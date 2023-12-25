КАМАЗ сменил главного инженера

С начала декабря обязанности главного инженера ПАО «КАМАЗ» временно возложены на директора инженерного центра – главного механика компании Айрата Галеева. Согласно распоряжению о назначении, обязанности главного инженера Айрат Галеев будет исполнять до 28 февраля 2024 года либо до момента подбора кандидатуры на эту должность. Напомним, кресло главного инженера освободилось в связи с уходом из структур КАМАЗа Алексея Титова, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Карьеру на КАМАЗе Айрат Галеев начал в 2000 году еще будучи студентом КамПИ: устроился оператором автоматических линий на завод двигателей, вскоре достиг должности начальника цеха. С 2013 работал в ОЭЗ «Алабуга», несколько лет занимал пост гендиректора АО «Интерскол Алабуга». В 2018 году вернулся на КАМАЗ сначала заместителем исполнительного директора по работе с группой компаний, а через несколько недель перешел на место главного механика.

Среди основных направлений развития – новая продуктовая линейка «КАМАЗ» (грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас, безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт) и новые бизнесы (карьерная и вездеходная техника, комплексные транспортные решения, экосистема сервисов). Также усилия будут направлены на модернизацию производственных мощностей, отвечающих передовому уровню автомобилестроения. Программа инвестиций сформирована в объеме более 380 млрд рублей, приоритетными являются программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2023 года КАМАЗ планирует выпустить более 42 тыс. грузовых автомобилей, в 2024 году довести объем выпуска до 45 тыс. машин. В частности, по словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, предприятие в этом году планирует выпустить 3,5 тыс. среднетоннажных грузовиков «Компас», в следующем году – удвоить их производство.

Фото: КАМАЗ