Автомобили иранской SAIPA прошли сертификацию в России

Автомобили иранской SAIPA прошли в России все необходимые испытания и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом порталу Autonews.ru рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси». После получения этого документа автомобили марки можно начать продавать на российском рынке.

Изначально в продажу поступят две модели бренда. Так, на нашем рынке должен дебютировать кросс-хэтчбек Quik c 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность 87 л.с. Агрегат может работать совместно с 5-ступенчатой коробкой передач или вариатором (обе версии будут представлены в России). Точные цены на автомобиль в России пока не известны.

Также российским клиентам предложат седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik. Силовая установка также идентична кросс-хэтчбеку. Купить машину можно будет с механической коробкой передач и вариатором. Ожидается, что Saina будет самой доступной моделью SAIPA в России.

Под вопросом пока находится российская премьера седана Shahin, который построен на платформе Toyota B и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Главной проблемой с выводом этой модели, как утверждают в «Лаки Кэренси», стала «слишком высокая стоимость».

В «Лаки Кэренси» обещают, что уже в следующем году производство автомобилей SAIPA должно быть налажено на белорусском заводе «Юнисон». В компании заявили, что соответствующее соглашение на сборку уже подписано, однако размер квот для иранских машин пока не утвержден.

Напомним, ранее в «Лаки Кэренси» заявляли о планах поставок пикапов и коммерческих автомобилей SAIPA. Ожидается, что в Россию и Белоруссию будут экспортировать коммерческие машины различной грузоподъемности, а также пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Кроме того, компания намерена поставлять модели класса B (Kwik и Saina) и C (Shahin).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский дистрибьютор иранских автомобилей SAIPA, ООО «Бест Моторс», отказался от своих планов продавать эти машины в нашей стране. Учредители компании приняли решение о ее ликвидации. Гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов объясняет это изменением экономической ситуации: при нынешнем курсе валют и повышенном утилизационном сборе не получилось бы продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально. «Цена на иранский автомобиль должна быть на 20 – 30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», – заключил глава «Бест Моторс».

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей SAIPA могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

Фото: SAIPA