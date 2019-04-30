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28.03.19 Прочитали 86 раз

Сергей Целиков: продажи автомобилей без дилеров - как это будет?

Nissan 1n

Сегодня Nissan презентовал новый формат будущего для дилеров... Как это выглядит? Напритмер, заехал в Ашан, заодно зашёл к дилеру, заказал пару Qashqai.

Nissan City Hub - в торговом центре Velizy 2 недалеко от Парижа.

Nissan ipad

Выбрать автомобиль сейчас проще простого. Зашел в интернет, всё разузнал подробно... И - к дилеру с запасом знаний. 

Nissan pokupateli

Nissan при разработке концепции "хаба" ориентировался на результаты исследования Bain & Company 2017. По данным исследования, 50% покупок автомобилей начинаются онлайн, и 60% покупателей принимают решение о выборе бренда, модели и цены автомобиля еще до того, как ступают на порог дилерского центра. Значит, приходя к дилеру, покупатель идет за конкретной моделью по конкретной цене. Похоже на поход в супермаркет?

Nissan corr

Посетителей хаба сразу встречают консультанты Nissan Intelligent Mobiliti.
Intelligent Mobility - это три области инноваций: система питания автомобиля, позволяющую минимизировать выбросы и использовать только чистую энергию; повышение уровня безопасности автомобилей через использование технологий «умного» автономного вождения; интеграция систем автомобиля в общество.

Nissan обивки

Какую хотите обивку сидений? В цвет кузова? Или дополняющий?

Nissan цвет

Ах, вы еще не утвердились с цветом автомобиля? Подберем к цвету ваших туфель или шляпки? Или?...

Nissan p2

Для скрьезных  покупателей - возможности выбора неограничены. Хотите - на планшете, хотите - в телевизоре :)

Nissan TX

Здесь - помельче...

Nissan 2

Продолжаем выбирать и примерять - внешний вид, цвет, размер, характеристики... Не угодно ли пройти в "примерочную"?

88 кв. метров его площади занимают только экраны и дисплеи. При этом у "хаба" – 5 точек для выдачи автомобилей на тест-драйв. Пока пять – уже к осени Hub планируется расширить.

Nissan Welcome

Ну, что? Надумали? 

Nissan rouze

Nissan City Hub - хаб или портал?

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры новинки nissan nissan juke nissan leaf nissan qashqai nissan x-trail

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