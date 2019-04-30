Регина Юнусова: автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

Вчера, 2 апреля, в Тольятти состоялось расширенное совещание с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей. На нём присутствовали председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, руководители ПАО «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», УК «Группа ГАЗ», а также представители ряда других российских компаний – «Почта России», Яндекс Такси, «Русагро» и др.

В начале совещания были озвучены актуальные цифры по потреблению природного газа в мире – за последние 10 лет оно выросло на 20%, превысив 3,8 трлн куб.м. Согласно прогнозу, к 2040 году его доля вырастет и достигнет объёма 5,4 трлн куб. м. По мнению экспертов, наибольшее влияние на потребление окажут энергетика и транспорт – причём по транспорту прирост будет больше, чем по электрогенерации – он может вырасти на160% и достигнуть 360 млрд куб.м.

Оглядываясь на эти цифры, можно уловить будущий тренд – автомобили, работающие на газомоторном топливе. У России есть все шансы вырваться вперед на этом рынке, ведь именно мы обладаем 40% от мировых запасов природного газа. Имея в запасе около 172 тыс. км газовых магистралей, установка газозаправочных станций возможна в большинстве российских регионов, отметил г-н Зубков. На начало 2019 года на территории РФ располагается 419 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 304 из них принадлежат группе «Газпром». Этого недостаточно, поэтому, задача №1 – увеличение числа АГНКС.

В ходе совещания председатель Совета директоров ПАО «Газпром» отметил, что в этом году они планируют построить 100 новых заправочных станций, а к 2020 году будут строить по 150 – 200 в год. Это, как отметил Виктор Зубков, абсолютно возможно, так как правительство полностью поддерживает эту идею – уже озвучена федеральная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива», в которой содержится предложение по государственным субсидиям для тех россиян, которые решат перевести свои транспортные средства с бензинового топлива на газовое.

Так, во время выступления спикер выдвинул предложение открывать на территории РФ как можно больше специализированных мастерских по переоборудованию бензиновых и дизельных автомобилей в газовые. Это, по его словам, медленно, но верно будет способствовать приросту газовых машин на дорогах, а также создаст рабочие места и обеспечит дополнительный доход тем, кто их будет содержать. Но самый главный эффект – экологический. Например, за последние 5 лет компания «Газпром» переоборудовала около 40% своих автомобилей. В результате, по словам Виктора Зубкова, они не только сэкономили около 4 млрд рублей, но и снизили количество выбросов вредных веществ в воздух более чем на 100 тыс. тонн.

Кому же сегодня интересен рынок газомоторного топлива? Например, компаниям с крупнейшим таксопарком в стране – как подчеркнул г-н Зубков, они выявили желание выделить на своей территории места под передвижные заправочные станции, а значит, готовы идти на сотрудничество.