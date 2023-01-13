Рынок легковых автомобилей с пробегом в декабре и 2022 году. ТОП-10 марок и моделей

13 января 2023 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре 2022 года россияне купили 468,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,7% меньше, чем в том же месяце 2021-го. При этом за весь 2022 год объем вторичного рынка составил 4 млн 864,7 тыс. единиц – на 18,8% ниже уровня годичной давности.

Половина всех купленных б/у машин пришлась на пять марок. Лидерство среди них удерживает отечественная LADA, доля которой в декабре составила свыше 20%. Это эквивалентно 104,5 тыс. автомобилей – на 16,3% ниже объема декабря 2021 года. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, результат которой примерно вдвое меньше (54,4 тыс. шт.; -3%), чем у LADA. Далее следуют корейские бренды Hyundai (26,4 тыс. шт.; -4,1%) и Kia (25,8 тыс. шт.; -3,6%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже сократился (-9,4% до 23,8 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обращают внимание на то, что 9 из 10 марок, вошедших в число лидеров по итогам декабря, демонстрируют отрицательную динамику. При этом сильнее всего она оказалась у американского Chevrolet (-17,8%). А вот рост показывает только немецкий премиум-бренд BMW (+18,1%).

Если рассматривать аналогичные итоги 2022 года, то участники рынка располагаются на тех же позициях, что и в декабре. Причем все они, за исключением BMW, имеют двузначный показатель падения. Более подробная информация об этом содержится в таблице 1.

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

ЗА ДЕКАБРЬ И 2022 ГОД (шт.)