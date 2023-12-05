Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2023 года

5 декабря 2023 года

За последний месяц осени в нашей стране было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Несмотря на то, что этот показатель более чем вдвое (+113%) превосходит уровень ноября 2022-го, по сравнению с октябрем нынешнего года он оказывается на 2,3% меньше.

На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в конце осени пришлось почти 30% (год назад ее результат превышал 40%), что в количественном выражении составляет 32 651 проданный экземпляр.

Лидерство среди иномарок второй месяц подряд принадлежит китайскому бренду Haval, автомобили которого в ноябре разошлись тиражом в 14 400 единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Chery (11 316 шт.), Geely (10 551 шт.), Changan (6 609 шт.), OMODA (4 129 шт.) и EXEED (4 096 шт.). За ними расположилась корейская Kia с показателем 2 028 машин. В ТОП-10 по итогам месяца впервые попали российский «Москвич» и китайский TANK, объемы реализации которых составили 1 910 и 1 868 экземпляров соответственно.

Среди представленных брендов только Kia демонстрирует в ноябре падение продаж (-37,6%), а остальные показывают рост. При этом самым лучшим он оказывается у китайской марки OMODA (в 28 раз), что объясняется эффектом низкой базы.

За 11 месяцев 2023 года в России было реализовано 939 254 новых легковых автомобиля – на 64,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Здесь «в плюсе» находятся все бренды, а падение зафиксировано лишь у Kia (-49%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)