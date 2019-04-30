Сергей Целиков: продажи автомобилей без дилеров - как это будет?

Сегодня Nissan презентовал новый формат будущего для дилеров... Как это выглядит? Напритмер, заехал в Ашан, заодно зашёл к дилеру, заказал пару Qashqai.

Nissan City Hub - в торговом центре Velizy 2 недалеко от Парижа.