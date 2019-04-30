Сергей Целиков: продажи автомобилей без дилеров - как это будет?

Сегодня Nissan презентовал новый формат будущего для дилеров... Как это выглядит? Напритмер, заехал в Ашан, заодно зашёл к дилеру, заказал пару Qashqai.
Nissan City Hub - в торговом центре Velizy 2 недалеко от Парижа.
Выбрать автомобиль сейчас проще простого. Зашел в интернет, всё разузнал подробно... И - к дилеру с запасом знаний.
Nissan при разработке концепции "хаба" ориентировался на результаты исследования Bain & Company 2017. По данным исследования, 50% покупок автомобилей начинаются онлайн, и 60% покупателей принимают решение о выборе бренда, модели и цены автомобиля еще до того, как ступают на порог дилерского центра. Значит, приходя к дилеру, покупатель идет за конкретной моделью по конкретной цене. Похоже на поход в супермаркет?
Посетителей хаба сразу встречают консультанты Nissan Intelligent Mobiliti.
Intelligent Mobility - это три области инноваций: система питания автомобиля, позволяющую минимизировать выбросы и использовать только чистую энергию; повышение уровня безопасности автомобилей через использование технологий «умного» автономного вождения; интеграция систем автомобиля в общество.
Какую хотите обивку сидений? В цвет кузова? Или дополняющий?
Ах, вы еще не утвердились с цветом автомобиля? Подберем к цвету ваших туфель или шляпки? Или?...
Для скрьезных покупателей - возможности выбора неограничены. Хотите - на планшете, хотите - в телевизоре :)
Здесь - помельче...
Продолжаем выбирать и примерять - внешний вид, цвет, размер, характеристики... Не угодно ли пройти в "примерочную"?
88 кв. метров его площади занимают только экраны и дисплеи. При этом у "хаба" – 5 точек для выдачи автомобилей на тест-драйв. Пока пять – уже к осени Hub планируется расширить.
Ну, что? Надумали?
Nissan City Hub - хаб или портал?