«Моторинвест» начал производство электрокроссовера Evolute i-JET

Липецкий завод «Моторинвест» начал производство нового премиального электрокроссовера Evolute i-JET. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пиковая мощность электрической силовой установки полноприводного электрокроссовера Evolute i-JET может составляет 646 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 940 Нм. Модель будет доступна для покупки с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант предусматривает установку литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого составляет 80 кВт с запасом хода 483 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч электрокроссоверу потребуется 4 секунды. Также будет предложен сверхтехнологичный полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт, который обеспечит разгон до первой «сотни» всего за 3,7 секунды, при этом модель обладает запасом хода в 530 км.

Внешний вид Evolute i-JET выполнен в концепции бионического дизайна, представляющего собой симбиоз природы и инновационных технологий. Так, изгибы боковой части кузова напоминают силуэты дельфинов, выпрыгивающих из моря, силуэт бокового оконного блока в форме ивового листа, а передняя оптика напоминает кромку солнечного диска во время затмения. Завершают внешний облик электрокроссовера эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Что касается интерьера, цифровая панель приборов расположена на 12,3-дюймовом экране, а сенсорный мультимедийно-развлекательный комплекс имеет диагональ 15,6 дюйма. Для уюта в темное время суток в салоне установлена амбиентная подсветка с режимом выбора из 64 цветов. Проекционный HUD-дисплей транслирует важные показатели на ветровое стекло, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Комфортные передние кресла с отделкой из экокожи оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Сиденье водителя обладает функцией комфортного выхода.

Фото: Evolute