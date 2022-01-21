Рынок новых автобусов в 2021 году показал небольшой рост

По сравнению с 2020 годом он увеличился на 4%. А вот в декабре рынок вырос на 56%.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование рынка новых автобусов в России по итогам 2021 года. По данным исследования, его объем за прошлый год составил 13,6 тыс. штук, что на 3,7% больше, чем в 2020-м. Таким образом, после снижения в позапрошлом году (-5%) российский рынок новых автобусов на этот раз продемонстрировал положительную динамику.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РЫНКА – «ПАЗИКИ»

Самой популярной маркой на рынке новых автобусов в РФ по-прежнему является PAZ. Более того, в 2021 году ей удалось заметно нарастить свою долю и теперь она снова превышает половину рынка (55,7%). Причина в том, что в 2021 году PAZ смог заметно улучшить свои рыночные показатели – почти на 20%. А вот у находящегося на втором месте LIAZ они, напротив, упали – более чем на четверть. И теперь вместо пятой части рынка он довольствуется седьмой. Хорошую возможность выйти на вторую позицию имел NEFAZ, но он прибавил не столь ощутимо (+5,2%), поэтому остался третьим с долей рынка 12% (подробности – в табл. 1).

Другие участники российского рынка новых автобусов даже не смогли достичь отметки в 500 экземпляров, в связи с чем доля каждого из них не превысила 3,5%. При этом, кроме уже упоминавшегося LIAZ, отрицательную динамику по итогам года продемонстрировали белорусский MAZ (-30,6%) и российский KAVZ (-41,1%). Остальные бренды, попавшие в ТОП-10, оказались «в плюсе». А лучше других тут отличился Iveco, показавший рост в 3,8 раза.

Таблица 1. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ В 2021 ГОДУ (шт.)

ИЗ ИНОМАРОК В ТОП-10 – ТОЛЬКО «КИТАЕЦ»

В модельном рейтинге за 2021 год (см. табл. 2) первые две позиции принадлежат PAZ. На третьем месте – снова NEFAZ, представленный моделью 5299.

Далее тоже располагаются отечественные автобусы. На девятой строчке находится MAZ 206, который сложно причислить к иномаркам. Поэтому из самых настоящих иномарок здесь присутствует только модель китайского бренда Yutong – с индексом ZK6122H9. Благодаря рыночному росту в 14,4 раза ей удалось попасть в десятку лучших моделей по итогам 2021 года.

Именно «китаец» показывает самый сильный рыночный рост. При этом отрицательную динамику имеет только один участник модельного ТОП-10 – LIAZ 5292. В минувшем году его объемы рынка упали более чем на треть.

Таблица 2. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ В 2021 ГОДУ (шт.)

В ДЕКАБРЕ РЫНОК ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в последний месяц 2021 года рынок новых автобусов в России продемонстрировал более существенный рост, чем в целом по году. Так, его объем по итогам декабря составил почти 2,7 единиц, что на 56,3% превышает результат годичной давности. Иными словами, рынок вырос более чем в 1,5 раза.

В таблице 3 представлены рыночные итоги самых популярных брендов за декабрь. Как видно, лишь у двух из десяти наблюдается отрицательная динамика. Это – отечественный NEFAZ (-14,1%) и китайский Higer (-11,3%). Остальные восемь марок демонстрируют рыночный рост, причем у SIMAZ он трехкратный, а у Yutong – пятикратный.

Таблица 3. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Что касается модельного рейтинга по итогам декабря 2021 года, то на первых трех позициях здесь находятся представители PAZ (см. таблицу 4). Как и в целом по году, лидирует PAZ 3205, за которым следует PAZ 3204. А третье место в декабре завоевал PAZ 4234.

Кроме двух моделей (NEFAZ 5299 и Higer KLQ6119TQ), остальные участники декабрьского ТОП-10 оказались «в плюсе». При этом у двух «пазиков» и MAZ 206 рыночный рост превысил 100%. Меньше других в декабре прибавил Volgabus 5270 с литерой G (+6,8%).

Таблица 4. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».

Фото: bus.ru