Игорь Моржаретто: Nissan Murano - в Тулу на своем самоваре

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В Подмосковье множество мест, куда можно (и нужно!) ехать с семьей на один-два дня – чтобы приобщиться к нашей истории, посетить музеи и выставки, да и просто отдохнуть от столичной суеты… Маршрут очередного путешествия, куда мы отправились вместе с дочерью, лежал на юг, в славный город Тулу. Вроде всего 160 км от Москвы, а столько интересного можно увидеть! В общем, сели мы с дочерью (9 лет) в автомобиль «Ниссан-Мурано» и утром в субботу отправились на юг. ПРО ДОРОГИ В принципе, в славный город Тулу от столицы на машине можно добраться двумя путями – по трассам М-2 «Крым» или М-4 «Дон». И та, и другая относятся к самым современным, скоростным и благоустроенным дорогам страны, но вторая платная. Причем на обеих разрешенный скоростной режим – 110 км/час, есть освещение и разделительные барьеры между потоками. Просто на М-2 больше примыканий, а на участке между Тулой и поворотом на Алексин еще продолжаются строительные работы.

Но и плата за проезд по современной магистрали М-4 отнюдь не кусается: заплатил наличными 110 рублей (по транспондеру было бы еще дешевле). Мы выехали в тот день, когда на центральные регионы России обрушилась невиданная метель, но федеральные трассы чистили и в целом ехать можно было без проблем. Если бы не некоторые лихачи, которые в условиях скользкой дороги и ограниченной видимости пытались играть в шашки. Итог – несколько серьезных аварий. Но нас чаша сия миновала.

Еще была местная дорога Кашира – Ненашево, засыпанная снегом, но на нашем кроссовере прошли ее без затруднений.



ПРО ЧТО ПОСМОТРЕТЬ Тула – город славы русского оружия, расписных самоваров и самых вкусных пряников. Похоже, такой стереотип закрепился в сознании туристов. И в самом деле, в Туле есть музей, посвященный славной истории оружейного завода, и музей самоваров, и несколько «пряничных домиков», где можно не только узнать историю лакомства, но и научиться делать пряники собственными руками. Но есть еще дворянские усадьбы и великолепные парки, православных храмы с историей… Это был не первый мой приезд в Тулу; сюда вообще хорошо приезжать на выходные. Множество достопримечательностей в городе и окрестностях не даст заскучать самым любопытным туристам, а хорошая (и недорогая!) инфраструктура (много самых разных отелей, кафе и ресторанов) заставит полюбить эти места...

Вот Тульский кремль, памятник русского зодчества XVI столетия, важный оборонительный форпост Русского государства на протяжении многих веков. Он был построен по приказу царя Василия III и ни разу не сдался врагу! Под его стенами в 1522 году потерпел поражение крымский хан Девлет-Гирей.

Тульский государственный музей оружия – между прочим, один из старейших русских музеев. В 1724 году Петр I издал указ: «…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение». До 2012 года экспозиция, демонстрирующая историю развития оружия с древнейших времен до наших дней, а также опытные образцы и серийную продукцию Тульского оружейного завода, размещалась на территории Тульского кремля. А после открытия нового, специально построенного – в форме русского шлема – здания, занимает четыре этажа. Мальчиков любого возраста (вплоть до пенсионного) отсюда силой не вытянуть! Впрочем, девочкам тоже интересно – моя дочь с удовольствием прошла мастер-класс по инкрустации оружия и постреляла в тире. ПРО ВКУСНОСТИ Отдельно – про две вкусные точки нашего путешествия. Сначала мы заехали в экопарк «Ясно Поле»; он расположен в Ясногорском районе, рядом с деревней Вележево между трассами М-4 «Дон» и М-2 «Крым», в 120 км от Москвы и 80 км – от Тулы. Здесь наши дети прошли краткий курс сыроварения под руководством мсье Ксавье, мастера-сыродела из Франции, и получили первые уроки конной выездки. Вообще здесь предлагают множество программ для любителей агротуризма и конного спорта.

А в самой Туле, конечно же, был мастер-класс по изготовлению настоящих тульских пряников. Получилось! Понравилось – и детям, и взрослым… ПРО МАШИНКУ Этот «Мурано», несмотря на то, что продается у нас уже два года, по-прежнему привлекает взгляды своим космическим дизайном. Еще бы: хищно изогнутый капот с массивным V-образным носом, вздыбленная линия задней части, окрашенная черным цветом задняя стойка. Как написано в презентации, они «создают эффект парящей крыши»... Так и есть! Правда, внутри все просто-красиво-функционально, а из космического – только сиденья Zero Gravity, разработанные с помощью специалистов агентства NASA. Действительно, очень удобные, 300 км проехал – и не заметил, не устал совсем. И во втором ряду пассажирам просторно, а спинка регулируется по углу наклона. У задних пассажиров есть две отдельные собственные мультимедийные системы и блок управления микроклиматом (включая обогрев сидений).

Ниссановская «шестерка» порадует любителей быстрой езды отличной динамикой, классным звуком и… сдержанным аппетитом (для мотора такого объема, конечно). На мою долю выпала нелегкая дорогая – на центральный регион в те дни обрушился редкой силы снежный циклон, поэтому о высоких скоростях речи и не шло. Но при осторожном движении по трассам М-2 и М-4, проселочным дорогам и улицам Тулы средний расход, по данным борткомпьютера, составил 14 л/100 км, что, согласитесь, вполне приемлемо для 249 «лошадей». И подвеска у «Мурано» российской сборки совсем не американская – плотная, при этом в меру жесткая. В целом можно похвалить энергоемкость – на не самом лучшем провинциальном асфальте машина успешно глотала неровности, да и на снежном насте не сплоховала, колеса держали автомобиль цепко, хотя пару раз автоматика подключала полный привод – в поворотах.

Дорожный просвет (184 мм), хоть далеко не рекордный для класса, все-таки выше, чем у той модели, что продается в Америке. Но на бездорожье лучше лишний раз не выезжать. И дело не только в скромном клиренсе, но и в том, что днище защищено лишь скромным пластиковым листом (металлическую защиту дилеры поставить, конечно, могут, но расстояние до земли еще больше сократится…). А у фирменной трансмиссии All Mode 4х4 не предусмотрена возможность принудительно подключить полный привод, да и система стабилизации отключается не полностью. Так что хорошо подумайте, прежде чем свернуть на красавце «Мурано» в тракторную колею… Но, во-первых, автомобиль красивый! И еще он покоряет просторным и уютным салоном, большим, удобным багажником, хорошей управляемостью, плавностью хода и при этом – разумным расходом топлива. То, что надо для любителей семейный путешествий!