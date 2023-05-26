Итоги форума автобизнеса «ComAuto – 2023»

26 мая 2023 года

25 мая в рамках Международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex в нашей стране впервые прошел форум автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023». Организатор форума – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» – подготовило обширную программу с участием как собственных экспертов, так и приглашенных. Открывая форум, исполнительный директор агентства Сергей Удалов высказал уверенность в том, что подобные мероприятия ни в коей мере не провоцируют вмешательство госструктур в рыночные процессы, рынок способен многое отрегулировать самостоятельно. А вот обмен информацией помогает участникам ориентироваться в текущей ситуации и способствует активному общению с коллегами. Поэтому эксперт предположил, что конференция по коммерческому транспорту имеет шансы стать традиционной, ежегодной.

Текущая ситуация на рынке комтранса

В своей презентации Сергей Удалов поделился данными* по рынку коммерческой техники в нашей стране за 4 месяца 2023 года, причем дал их с разбивкой по сегментам: легкая коммерческая техника (LCV), средние грузовики (MCV), тяжелые грузовики (HCV). В каждом из этих сегментов ситуация своя, но в целом эксперт отметил позитивный тренд. Особенно это заметно, если сравнивать показатели 2023 года с пандемийным 2020-м и с 2022-м (когда, как мы помним, весной авторынок буквально «провалился»). В частности, рынок LCV за январь – апрель 2023-го пока демонстрирует отрицательную динамику (-27% к 4 месяцам 2022-го), но, если разбить ситуацию на отдельные месяцы, очевидно, что этот провал наблюдался в первые месяцы года, а сейчас рынок LCV вышел уже на уровень в 7 тысяч единиц. Это уже выше, чем в пандемийный 2020 год и выше уровня 2022 года.

По средним грузовикам (MCV) – динамика пока отрицательная (-14%), а начало года тоже было хуже, чем во все четыре предыдущих года. Рынок MCV сам по себе не очень большой, сейчас он уже вышел на уровень в 1,5 тыс. проданных экземпляров. И это тоже уже выше, чем в 2020-м. И выше, чем в апреле 2022 года. По тяжелым грузовикам (HCV) – существенный рост (+55%). Ежемесячный объем продаж уже вышел на уровень более 10 тысяч единиц. Основываясь на этих цифрах, эксперты уже полагают, что год будет рекордным, с большим объемом продаж в данном сегменте. При этом, конечно, аналитики отмечают серьезные изменения, произошедшие в структуре рынка коммерческой техники. Эти изменения во многом касаются как поставщиков коммерческого транспорта, так и стран происхождения.

Импорт в Россию новых средних (MCV) и тяжелых (HCV) грузовых автомобилей вырос почти в 5 раз. Рост импорта новой коммерческой техники впечатляет не только процентами, но и количественно. В частности, в апреле 2023 года в нашу страну было ввезено более 9 тысяч новых грузовых автомобилей (MCV+HCV). По странам ввоза – солидная доля импорта приходится на Китай (92,9%). В отношении грузовиков с пробегом ситуация по импорту совсем иная. Цифры здесь совсем небольшие, считает эксперт, и они не оказывают сколько-нибудь серьезного влияния на рынок в целом. По импорту б/у грузовых автомобилей лидирует Германия (доля – 24,5%).

Легкие коммерческие автомобили (LCV) тоже стали ввозиться в нашу страну более активно, чем год назад (+20%). Правда, объемы здесь не такие большие, как у грузовых машин. Для сравнения: новых LCV в месяц продается около 7 тысяч единиц, из них импортируется только свыше 600 экземпляров). Иная ситуация в данном сегменте и по подержанной технике. Импорт LCV c пробегом по итогам 4 месяцев 2023 года в 2,3 раза превысил прошлогодний показатель. При этом новые LCV чаще всего ввозятся из Белоруссии (доля – 21,3%), а с пробегом – из Японии (57,1%).

Прогнозы на год по продажам: базовый, оптимистичный и пессимистичный

Экономическая ситуация в России остается непростой. Помимо внешних рисков для экономики в 2023 году (снижение мировых цен на нефть, усиление антироссийских санкций, сокращение экспорта) существуют еще и внутренние (снижение доходов бюджета из-за падения экспорта, увеличение расходов на СВО, низкие темпы процессов импортозамещения, уменьшение численности экономически активного населения и его доходов). Об этом напомнил участникам форума ведущий аналитик агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

Эксперт выделил главные факторы, которые будут влиять на рынок коммерческого транспорта в текущем году. Из негативных – в первую очередь сужение ассортимента автомобилей и высокий уровень цен на них. Кроме того – повышение утилизационного сбора, санкции на поставку автокомпонентов и запчастей, остановка деятельности и уход зарубежных компаний, дефицит квалифицированной рабочей силы. В плюс рынку сработают рост внутреннего грузооборота (в том числе за счет импортозамещения), реализация инфраструктурных проектов федерального значения (транспортные коридоры, портовые терминалы и пр.), необходимость обновления парка, государственные программы поддержки.

В базовом прогнозе на 2023 год рынок LCV останется практически на том же уровне, что и в 2022 году, когда было продано 75,2 тыс. таких автомобилей. При хорошем стечении обстоятельств, в позитивном прогнозе, объем продаж может достичь 80 тысяч единиц (+6% к уровню 2022 года), при негативном сценарии развития событий – 70 тысяч (-7%).

В сегменте средних грузовиков (MCV) в базовом прогнозе заложены продажи 15,6 тыс. экземпляров (+4% к объемам 2022 года), в позитивном сценарии – 16,5 тыс. штук (+10%), в негативном – 14,7 тыс. единиц (-2%). При этом совершенно уникальная ситуация сложилась в сегменте тяжелых грузовых автомобилей (HCV). Эксперты не сомневаются, что при любом раскладе в 2023 году этот сегмент коммерческой техники просто обречен на успех. В базовом прогнозе заложен объем продаж в 95 тысяч машин (+37% к 2022 году), в оптимистичном – 103 тысячи (+49%), а в пессимистичном – 85 тысяч (+23%).

Позитивный прогноз эксперты агентства «АВТОСТАТ» дают и по сегменту автобусов: согласно базовой версии, в текущем году будет продано 15,2 тыс. автобусов (+18% к 2022 году). Но этот сегмент в нашей стране в меньшей степени подвергнут рыночному влиянию, здесь многое зависит от федеральных и муниципальных заказов и программ по обновлению парка.

В России выдано уже более 6,5 млн электронных паспортов

Автомобильная промышленность России в 2020 году полностью перешла на ЭПТС, бумажный аналог перестал выдаваться автовладельцам. На сегодняшний день оформлено более 6,5 млн электронных паспортов. Из них более 4,5 млн выдано на изготовленные транспортные средства, более 1,5 млн – на ввезенные и более 150 тысяч – на транспортные средства, стоящие на учете в ЕАЭС. Такие цифры привел на форуме исполнительный директор АО «Электронный паспорт» Марьян Герасимов. С осени 2022 года в РФ перестали выдавать бумажные ПТС на самоходные машины и другие виды техники. На конец мая 2023 года оформлено более 115 тысяч электронных паспортов на самоходные машины.

Также Марьян Герасимов сообщил, что АО «Электронный паспорт» разработало платформы, позволяющие оформлять документы по оценке соответствия в электронном виде. Так, уже зарегистрировано 566,7 тыс. экземпляров СБКТС.

Сегодня АО «ППК» (совместное предприятие ООО «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт») предоставляет участникам рынка различную аналитику, основанную на оперативных данных системы электронных паспортов. Отчет может содержать любую комбинацию из ряда параметров – таких, как тип, категория, возраст ТС, регион потребления, марка, коммерческое наименование и др.

Индийский опыт в организации пассажирских перевозок

Крупные города России не первый год страдают от интенсивности дорожного движения и автомобильных пробок. Поэтому участники форума с особым интересом восприняли выступление Президента BOCI Конфедерации операторов автобусов и легковых автомобилей Индии Прасанны Патвардхана – о том, как налажена система общественного транспорта в самой густонаселенной стране мира (на ее территории проживает 1 млрд 417 млн человек). Индийский парк автобусов сегодня насчитывает 1,9 млн единиц. Для сравнения – в России их всего 410 тысяч.

По словам Патвардхана, 92% автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в Индии, принадлежит частным операторам, лишь 8% – государственным предприятиям. При этом всего полвека назад ситуация была противоположная. Количество государственных перевозчиков меньше не стало, а вот частных – резко увеличилось. Это связано с индустриализацией, резким ростом количества населения, и как следствие – повышенным спросом на общественный транспорт. Примечателен тот факт, что даже во время путешествий жители Индии предпочитают автобусы: 90% всего трафика в Индии принадлежит автобусам, лишь 10% – приходится на ж/д перевозки. В стране очень популярны автобусы, в которых размещены полноценные спальные места.

Спикер напомнил, что Индия – участник Парижского соглашения по климату. Его основная цель – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня. Поэтому уже к 2030 году Индия планирует перейти на электрический транспорт. Это касается и общественного транспорта – как частных автобусов, так и государственных. К слову, в России идет активное производство электробусов на таких предприятиях, как КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ, а автобусы на электротяге уже курсируют в ряде крупных российских городов.

Стратегии производителей. Планы ведущих игроков отрасли

В рамках сессии «Сценарии развития авторынка» Михаил Бахтарин (ГК «Современные транспортные технологии») рассказал о тенденциях и вызовах времени на рынке коммерческого транспорта. Он отметил, что на рынке новых коммерческих автомобилей происходит укрупнение бизнеса и уход некоторых частных клиентов. Кроме того, происходят структурные изменения по сегментам рынка: «профессиональной доставки», е-коммерс, усиливаются сегменты оказания услуг населения. Также на рынке появляются новые модели потребления, новые модели владения бизнесом. Из других наблюдений: крупные клиенты стали выбирать автомобиль более профессионально – на основании анализа данных и экономических средств. Одно из ключевых требований, которые клиенты предъявляют к автомобилю – надежность. Также у современного потребителя отмечается рост потребностей в кастомизации автомобиля и в сервисах, созданных специально под его конкретные нужды.

Андрей Ермолаев (Sollers) отметил причины, по которым рынок LCV значительно просел по сравнению с другими сегментами коммерческой техники. В первую очередь – на рынке сказалась государственная поддержка тех отраслей, где требуется крупнотоннажная техника. Именно поэтому спрос на тяжелые грузовики хорошо растет. Рынок легкого коммерческого транспорта не затрагивает эти отрасли, он в основном принадлежит коммерческому бизнесу. Поэтому логично, что резкий рост цен и дефицит автомобилей привели к ограниченному спросу на них. Однако рынок LCV постепенно восстанавливается и будет расти. В том числе, за счет новых автомобилей под брендом Sollers. Пока бренд вышел на рынок коммерческого транспорта с двумя моделями – Argo и Atlant. В планах компании – глубокая модернизация и локализация производств.

Выступая на форуме, президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль дал несколько конкретных практических советов перевозчикам по прохождению транспортного контроля (как избежать перегруза, чтобы проходить весовой контроль без штрафов и обезопасить водителей от смещения центра тяжести груза в дороге), рассказал о европейском подходе к размещению грузов. Он также поделился информацией о том, как в Германии решают вопросы с утилизационным сбором и стимулируют перевод коммерческого транспорта на электротягу. В России пока утилизационный сбор введен исключительно для помощи российским автопроизводителям, и это во многом является якорем, мешающим развитию передовых технологий.

Владислава Грицкова (Группа международного таможенного регулирования и международной торговли Б1) рассказала о текущих реалиях таможенного администрирования и некоторых нюансах, которые компаниям-перевозчикам полезно знать и учитывать при прохождении таможенного контроля.

ОСАГО и комтранс

Михаил Порватов (Российский Союз Автостраховщиков) доложил о текущем состоянии в системе ОСАГО в целом и привел цифры по ОСАГО в коммерческом транспорте – в частности. Он напомнил, что в 2022 году впервые за долгое время количество договоров ОСАГО в стране снизилось на 5%, а страховые премии увеличились. Подобная тенденция наблюдалась в 2015 году, и это, как и сейчас, было связано с кризисными явлениями в экономике.

Выплаты растут: средняя страховая выплата составила почти 77 тысяч рублей. Средняя страховая премия тоже растет. Это происходит из-за расширения тарифного коридора по ОСАГО. В 2022 году он расширялся два раза: второй раз – в сентябре, в связи с ростом стоимости запчастей он был расширен примерно на 30%. Из позитива: год назад заработал перестраховочный пул, и снял проблему «нежелательных договоров», теперь риски проблемных сегментов (например, в такси порядка 80% договоров ОСАГО попадают в этот пул) распределяются между всеми страховщиками.

В коммерческом транспорте в грузоперевозках у страховщиков свои тарифные факторы: они делят грузовой транспорт на два типа: до 16 тонн (малотоннажные) и свыше 16 тонн (крупнотоннажные). Современная тенденция такова, что количество договоров для крупнотоннажных машин увеличивается, а для малотоннажных уменьшается. Средняя премия в малотоннажных автомобилях в 2022 году составила 7861,90 рубля, в крупнотоннажных – 14577, 43 рубля. Средняя выплата тоже растет: для малотоннажных она в среднем составила 95519,30 рубля, для крупнотоннажных – 104293,89 рубля. Очень важный показатель – частота, страховая аварийность, количество страховых случаев на единицу полисов. В малотоннажных она в 2022 году равна 6,9% (в целом по рынку ОСАГО 6%), в крупнотоннажных – 9,3%.

ОСАГО в пассажирских перевозках: здесь свои подкатегории (троллейбусы, трамваи, автобусы большие и маршрутные небольшие). Количество договоров в этом сегменте более-менее стабильно. Среди отмеченных тенденций: суммы выплат растут. По средним выплатам – лидируют трамваи (нанесенный ими ущерб, как правило, серьезный). А вот показатель страховой аварийности самый большой – у троллейбусов (25,8%). Для сравнения: у трамваев – всего 5,9%.

Услуги для лизинга и коммерческих автопарков

Ряд спикеров, выступавших на форуме, представляли лизинговые компании или бизнес, связанный с услугами для лизинга и автопарков. Так, Илья Тимофеев (АВТОАССИСТАНС) рассказал о том, что в его компании, которая с 2006 года оказывает автовладельцам помощь на дорогах, теперь появилась собственная интеллектуальная система управления бизнесом «Сократ», и возможности оказывать помощь стали гораздо шире.

В новой системе заложена единая база данных (автовладельцев) и возможность настраивать эту базу так, чтобы она сама создавала маркеры и различные интеграционные решения. Например, можно интегрировать базу с ГЛОНАСС, с Битрикс-24, с системой 1С, с ELT-поиск, FAST, eCredit и другими. Соответственно появилось большое количество различных роботизированных сервисов и телематических услуг. Появились сервисы с широкими возможностями для автопарков. Например, с кнопкой ГЛОНАСС можно получить сразу комплекс сервисов – помощь в ДТП, консультирование по поломке, техобслуживание и диагностику, связь с группой быстрого реагирования). В 2023 году компания будет продолжать развивать сервисы на базе системы «Сократ» и планирует глубже зайти со своими услугами в крупнотоннажный сегмент.

Александр Корнев (Газпромбанк Автолизинг) считает, что, пережив проблемный 2022 год, в 2023-м сегмент LCV сумеет восстановиться. Из других трендов: китайских игроков на рынке коммерческой техники будет больше, совсем скоро появятся новые бренды. А что касается российского Sollers – у него есть все шансы для хорошего стабильного развития. На форуме Корнев попытался ответить на вопрос, стал ли Sollers (с которым активно работает сегодня его лизинговая компания) полноценной заменой ушедшему с рынка бренду Ford.

Из плюсов Sollers он отметил: наличие у дилеров; доступность по цене; доступность обслуживания; быстрое внедрение улучшений на производстве; большая вариативность модельного ряда. Из минусов: новый бренд – меньше доверия; сравнение с Китаем. Спикер считает, что парировать эти минусы можно, во-первых, тем, что Sollers дает 2-летнюю гарантию без ограничения пробега, по сути, повторяя гарантии Ford. А также – повышая уровень локализации. А еще – скидками, чем, собственно, Газпромбанк Автолизинг сегодня достаточно активно занимается.

Нина Белова (Европлан) отметила, что впервые грузовой транспорт (HCV+MCV) на рынке лизинга опередил легковой и продолжает расти. Этому во многом способствует то, что деньги в рамках нацпроектов были выделены в начале года, и на эти средства активно покупался транспорт. Те, кто активно встроен в систему госзакупок, будут и дальше активно развиваться. Ожидается, что в 2023 году рынок догонит по объемам 2021-й. Этому будут способствовать федеральные проекты: скоростные железнодорожные магистрали между городами, федеральная скоростная магистраль М-12 (Европа – Западный Китай), модернизация 62 региональных аэропортов, морские порты России, увеличение грузооборота по Северному морскому пути и ряд других – везде нужны будут коммерческие машины.

Спикер отметила высокие темпы роста рынка и то, что крупные клиенты (покупатели коммерческих ТС) меняются. Те, кто покупал много техники – сегодня этого не делают, их задача – адаптироваться к новым условиям, сохранить имеющиеся парки и удержать клиентов. Сейчас основные клиенты – множество разных небольших предпринимателей.

Тем не менее, современный рынок уже сумел перестроиться под новые реалии, считает Ирина Франк (CAREXPO). Ее компания, которая раньше специализировалась на импорте премиальных автомобилей, сегодня привозит в страну и коммерческий транспорт (импорт комтранса в компании уже составляет около 20% от общего количества). «Имея офисы в Европе, в Мексике, в Америке – мы можем привезти для вас любой автомобиль», - говорит Ирина. - С НДС или с «межценовым НДС». С предоплатой или без предоплаты. По вменяемым ценам. Да, без гарантии. Но рынок уже нашел выход и для таких условий: вместе с машиной можно купить полис продленной гарантии либо крупный дилер предложит вам свою дилерскую гарантию – в обмен на согласие обслуживаться у него».

Успешные практики. Опыт. Кейсы

Георгий Вехов (UDP Auto) рассказал, каким должен быть эффективный сайт для дилеров и дистрибьюторов в комтрансе. Его мнение, что сайты у тех, кто занимается коммерческим транспортом, просто обязаны быть. И они должны отвечать запросам клиентов. Требование времени: покупка автомобиля для бизнеса сегодня воспринимается так же, как покупка личного автомобиля, и бизнесмен ждет от сайта комтранса таких же удобных и полезных опций, как у дилеров легковых автомобилей.

Из других советов спикера: должна быть стратегия по сайту. Нужна центральная система (без нее диджитал-стратегия затратна и неэффективна) и нужны правильные модули, настроенные под ваших клиентов. Больше процессов, перенесенных в онлайн – это больше клиентов для бренда и для дилерской сети. Хорошо работает витрина с автомобилями в наличии, возможности кредитного или лизингового калькулятора. Чем дольше клиент задерживается на вашем сайте, тем выше положение сайта в поисковике и тем больше шансов, что потенциальные клиенты его заметят.

Об интересном опыте развития компании, связанной с ремонтом коммерческой техники, рассказал Олег Ивахнов (Ремсервис): за 10 лет с 10 постов компания выросла до 120, в месяц у нее 1000 – 1200 машинозаездов, единовременно в работе от 100 до 140 транспортных средств. Ремонтируют все – от трактора «Беларусь» и прицепов, до крупногабаритных грузовиков «большой семерки». Среди советов Ивахнова: не бояться (изменений, перестройки планов), не привязываться к одному клиенту (даже если он крупный) и к одной отрасли, работать не только на перспективу (но всегда слушать сегодняшних клиентов), не бояться работать с «белой» зарплатой и выполняя все требования по налогам, всегда быть готовым начать все с нуля и в новом направлении. В меняющейся экономике, меняющемся мире нужно всегда быть готовым менять себя и иметь несколько запасных планов.

Еще один интересный опыт развития, несмотря на кризисы и даже благодаря им – компания Refika. Евгений Галин рассказал, как начинался этот бизнес около 5 лет назад с ремонта грузовой техники, но менеджеры вовремя обратили внимание на ремонт рефрижераторной техники. Обнаружив нишу, начали учиться, стандартизироваться, углубляться. К 2020 году стали официальным дилером американской компании Thermo King, а когда в 2021 и 2022 году многие дилеры стали уходить с рынка, увидели в этом окно возможностей: организовали сервисный центр «Рефика-сервис». Открыли посты для ремонта рефрижераторов; обучают мастеров; партнерам предоставляют доступ к технической документации; обеспечивают необходимым диагностическим оборудованием; зарабатывают на запчастях, установке рефрижераторов, консультациях и других услугах.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ