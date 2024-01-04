Автомобили Geely стали дороже на 10 – 20 тысяч рублей

С началом 2024 года в России подорожал модельный ряд Geely. Эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с итогами мониторинга сайта «Цена Авто», выяснили, что все модели китайской марки прибавили в цене от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Наименьшую ценовую прибавку получил седан Geely Emgrand – 10 тысяч рублей (плюс 0,4 – 0,5% в зависимости от комплектации). Теперь эта модель стоит от 2 009 990 до 2 489 990 рублей.

На 15 тысяч рублей стали дороже сразу пять моделей – купе-кроссовер Tugella (плюс 0,3 – 0,4%), кроссовер Coolray (плюс 0,5 – 0,6%), рестайлинговый кроссовер New Coolray (плюс 0,5 – 0,6%), кроссовер Geely Atlas Pro (плюс 0,4 – 0,5%) и кроссовер Belgee X50 (плюс 0,6 – 0,7%), который продается в официальных дилерских центрах Geely.

После удорожания Geely Tugella оценивается в 3 959 990 – 4 389 990 рублей, Geely Coolray – в 2 344 990 – 2 754 990 рублей, Geely New Coolray – в 2 609 990 – 2 949 990 рублей, Geely Atlas Pro – в 2 763 990 – 3 393 990 рублей, а Belgee X50 – в 2 290 990 – 2 500 990 рублей.

Флагманский кроссовер Geely Monjaro подорожал сильнее других – на 20 тысяч рублей (+0,4%). Его новые цены находятся в диапазоне от 4 694 990 до 4 994 990 рублей.

Примечание: указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Фото: АВТОСТАТ