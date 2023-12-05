Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2023 года

5 декабря 2023 года
За последний месяц осени в нашей стране было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Несмотря на то, что этот показатель более чем вдвое (+113%) превосходит уровень ноября 2022-го, по сравнению с октябрем нынешнего года он оказывается на 2,3% меньше.
На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в конце осени пришлось почти 30% (год назад ее результат превышал 40%), что в количественном выражении составляет 32 651 проданный экземпляр.
Лидерство среди иномарок второй месяц подряд принадлежит китайскому бренду Haval, автомобили которого в ноябре разошлись тиражом в 14 400 единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Chery (11 316 шт.), Geely (10 551 шт.), Changan (6 609 шт.), OMODA (4 129 шт.) и EXEED (4 096 шт.). За ними расположилась корейская Kia с показателем 2 028 машин. В ТОП-10 по итогам месяца впервые попали российский «Москвич» и китайский TANK, объемы реализации которых составили 1 910 и 1 868 экземпляров соответственно.
Среди представленных брендов только Kia демонстрирует в ноябре падение продаж (-37,6%), а остальные показывают рост. При этом самым лучшим он оказывается у китайской марки OMODA (в 28 раз), что объясняется эффектом низкой базы.
За 11 месяцев 2023 года в России было реализовано 939 254 новых легковых автомобиля – на 64,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Здесь «в плюсе» находятся все бренды, а падение зафиксировано лишь у Kia (-49%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
В модельном рейтинге уже 20-й месяц подряд лидируют автомобили семейства LADA Granta, которые в ноябре были проданы в количестве 16 203 единиц.
Показатели других моделей имеют более чем двукратное отставание от лидера. Так, самая продаваемая иномарка в России – кроссовер Haval Jolion – разошлась тиражом в 7 226 единиц. В ТОП-5 вошли еще три представителя марки LADA – семейство Vesta (6 548 шт.), а также внедорожники Niva Travel (5 008 шт.) и Niva Legend (4 739 шт.).
В десятке наиболее популярных машин российского рынка за последний осенний месяц оказались и пять китайских кроссоверов, объемы реализации которых находятся в интервале 3 – 4 тыс. штук.
Отметим, что все представленные модели имеют положительную динамику. А наилучший рост продаж как в ноябре, так и с начала года наблюдается у OMODA C5 – из-за очень низкой сравнительной базы.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ