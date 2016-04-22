Дмитрий Савостьянчик: LADA XRAY Cross или «клиренс – наше все»

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Вот уже несколько журналистских мероприятий АВТОВАЗа проходят без крепкого алкоголя. Оно и понятно – автомобили стали лучше, поэтому тут и крепости вина достаточно. Так отшутились люди, когда я рассказывал о прошедшей поездке в снежно-солнечный Алматы вместе с представителями тольяттинского автогиганта на тест-драйв новой версии LADA XRAY – Cross. Полтысячи километров по дорогам, степям и горам Казахстана – предательски мало, чтобы раскрыть потенциал отечественного «кроссовера», но познакомиться с ним в различных условиях удалось.

СНАРУЖИ



Пришедший на АВТОВАЗ вместе с «Калиной Кросс» еще в 2014 году тренд на черный пластиковый обвес по периметру автомобиля изначально был принят неоднозначно. Тогда возникало немало дискуссий, как среди «диванных экспертов», так и среди знатоков. Если первые сетовали в основном на внешний вид, то последние боялись, например, за надежность крепления пластика к кузову: а вдруг отвалится, а вдруг тереть будет, а вдруг появится коррозия, «зацветет». Но руководитель проекта Олег Евгеньевич Груненков уверенно заявил, что все достаточно надежно, рассказал о технологии двойного крепления обвеса к металлу – клипсы и 2-сторонняя лента. Прошло время и мы увидели, что технология себя оправдала. Дальше обвес перекочевал на LADA Largus, породив, соответственно, кросс-версию, которая полюбилась народу не меньше «родительского» экземпляра. И «кросс-Весты» в кузовах «универсал» и «седан» создали «шум» на рынке. Так, в структуре продаж универсалов 59% приходится как раз на LADA Vesta SW Cross. Не остался в стороне и «Иксрей», чьи кросс-версии автовозы начали распространять по дилерским центрам в сентябре и октябре.

При взгляде на автомобиль сбоку, бросаются в глаза черные молдинги, расположенные по низу дверей. Колесные арки и пороги отделаны пластиком. Бампера – новые. Передний бампер сохранил «икс-профиль», но получил раздутые в «мерседесовском» стиле ноздри над противотуманными фарами. Сами противотуманки объединились между собой «дугой», создающей менее загруженное «лицо» автомобиля.

Задний бампер, наоборот – из визуально двухсоставного теперь состоит из трех частей. По бокам от двери багажника – крашенная в цвет кузова часть, ниже – черный матовый пластик, устойчивый к легким механическим повреждениям, вроде летящих на грунтовом покрытии камней и серебристая вставка, из которой выглядывает сдвоенная декоративная насадка выхлопной трубы по левой стороне и буксировочный крюк справа. Декоративная насадка, кстати, начала предательски резонировать после «полетов» по степям Казахстана.

На крыше теперь навсегда поселились серебристые рейлинги, а фирменные диски обулись в резину ContiCrossContact LX2.

В моем понимании стандартный «Иксрей» выглядит сырым, пустоватым; за почти 3 года выпуска я так и не привык к его дизайну. Но «кросс» в отличие от базовой версии, смотрится завершенным и гармоничным. Благодаря новым элементам, XRAY Cross стал шире на 46 мм и на 6 мм длиннее, а также увеличились параметры геометрической проходимости. ВНУТРИ



Интерьер LADA XRAY Cross, так же как и внешность, претерпел ряд косметических и функциональных изменений. Наиболее важное из них – измененный профиль спинки передних сидений, что создает более «кресельную» посадку (в стандартном «Иксрее» мне казалось, что я сидел на табуретке). Спинке и подушке добавлена боковая поддержка. Бонусом к пассажирскому креслу оказалась возможность складывания вперед, что в совокупности со сложенной спинкой заднего ряда сидений создает пространство для габаритных грузов длиной до 2,6 метра (от торпедо до двери багажника).

Проблему малого количества места для ног задних пассажиров в какой-то мере решили: на «галерке» появилась пара дополнительных сантиметров. Панацеей они не стали, но комфорта прибавили. Достигли этого результата путем изменения угла наклона спинки дивана – он стал на 2 градуса меньше (24 градуса против прошлых 26), т.е. посадка стала вертикальнее: спине не заметно, ногам удобнее. Изначально неудачно расположенные клавиши включения подогрева сидений теперь находятся под блоком управления климат-контролем. Там же расположилась и шайба управления системой стабилизации LADA Ride Select (о ней чуть позже) и клавиша включения обогрева ветрового стекла.

Заметная и важная новинка в функционале, появившаяся впервые на автомобилях LADA – обогрев рулевого колеса. Не буду петь хвалебные оды АВТОВАЗу, все-таки опция эта не нова среди мировых автопроизводителей, хотя и доступна далеко не у всех. Замечу лишь, что это безумно удобная и комфортная «фишка», и чтобы прочувствовать удовольствие от использования, не обязательно дожидаться сильных морозов. Пластиковый руль сменился на кожаный.

Вариантов цветового решения в салоне два: черный или фирменная комбинация черного с оранжевыми вставками на панели, сиденьях, дверных картах. Многим такое решение пришлось по вкусу, мне оно показалось слишком аляпистым. В общем, на вкус и цвет...

ПОД КАПОТОМ Силовой агрегат LADA XRAY Cross не удивит ничем новым – известный 1,8-литровый 122-сильный двигатель в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор отзывчивый, но недостаточно тяговитый на низких оборотах, что важно во внедорожных условиях. На трассе и в городе глобальных проблем с динамикой нет. В дальнейшем производитель не исключает вероятности появления 1,6-литрового двигателя – при условии потребности рынка в таком исполнении. Что же касается «немеханической» коробки передач, то ее внедрение значится в планах производителя. Но будет ли это уже знакомая АМТ или же «Иксрей Кросс» укомплектуется вариатором, разработка которого ведется на АВТОВАЗе, представители бренда LADA не уточняют. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ



Лучший показатель в классе, который с гордостью презентует производитель – клиренс в 215 мм (против стандартных 195 мм). Сказать, что этот прирост являлся для «Иксрея» жизненно важным нельзя, но и пропустить его плюсы было бы лицемерием. Реальность такова, что, даже имея полноценный внедорожник, вы с малой долей вероятности будете пробираться по суровому бездорожью, а уж на кроссоверах, вроде Mazda CX-5, и подавно. Обычного дорожного просвета среднестатистической «легковушки» вполне хватит для ежедневного использования и некоторых нештатных ситуаций. И за 500 километров тестового автопробега я встретил не больше пяти ситуаций, где не справились бы, например, Renault Logan или Ford Focus. Но как приятно иметь запас по клиренсу, чтобы спокойно и не боясь повредить днище автомобиля, рассекать по пересеченной местности.

Важный момент, связанный с увеличением дорожного просвета – потеря управляемости. Центр тяжести поднимается вверх, в худшую сторону меняется аэродинамика. Но нет, сейчас не тот случай! Передняя подвеска LADA XRAY Cross претерпела немалое количество модернизаций. В обновлении приняли участие L-образные рычаги от LADA Vesta, которые хорошо зарекомендовали себя на седане и универсале, появились новые стойки амортизаторов и пружины, оригинальные поворотные кулаки и улучшена геометрия стабилизатора передней подвески.

Задняя часть обзавелась новыми амортизаторами, пружинами, появились дисковые тормоза.

Рулевой механизм получил оригинальный электроусилитель взамен гидроэлектроусилителя. Связали такое решение с «улучшением потребительских свойств автомобиля», электроусилитель работает тише.

В итоге высокий «Иксрей» не только не потерял в управляемости, но и стал собраннее и предсказуемее, чем базовая версия. Езда по горному серпантину доставила удовольствие, хоть и недостаточная поворачиваемость дала о себе знать. Только в такие моменты нужно вспомнить, что вы едете на автомобиле с клиренсом больше 20 см.



Руль информативен, имеет хорошую обратную связь и четкий «нуль», что хорошо, но мешает на шоссе, автомобиль приходится «отлавливать». На грейдере, встретившимся в пути, LADA XRAY Cross позволял держать скорость 80 - 100 км/ч, причем идеология подвески такова, что чем скорость выше, тем лучше она отрабатывает неровности. На волнистом асфальте появляются неприятные вертикальные раскачивания, но сцепление с дорогой не теряется.

Задние дисковые тормоза внесли свою лепту в общее впечатление от вождения. На твердом покрытии «кроссовер» как вкопанный встает на месте, отлично отрабатывает система стабилизации, не позволяя терять автомобиль при экстренной остановке. При отсутствии асфальта ситуация меняется в худшую сторону. Неудачный баланс между тормозными усилиями спереди и сзади приводит к «закидыванию» кормы автомобиля вперед при торможении на дуге (т.е. в повороте), что становится не самым приятным сюрпризом на высоких скоростях и плохом сцеплении с дорожным полотном.

LADA Ride Select Впервые в модельном ряду LADA инженеры АВТОВАЗа внедрили систему, позволяющую менять настройки работы системы стабилизации – LADA Ride Select. Красивые слова производителя против скепсиса журналистов – предсказуемое событие. Но как это работает и работает ли на самом деле? Постараюсь рассказать простыми словами. Автомобиль имеет 5 режимов работы системы стабилизации. Сама система состоит из антипробуксовочной и антиблокировочной систем. Плюс в одном из режимов добавляется изменение реакции педали акселератора на ее нажатие.

ESC включена – это «база». Автомобиль ведет себя в штатном режиме, настройки максимально «душат» двигатель при проскальзывании колес на старте.



Режим «Снег/грязь». Шайба повернута на одно положение по часовой стрелке. Электронная блокировка дифференциала и ABS настроены на максимальную эффективность на скользких дорогах и в снегу – официальная формулировка производителя. На деле электроника «приотпускает» колеса, допуская пробуксовку и позволяя автомобилю тронуться с места на скользком покрытии.



Режим «Песок», обозначенный пиктограммой «Автомобиль рядом с кактусом», это нижнее положение шайбы. Он предназначен для движения по мягким и сыпучим грунтам, обеспечивая максимальную проходимость и не допуская закапываний – снова формулировка АВТОВАЗа.



А еще ESC можно выключить, повернув шайбу против часовой стрелки, и использовать автомобиль в полностью мануальном режиме, но на скорости до 54 км/ч, свыше стабилизация включится вновь, что актуально и для двух режимов, описанных выше.



Пятый режим, который станет популярным в городском трафике – режим Sport. При включении (в центре шайбы) педаль газа начинает острее реагировать на нажатие, отключается «антибукс», позволяя резко тронуться и повизжать резиной, а автомобиль дает водителю больше свободы. Этот режим не переключается в штатный до тех пор, пока водитель снова не нажмет на клавишу или не выключит двигатель. После запуска мотора ESC включается в штатном режиме.