Регина Юнусова: автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

Вчера, 2 апреля, в Тольятти состоялось расширенное совещание с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей. На нём присутствовали председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, руководители ПАО «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», УК «Группа ГАЗ», а также представители ряда других российских компаний – «Почта России», Яндекс Такси, «Русагро» и др.
В начале совещания были озвучены актуальные цифры по потреблению природного газа в мире – за последние 10 лет оно выросло на 20%, превысив 3,8 трлн куб.м. Согласно прогнозу, к 2040 году его доля вырастет и достигнет объёма 5,4 трлн куб. м. По мнению экспертов, наибольшее влияние на потребление окажут энергетика и транспорт – причём по транспорту прирост будет больше, чем по электрогенерации – он может вырасти на160% и достигнуть 360 млрд куб.м.
Оглядываясь на эти цифры, можно уловить будущий тренд – автомобили, работающие на газомоторном топливе. У России есть все шансы вырваться вперед на этом рынке, ведь именно мы обладаем 40% от мировых запасов природного газа. Имея в запасе около 172 тыс. км газовых магистралей, установка газозаправочных станций возможна в большинстве российских регионов, отметил г-н Зубков. На начало 2019 года на территории РФ располагается 419 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 304 из них принадлежат группе «Газпром». Этого недостаточно, поэтому, задача №1 – увеличение числа АГНКС.
В ходе совещания председатель Совета директоров ПАО «Газпром» отметил, что в этом году они планируют построить 100 новых заправочных станций, а к 2020 году будут строить по 150 – 200 в год. Это, как отметил Виктор Зубков, абсолютно возможно, так как правительство полностью поддерживает эту идею – уже озвучена федеральная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива», в которой содержится предложение по государственным субсидиям для тех россиян, которые решат перевести свои транспортные средства с бензинового топлива на газовое.
Так, во время выступления спикер выдвинул предложение открывать на территории РФ как можно больше специализированных мастерских по переоборудованию бензиновых и дизельных автомобилей в газовые. Это, по его словам, медленно, но верно будет способствовать приросту газовых машин на дорогах, а также создаст рабочие места и обеспечит дополнительный доход тем, кто их будет содержать. Но самый главный эффект – экологический. Например, за последние 5 лет компания «Газпром» переоборудовала около 40% своих автомобилей. В результате, по словам Виктора Зубкова, они не только сэкономили около 4 млрд рублей, но и снизили количество выбросов вредных веществ в воздух более чем на 100 тыс. тонн.
Кому же сегодня интересен рынок газомоторного топлива? Например, компаниям с крупнейшим таксопарком в стране – как подчеркнул г-н Зубков, они выявили желание выделить на своей территории места под передвижные заправочные станции, а значит, готовы идти на сотрудничество.
Как отметил президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис, на этом совещании собрались ключевые фигуры, которые могут внести вклад в развитие газомоторного топлива. Несомненно, первые шаги в этом направлении уже сделаны, но для дальнейшего развития и ускорения необходимы несколько ключевых факторов.
Конечно, в первую очередь, это отлаженное автомобильное производство, которое зависит от двух других факторов – долгосрочная государственная поддержка и потребительский спрос. Последний включает в себя развитие удобной инфраструктуры для пользователей газовых машин и наличие специальных льгот для них – бесплатные парковки, снижение транспортного налоги и т.д. Как можно заметить, все эти факторы взаимозависимы друг от друга, и должны развиваться одновременно. В одном г-н Каракатзанис уверен точно – АВТОВАЗ готов производить столько автомобилей, работающих на газомоторном топливе, сколько потребуется: «Если будет спрос – будем увеличивать производство».
Напомним, что Largus – вторая (после LADA Vesta CNG) серийная модель LADA, работающая на метане. В планах АВТОВАЗа на 2019 год значится перевод еще одной модели бренда LADA – Granta – на современное газомоторное топливо.
Отметим, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало нынешнего года в России насчитывалось 2,4 тыс. автомобилей LADA Vesta CNG. Кроме того, за январь – февраль объем рынка таких машин составил 317 единиц, увеличившись на 76%.
Учитывая рост интереса покупателей, внимание правительства и заинтересованность промышленных предприятий, можно отметить, что газомоторное топливо – самое перспективное и альтернативное для нашей страны. Оно более экономичное, чем электричество, и более экологичное, чем бензин и дизель. Кроме того, по имеющимся запасам газ выглядит перспективнее, чем нефть. Поэтому хочется верить, что в ближайшем будущем появится широкий выбор газовых автомобилей.