Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Горячая новость

Из каких стран в России импортируются автомобили Mercedes-Benz?
  • 3.04.19 - 10:02

    Из каких стран в России импортируются автомобили Mercedes-Benz?
Все новости

Инфографика

ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России
  • 01.04.19

    ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России
Все публикации

Аналитика

  • 02 апреля

    Европейский рынок мотоциклов в феврале 2019 года

    Февральские продажи мотоциклов показали рост на 20,3%.

Вся аналитика

Свежая статья

«Победу» разбирают на запчасти («Коммерсант»)
  • 03 апреля

    «Победу» разбирают на запчасти («Коммерсант»)
Все статьи

Видео

АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
  • 22.04.16

    АВТОСТАТ. Сохранность остаточной стоимости. Residual Value-2016
Все видео

03.04.19 Прочитали 23 раз

Регина Юнусова: автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

Автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Вчера, 2 апреля, в Тольятти состоялось расширенное совещание с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей. На нём присутствовали председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, руководители ПАО «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», УК «Группа ГАЗ», а также представители ряда других российских компаний – «Почта России», Яндекс Такси, «Русагро» и др.

В начале совещания были озвучены актуальные цифры по потреблению природного газа в мире – за последние 10 лет оно выросло на 20%, превысив 3,8 трлн куб.м. Согласно прогнозу, к 2040 году его доля вырастет и достигнет объёма 5,4 трлн куб. м. По мнению экспертов, наибольшее влияние на потребление окажут энергетика и транспорт – причём по транспорту прирост будет больше, чем по электрогенерации – он может вырасти на160% и достигнуть 360 млрд куб.м.

Оглядываясь на эти цифры, можно уловить будущий тренд – автомобили, работающие на газомоторном топливе. У России есть все шансы вырваться вперед на этом рынке, ведь именно мы обладаем 40% от мировых запасов природного газа. Имея в запасе около 172 тыс. км газовых магистралей, установка газозаправочных станций возможна в большинстве российских регионов, отметил г-н Зубков. На начало 2019 года на территории РФ располагается 419 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 304 из них принадлежат группе «Газпром». Этого недостаточно, поэтому, задача №1 – увеличение числа АГНКС.

В ходе совещания председатель Совета директоров ПАО «Газпром» отметил, что в этом году они планируют построить 100 новых заправочных станций, а к 2020 году будут строить по 150 – 200 в год. Это, как отметил Виктор Зубков, абсолютно возможно, так как правительство полностью поддерживает эту идею – уже озвучена федеральная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива», в которой содержится предложение по государственным субсидиям для тех россиян, которые решат перевести свои транспортные средства с бензинового топлива на газовое. 

Так, во время выступления спикер выдвинул предложение открывать на территории РФ как можно больше специализированных мастерских по переоборудованию бензиновых и дизельных автомобилей в газовые. Это, по его словам, медленно, но верно будет способствовать приросту газовых машин на дорогах, а также создаст рабочие места и обеспечит дополнительный доход тем, кто их будет содержать. Но самый главный эффект – экологический. Например, за последние 5 лет компания «Газпром» переоборудовала около 40% своих автомобилей. В результате, по словам Виктора Зубкова, они не только сэкономили около 4 млрд рублей, но и снизили количество выбросов вредных веществ в воздух более чем на 100 тыс. тонн.

Кому же сегодня интересен рынок газомоторного топлива? Например, компаниям с крупнейшим таксопарком в стране – как подчеркнул г-н Зубков, они выявили желание выделить на своей территории места под передвижные заправочные станции, а значит, готовы идти на сотрудничество.

Виктор Зубков и Ив Каракатзанис

Как отметил президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис, на этом совещании собрались ключевые фигуры, которые могут внести вклад в развитие газомоторного топлива. Несомненно, первые шаги в этом направлении уже сделаны, но для дальнейшего развития и ускорения необходимы несколько ключевых факторов.

Конечно, в первую очередь, это отлаженное автомобильное производство, которое зависит от двух других факторов – долгосрочная государственная поддержка и потребительский спрос. Последний включает в себя развитие удобной инфраструктуры для пользователей газовых машин и наличие специальных льгот для них – бесплатные парковки, снижение транспортного налоги и т.д. Как можно заметить, все эти факторы взаимозависимы друг от друга, и должны развиваться одновременно. В одном г-н Каракатзанис уверен точно – АВТОВАЗ готов производить столько автомобилей, работающих на газомоторном топливе, сколько потребуется: «Если будет спрос – будем увеличивать производство».

Напомним, что Largus – вторая (после LADA Vesta CNG) серийная модель LADA, работающая на метане. В планах АВТОВАЗа на 2019 год значится перевод еще одной модели бренда LADA – Granta – на современное газомоторное топливо.

Отметим, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало нынешнего года в России насчитывалось 2,4 тыс. автомобилей LADA Vesta CNG. Кроме того, за январь – февраль объем рынка таких машин составил 317 единиц, увеличившись на 76%.

Учитывая рост интереса покупателей, внимание правительства и заинтересованность промышленных предприятий, можно отметить, что газомоторное топливо – самое перспективное и альтернативное для нашей страны. Оно более экономичное, чем электричество, и более экологичное, чем бензин и дизель. Кроме того, по имеющимся запасам газ выглядит перспективнее, чем нефть. Поэтому хочется верить, что в ближайшем будущем появится широкий выбор газовых автомобилей.

Регина Юнусова: автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

Регина Юнусова: автомобили на газомоторном топливе – тренд будущего

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили газовое топливо газомоторная техника

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Президент Путин посетит открытие автозавода Mercedes-Benz «Московия»

сегодня, 11:33

Все новости

Статьи на тему

Geely Auto и Daimler AG объединяют усилия

31 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России

1 апреля 2019

Вся инфографика
 