Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России

Начиная с 2022 года агентство «АВТОСТАТ» еженедельно получает, обрабатывает и стандартизирует данные ЭПТС по рынку транспортных средств по всем регионам России.

Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

Данные предоставляются на еженедельной основе на 2-ой день недели, следующей за отчетной.

Формат отчета согласовывается индивидуально с каждым клиентом.

Отчет предоставляется по подписке.

Еженедельные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по РФ в целом и по территориальным единицам:

8 федеральных округов;

83 региона (кроме Крыма и г.Севастополь).

Типы ТС:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мототехника;

прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Стандартная структура данных:

месяц регистрации / год регистрации / марка / модель / год выпуска / тип регистрации / тип владельца / регион / количество.

Дополнительные поля по запросу:

Объем двигателя

Мощность двигателя

Экологический класс

Снаряженная масса

Максимальная масса

Изготовитель

Место производства

Страна производства

Тип расположения руля

Тип трансмиссии

Тип привода

Колесная формула

Количество колес

Марка двигателя

Тип кузова

Вид кузова

Регион регистрации

Пассажировместимость (для автобусов)

Описание мест для сидения (для автобусов)

Масса автопоезда (для грузовых а/м)

Стоимость от 7 200 руб. указана за 1 тип ТС в 1 регионе.