнем случае вы выиграете почти 50 л объема багажника. Но тут, скорее всего, руководствоваться надо другими соображениями: будете вы штурмовать исключительно городские улицы и скоростные трассы на пути на дачи, или планируете прогулки по бездорожью?..

ДЛЯ РУССКИХ ДОРОГ Но понять, насколько в действительности изменился автомобиль, можно лишь после того, как проедешь за рулем и на пассажирском сиденье несколько сотен километров по самым разным дорогам. Такую возможность организаторы теста нам предоставили, причем по маршруту были узкие, загруженные улицы крупного портового города; скоростная платная магистраль Aegean (часть европейского маршрута Е75); региональные и местные дороги провинции Фессалия; горные серпантины, как асфальтированные, так и грунтовые, в районе Метеор.

Так вот, могу только поблагодарить инженеров (в первую очередь российских), за ту огромную домашнюю работу, что они проделали за два года. Ведь к «Кашкаю» предыдущего поколения были претензии со стороны владельцев. Они просили сделать подвеску более комфортной, а салон – тихим; поработать над настройками двигателя и вариатора; жаловались на не самые удобные кнопки на руле и сонную навигационную систему… В ходе подготовки к проведению рестайлинга на долю инженеров выпало работы даже поболее, чем дизайнерам. Тысячи часов и километров опытные автомобили накрутили на российских и европейских полигонах, а также на дорогах нашей страны – от Краснодара до Заполярного Урала. Результат – коррекция почти всех настроек, так что теперь кроссовер воспринимается как абсолютно новый.

Не нравилось, как автомобиль разгоняется – хорошо, получите новый гидротрансформатор вариатора, и теперь тут претензий нет. В городе и на трассе «Кашкай» радует динамикой. У электроусилителя руля всего лишь иные калибровки, но зато на серпантине автомобиль так ловко вписывается в повороты – блеск! Чтобы добавить подвеске комфорта, установили более мягкие пружины и перенастроили под них амортизаторы. И что же? «Кашкай» весело едет по разбитому асфальту и грунтовке. (Кстати, на посредственной дороге больше всего понравились шины новой размерности - 18 дюймов.)

Еще одно важное изменение – шумоизоляция: теперь в салоне «Кашкая» куда тише, чем раньше. Для этого поменяли стекла (на толстые, от европейской дизельной версии), добавили несколько десятков килограмм «шумки»… Результат слышен сразу. Вернее, не слышен.



В российской версии появились новые подогревы (руля и заднего дивана), поэтому понадобился новый, усиленный генератор; о том, что заметно вырос список электронных помощников, я уже говорил.

А вот моторы остались прежними. Это в Европе можно выбрать из двух бензиновых турбодвигателей 1,3 л (140 или 160 л.с.) и дизеля 1,5 л (115 л.с.); у нас всего два бензиновых мотора – базовая 1,2-литровая турбо-«четверка» в 115 сил и 2-литровый двигатель (144 л.с.) Коробки передач тоже две - 6-ступенчатая механика или вариатор. Привод – передний или полный (с подключаемыми при пробуксовке задними колесами и блокировкой центрального дифференциала). Кстати, такая схема почти не востребована в Европе (там больше любят просто передний привод) и очень популярна у нас. РУБЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Приятный факт: базовый «Кашкай» XE с передним приводом, двигателем 1,2 л и механической коробкой по-прежнему стоит от 1 290 000 рублей. При этом оснащение стало богаче – появился новый руль и обогрев лобового стекла. Правда, как я уже сказал, такая машина популярностью в России не пользуется – ее выбирают не более 5% покупателей. Остальным подавай полный привод и мотор помощнее…

Тот же ХЕ, но с двухлитровым мотором, полным приводом и вариатором можно купить за 1 576 000 руб. Вариант SE «Яндекс» стоит от 1 621 000 руб. И на самой вершине - версия LE Top с 19-дюймовыми колесными дисками (естественно, нового, оригинального дизайна) за 1 970 000 рублей. Это хоть и дороже, чем просили за модель образца 2019 года, но на фоне конкурентов – очень даже неплохо. Например, за «Мицубиси-Эклипс Кросс» в схожей комплектации придется выложить уже 2,2 млн. руб… Nissan Qashqai: при минимуме внешних изменений автомобиль действительно сильно преобразился. Управляемость, тишина, опции... Кроме того, сохранилась стартовая цена, а клиенты это любят. Изменения поклонники марки оценили правильно, и уже в марте продажи модели в России выросли в 1,5 раза. И это только начало! Nissan Qashqai LE Top