Игорь Моржаретто: зимние сказки и Ford Focus

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Зимние каникулы – прекрасное время для семейных путешествий. Прочь из Москвы, от телевизора и оливье! – решили мы и отправились в путь. Маршрут выбрали непростой: из российской столицы – в латвийскую, Ригу, затем в Литву и обратно. И подобрали интересный автомобиль для путешествий – синий универсал «Форд-Фокус». Загрузили багажник - и стартовали...

СКАЗКИ ПРО ДОРОГИ Понятно, что проще всего из Москвы в Ригу попасть по федеральной автомобильной дороге М-9 «Балтия»; от нашей столицы до границы с Латвией почти 600 км. Причем дорога на всем протяжении отличная. До Волоколамска она имеет до четырех полос для движения (чем дальше от столицы, тем, естественно, меньше), освещение, развязки в двух уровнях… В Тверской и Псковской областях, естественно, такой роскоши нет, но на всем протяжении трасса хорошо отремонтирована, размечена, расчищена и вполне справляется с нынешним транспортным потоком.

Дальше наша «Новая Рига» переходит в латвийскую автодорогу A12. Собственно, существовал советский еще проект строительства скоростной магистрали до самой Риги, но с приходом в Латвию независимости он, видимо, стал неактуальным. И, по сути, нынешняя «трасса А12» - не более, чем набор изрядно петляющих региональных дорог, которые к тому же проходят через многочисленные населенные пункты (с соответствующими ограничениями по скорости). Поэтому на преодоление 300-километрового латвийского участка уходит примерно столько же времени, как и на 600 км российского… Вообще-то латвийские дороги ругать не за что: все они отличного качества, и нет, наверное, такого дорожного участка, по которому нельзя проехать на обычном седане или универсале. Но и хвалить тоже не за что: дороги узкие, практически все – двухполосные, и проходят они через населенные пункты. Сегодня в Латвии есть только один современный автобан – это участок шоссе А2 от Сигулды до Риги: четыре полосы, разделенные барьерами и лесополосой; здесь разрешена скорость 110 км/ч. Но этот участок - всего чуть больше 50 км… Из Риги трасса А7 ведет через Бауску в Литву, на Вильнюс и Каунас. Качество дороги нормальное, но… да, как обычно, она проходит через города и деревни, так что на преодоление 90-километрового латвийского участка ушло почти 2 часа! В Литве, как мне кажется, отношение к собственной дорожной сети куда лучше. От латвийской границы до Паневежиса это тоже обычная двухполосная дорога, но уже начинаются работы по ее реконструкции и расширению, а дальше - отличный современный автобан A2 (Вильнюс - Укмерге - Паневежис, 136 км), где летом можно совершенно по закону разогнаться до 130 км/ч (зимой – до 110). И вообще пять крупнейших автодорог страны, пересекающих ее территорию, относятся к высшей европейской категории. Вот это я понимаю…

Погуляв по Вильнюсу, мы отправились в курортный городок Друскининкай на юго-востоке страны; туда ведет трасса А4 (чуть больше 130 км). Про нее и сказать-то нечего – обычная для стран Балтии качественная, но узкая дорога, проходящая через населенные пункты… А дальше у нас случилась любопытная история. Несмотря на то, что буквально в нескольких километрах от Друскининкая находится литовско-белорусская граница с большим переходом, несколько навигаторов (Яндекс, maps.me, Google, Vaze, штатный нашего «Форда») отказались прокладывать, казалось бы, самую простую и понятную дорогу на Москву через Гродно и Минск! Они очень настойчиво предлагали нам либо вернуться в Латвию, чтобы снова выехать на трассу М-9, либо, в крайнем случае, ехать через Вильнюс и Медининкай на Минск. Но только не через Гродно! Но мы ослушались электронных помощников и все-таки поехали через ближайший пограничный переход на этот белорусский город; так вот, все 40 км навигатор непрерывно увещевал нас: «развернитесь»! Пока не поздно… Не послушались – и не пожалели! Потому что в Беларуси, оказывается, достраивают очередную великолепную скоростную дорогу М-6 Гродно - Минск; большая часть участков уже готова и сдана, и можно с комфортом доехать до столицы РБ буквально за три часа! Но мы объехали Минск по другой скоростной дороге – М-14 (или МКАД-2), чтобы потом по третьей скоростной М-1 домчаться до границы с Россией. Разрешенная скорость – от 100 до 120 км/ч, отличное качество покрытия, хорошая придорожная инфраструктура – словом, идеальная дорога для путешествий. Только не стоит нарушать скоростной режим или ПДД: на границе хулиганов ждет пост ДПС. Сам видел, как из потока выдернули автомобиль-нарушитель. Пока не оплатит всех штрафов – не выпустят! А дальше нас ждала российская автострада М-1 «Беларусь», про которую ничего плохого сказать не могу. 7-8 часов езды – и мы дома. Так что, не верю я в сказки про отличные заграничные дороги и плохие – отечественные! Мой личный рейтинг дорог, по которым удалось проехать во время этого путешествия, такой: лучшие трассы – у наших соседей-белорусов. На втором месте российские (в европейской части) дороги, на третьем – литовские. А латвийские – увы! – на последнем. СКАЗКИ ПРО ГРАНИЦЫ Дважды во время путешествия мы пересекали границы стран Евросоюза, и дважды я закладывал на проход по 2 часа. Но тут нам несказанно повезло: на въезд у нас ушло всего 30 минут, а на выезд – и того меньше: 20! Надо правильно выбирать время пересечения границы. Например, самые тяжелые дни – с пятницы до воскресенья. А самые большие очереди – утром и вечером. Так что планируйте переход заранее.

Предупреждение для тех, кто едет на своем авто в Латвию: если машине больше 3 лет, на границе потребуют диагностическую карту. Обычную, нашу. Без нее не пустят. И еще: нельзя ввозить мясо-молочные продукты, а сигареты и алкоголь – в очень ограниченном количестве. Но проверять наш автомобиль никто не стал, и вообще отношение служивых к нам было самым теплым. Так что, сказки про злых пограничников и таможенников тоже забудем. Но сами правила обещаем не нарушать! РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ Зачем ехать зимой в Прибалтику? Конечно же, за рождественским настроением! В Риге и Вильнюсе в начале января праздники были в разгаре: везде в центре работают рождественские базары, продолжаются народные гуляния, выступают артисты…

А в тихом Друскининкае, кроме ярмарки, есть еще и отличный аквапарк, и современный горнолыжный склон, и увлекательный «Панда-парк». И все это – по вполне демократичным ценам. При этом отношение к туристам из России очень доброжелательное, и по-русски никто говорить не отказывается. Не сказка ли? СУРОВАЯ ПРАВДА ПРО «ФОКУС» Это в Европе не так давно презентовали четвертое поколение «Фокусов», а у нас пока выпускают и продают автомобили поколения 3+. И неплохо, надо сказать, продают (хотя до рекордов прошлого десятилетия, когда «Фокус» был лидером продаж, далеко). Причем автомобиль у нас предлагают в трех видах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Интересно, что спрос на них примерно одинаковый. Я для путешествия выбрал, как мне кажется, самый подходящий вариант: универсал с современным мотором EcoBoost 1,5 л.

После рестайлинга «Фокус» обзавелся огромной решеткой радиатора а-ля «Астон-Мартин» и новыми раскосыми фарами (светят они отлично!). В салоне – современная медиасистема SYNC 3 с качественной акустикой «Сони». В верхней части передней панели теперь есть розетка для тех, кто не выезжает в путь без видеорегистратора. А вот полочка для смартфона узковата – iPhone7 не помещается. А ведь это далеко не самый большой телефон… Водителю и переднему пассажиру очень комфортно, а вот на заднем диване взрослым, честно говоря, будет тесновато (мои дети, 9 и 11 лет, чувствовали себя превосходно). И вообще возраст модели сказывается: никаких дополнительных «фишек» для второго ряда нет. Ни тебе дополнительных розеток или USB-выходов, ни дефлекторов, ни обогрева сидений. Только карманы в дверях. Сегодня в автомобиле за 1,5 млн рублей это воспринимается как обидный недостаток.

Зато в движении автомобиль хорош! 150 турбо-сил в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом действую образцово! Я за рулем довольно большого семейного универсала, а так и хочется резко надавить на газ – какой сочный тембр у двигателя! Машина очень резво набирает скорость, и решительно ввинчивается в повороты. Пару раз я чуть переборщил со скоростью на заснеженной дороге, но тут же деликатно вступала в действие электроника и помогала войти в поворот. Словом, машина приятно удивила – не ожидал такой динамики от не самого нового автомобиля, да еще к тому же универсала! Расход при этом на трассе при средней скорости в 110 км/час не превышал 7 л на сотню, а в среднем за 2,4 тыс. км пробега по самым разным дорогам составил 9,2 л. Ford Focus Wagon Titanium 1,5 EcoBoost Длина х ширина х высота, мм 4560x1858x1492 База, мм 2648 Дорожный просвет, мм 160 Объем двигателя, куб.см 1499 Мощность, л.с. 150 Крутящий момент, Н-м 240 Коробка передач АКП-6 Привод передний Максимальная скорость, км/ч 208 Время разгона до 100 км/ч, с 9,4 Расход топлива, л/100 км: городской 10 загородный 4,9 смешанный 6,7