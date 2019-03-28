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28.03.19 Прочитали 311 раз

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

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Сегодня, 28 марта, компания Nissan представила свой новый революционный по своей сути проект – Nissan City Hub. Он позволяет коренным образом изменить взгляд на привычную продажу автомобилей. Революционность начинается уже с того, что общение с потенциальным покупателем машины происходит не в привычном нам дилерском автосалоне, а в оживленном торговом центре, причем даже не столичного уровня: проект демонстрировали в местечке недалеко от Парижа. Главная идея организаторов была в том, чтобы объединить электронную торговлю и концептуальный магазин – используя e-commerce и новые технологии, объединить покупки оnline и offline.

«Nissan City Hub дает людям представление о том, как будет выглядеть автомобильный ритейл завтра… Они смогут с ним познакомиться прямо в процессе обычной прогулки по торговому центру», - рассказал во время презентации хаба Леон Дорссерс (Leon Dorssers), корпоративный вице-президент Nissan Motor Company.

Создавая свой проект, говорится в пресс-релизе компании, Nissan во многом ориентировался на результаты исследования Bain & Company 2017 и принял во внимание, что 50% покупок автомобилей начинаются онлайн и что 60% покупателей принимают решение о выборе бренда, модели и цены автомобиля еще до того, как ступают на порог дилерского центра.

Понадобился год разработок – и в торговом центре Velizy 2 недалеко от Парижа появился Nissan City Hub. Особенности хаба – удобное расположение, благодаря которому он вписывается в повседневную жизнь покупателей, и уникальный современный облик, отличающий его от других автомобильных дилерских центров. Nissan City Hub – это в первую очередь оживленное место, но при этом великолепно технически оснащенное: 88 кв. метров его площади занимают только экраны и дисплеи. При этом у него – 5 точек для выдачи автомобилей на тест-драйв. Пока пять – уже к осени Hub планируется расширить.

А дальше суть проекта можно выразить коротко: к привычной модели дилерского центра добавлены новые технологии и новые приемы электронной коммерции, призванные сделать легче и разнообразнее возможности персонификации и покупки автомобилей непосредственно онлайн. И все это - на основании подхода «продажа без давления на покупателя».

Посетителей хаба сразу встречают консультанты Nissan Intelligent Mobiliti. C помощью творчества, музыки они создают позитивные впечатления у потенциальных покупателей. При этом центральное место в «экспозиции» отведено под демонстрацию новых технологий Nissan Intelligent Mobiliti* - таким, как система ProPilot (позволяет водителю сосредоточить внимание на дороге) и широким возможностям европейского бестселлера среди электромобилей Nissan Leaf.

Осенью, после расширения хаба, организаторы проекта планируют включить сюда еще и демонстрацию первой во Франции системы «быстрой зарядочной станции», а также xStorage – системы хранения электроэнергии, использующей новые и подержанные батареи электромобилей.
В будущем у посетителей Nissan City Hub появится возможность заказать доставку нового автомобиля в любой дилерский центр группы Altair или к себе домой. «Еще никогда приобрести Nissan Leaf или Qashqai не было так просто – достаточно нескольких щелчков мыши!», - говорят теперь в Nissan Motor Company.

В перспективе идею таких хабов Nissan планирует развернуть и в других точках мира – в Берлине, Токио, Сан-Франциско, Шанхае.

*Концепция Intelligent Mobility, принятая в Nissan, охватывает три области инноваций: систему питания автомобиля, позволяющую минимизировать выбросы и использовать только чистую энергию; повышение уровня безопасности автомобилей через использование технологий «умного» автономного вождения; интеграцию систем автомобиля в общество.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи дилеры новинки новые опции интернет-технологии nissan nissan leaf

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