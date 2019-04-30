Игорь Моржаретто: Школа вождения Renault. Танцы на льду

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Мне очень стыдно: водительский стаж у меня приближается к отметке в 30 лет, но ни разу (!!!) за это время мне не приходилось много ездить по льду. Ни во время перемещений по городу, ни во время многочисленных путешествий… Ну не было у меня такого опыта. А жаль, как оказалось. Потому что выехал я на ладожский лед – и выяснилось, что все мои городские навыки никуда не годятся. Пришлось спешно переучиваться.

Зимняя школа водительского мастерства «Рено», или Renault Winter Driving School, уже в третий раз приглашает в Карелию, на лед Ладожского озера журналистов – чтобы опытные инструкторы могли поучить нас, салаг, искусству управления автомобилем на скользком покрытии. Или хотя бы преподать первые уроки…

В прошлом году такой курс прошел Антон Чуйкин, рассказывал об этом с таким восторгом, что в этом году на север решил отправиться я. Как ни странно, среди «курсантов» было немало тех, кто был на Ладоге и в 2017-ом, и в 2018-ом. Им-то что, они уже опытные, все знают и умеют! Оказывается, не все, каждый год программа значительно изменяется, появляются новые курсы. КАК ВЫЖИТЬ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ Если в прошлом году Антон сотоварищи штурмовал снежную целину, то в этом нам предложили пройти краткий курс выживания. Надеюсь, что полученные навыки мне никогда не пригодятся, но теперь я умею разжечь огонь с помощью огнива, добыть чистую воду из талого снега и фильтра, сделанного тут же из мха и пластиковой бутылки, приготовить завтрак на «финской свечке» (делается из обычного чурбака) на… автомобильном номере. И многое другое. А также знаю, как торить дорогу для автомобиля в заваленном снегом и буреломом лесу.

ПОЧТИ КАК РАЛЛИ! Для того, чтобы подобрать в Карелии трассу, очень похожую на ту, где гоняют настоящие спортсмены, далеко идти не надо. Достаточно взять отрезок обычной сельской дороги длиной примерно километра четыре, поставить на самых крутых поворотах конусы, прописать «легенду» и договориться с местными жителями, чтобы они временно сюда не выезжали. И все. Потому что карельские дороги уже сами по себе созданы для соревнований – они извилистые, то и дело взлетают вверх, чтобы тут же в крутом повороте уйти вниз, и серпантинов здесь более, чем достаточно. При этом вокруг – потрясающая по красоте северная природа: озера, сопки, сосны, скалы… Дух захватывает! Главное – не засмотреться на местные пейзажи, а четко выполнять команды штурмана.

И мы такой курс прошли, и сдали успешно норматив, отмотав десятки кругов по сложной трассе, причем и в дневное время, и в сумерках. Кстати, в то же время в двух десятках километрах от нас проходил настоящий ралли-рейд – баха «Россия — Северный лес», в котором приняли участие экипажи из 15 стран. Между прочим, первый в этом году этап Кубка мира! 44 экипажа соревновались примерно в таких же условиях, как и мы; до финиша дошли только 37. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ И самая главная часть двухдневного тренинга – это обучение езде на скользком покрытии. Кстати, в соседней Финляндии невозможно получить водительское удостоверение, если вы не прошли подобный курс. Пусть по продолжительности он небольшой, но зато дает ученикам понять, как себя надо вести в ситуации, если машину вдруг занесло…

И нам пришлось тоже практически все начинать с нуля, ведь на льду надо вести себя и действовать совершенно иначе, чем на твердой земле. Первая, обязательная часть курса – научиться тормозить «в пол», рассчитывать, где автомобиль остановится. А вот если уж автомобиль занесло – ни в коем случае даже касаться педали тормоза нельзя; это надо запомнить раз и навсегда. Только газ и работа рулем! А ведь все водительские инстинкты так и вопят: тормоз!!! Нельзя, нельзя, нельзя… В общем, только на второй день обучения я усвоил азы управления автомобилем на льду, осмелел и даже начал получать удовольствие от того, что автомобиль заходит в поворот в управляемом заносе, при этом все конусы на месте, и это сделал я! И теперь умею выполнять полицейский разворот! При этом даже удостоился похвалы от строгих инструкторов.

…А потом была гонка на ледяном треке, где я, конечно, никаких призовых мест не занял. Ну и что? Зато удовольствие получил – ни с чем не сравнимое, как оказалось. И кое-чему даже научился. Только навыки эти надо закрепить обязательно, поэтому в следующем году снова очень хочу поехать на зимний тренинг «Рено». Тем более, что, наверное, будут новые испытания. Только бы организаторы позвали… ВСЕ АВТОМОБИЛИ ОСТАЛИСЬ ЦЕЛЫ Для занятий в школе водительского мастерства компания «Рено» предоставила два десятка полноприводных кроссоверов: «Дастер», «Колеос» и «Каптюр». Каждый по-своему хорош: «Дастер» — очень надежный, настоящий внедорожник; «Каптюр» в придачу к тому еще стильный, а «Колеос», мало того, что быстрый, еще и не спасует перед бездорожьем.