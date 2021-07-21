Итоги профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2021»

21 июля 2021 года

В рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», организатором которого является аналитическое агентство «АВТОСТАТ», состоялось награждение лауреатов ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2021».

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок.

При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный. В каждом из этих сегментов был выбран лучший бренд в следующих номинациях:

1. «Объем продаж автомобилей с пробегом». Оценка здесь проводилась путем расчета отношения продаж автомобилей с пробегом профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом этой же марки. При этом внутри дилерской сети продажи автомобилей рассматривались без ограничений по возрасту, а при подсчете перерегистраций возраст ограничивался 10 годами.

2. «Организация продаж автомобилей с пробегом». В этой номинации речь шла о том, какую долю сертифицированные автомобили марки, реализованные через дилерскую сеть, занимают в общих регистрациях автомобилей с пробегом этого же бренда. При этом максимальный возраст автомобилей, по которым учитывались перерегистрации, соответствовал максимальному возрасту, заявленному требованиями соответствующей программы производителя. Цель этой номинации – отметить бренды, развивающие собственные программы продаж сертифицированных автомобилей, за качество работы по данному направлению.

3. «Соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым». Здесь определялась доля продаж всех автомобилей с пробегом в дилерской сети бренда от общего количества регистраций новых автомобилей этого же бренда у физических лиц.

В итоге лучшим дистрибьютором по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Renault (13%), а в премиальном – Jaguar Land Rover (33%). В тройку лидеров здесь также попали:

- массовый сегмент: 2 место – Mazda (11%), 3 место – Mitsubishi (10%);

- премиальный сегмент: 2 место – MINI (26%), 3 место – BMW (21%).

Лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал Kia (52%), в премиальном – Porsche (46%). На втором месте в массовом сегменте – Hyundai (39%), на третьем – Mazda (30%). В премиум-сегменте второе и третье места распределились между Jaguar Land Rover (40%) и Infiniti (37%) соответственно.

Наилучшее соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым автомобилям среди массовых марок показала Toyota (69%), в премиум-сегменте – Jaguar Land Rover (217%). В массовом сегменте на втором и третьем местах оказались Mazda (68%) и Nissan (64%). В премиальном сегменте в тройку лидеров также попали BMW (103%) и Porsche (90%).

Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- Прошлый год был весьма непростым из-за локдауна в апреле и мае, во второй половине года началась нехватка новых автомобилей, которая частично сократила базу для поступления автомобилей с пробегом в дилерские центры в виде сделок по трейд-ин. Дистрибьюторы марок массового сегмента немного сократили долю в регистрациях профильных марок, тогда как премиум-сегмент оказался в этом плане более стабильным: у марок-номинантов этот показатель даже немного вырос в сравнении с предыдущим годом.