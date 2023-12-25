Более 100 грузовиков Foton Auman попали под отзыв в России

Компания «Фотон Мотор» объявила об отзыве 115 коммерческих автомобилей Foton Auman, реализованных с июля 2022-го по август 2023 года. Причина отзыва: возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которыми оснащены отзываемые автомобили, требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и оформленному в отношении таких автомобилей одобрению типа транспортного средства (ОТТС), сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах будет произведена замена установленных УВЭОС на устройства, соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках прошедшей этой осенью в Москве выставки «КомТранс-2023» компания «Фотон Мотор» представила седельный тягач Foton Auman EST A с колесной формулой 6х4, начало продаж которого на территории Российской Федерации запланировано на первый квартал 2024 года. Новинка спроектирована и адаптирована по конструкции для магистральных перевозок, разработан с использованием европейских технологий и в соответствии с европейскими стандартами и использует агрегаты всемирно известных производителей, таких как Cummins, Bosch, Continental, Wabco, ZF. Интеллектуальная система i-Telligent объединяет между собой системы управления двигателем, моторным тормозом, коробкой передач, пневматической подвеской, рулевое управление, рабочую тормозную систему, антиблокировочную, антипробуксовочную, систему динамиче-ской стабилизации, систему предупреждения о покидании полосы движения и другие бортовые системы для обеспечения эффективного, экономичного и безопасного управления автомобилем.

Фото: «Фотон Мотор»