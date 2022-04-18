Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России

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Начиная с 2022 года агентство «АВТОСТАТ» еженедельно получает, обрабатывает и стандартизирует данные ЭПТС по рынку транспортных средств по всем регионам России.
Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.
Данные предоставляются на еженедельной основе на 2-ой день недели, следующей за отчетной.
Формат отчета согласовывается индивидуально с каждым клиентом.
Отчет предоставляется по подписке.
Еженедельные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по РФ в целом и по территориальным единицам:
Типы ТС:
Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
Стандартная структура данных:
месяц регистрации / год регистрации / марка / модель / год выпуска / тип регистрации / тип владельца / регион / количество.
Дополнительные поля по запросу:
Стоимость от 7 200 руб. указана за 1 тип ТС в 1 регионе.