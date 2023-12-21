Рынок подержанных электромобилей в РФ снижается третий месяц подряд

По данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2023 года россияне приобрели 802 подержанных электрокара. Несмотря на то, что этот результат на 17% больше, чем в том же месяце прошлого года, но при этом он оказывается на 16% ниже показателя октября.

Напомним, что в августе нынешнего года вторичный рынок электромобилей в нашей стране установил рекорд (1204 шт.), но при этом уже третий месяц подряд его объемы снижаются: сентябрь – 1159 шт., октябрь – 928 шт., ноябрь – 802 шт. Одной из причин такой тенденции является запрет, введенный властями Японии, на ввоз определенных категорий автомобилей в Россию, в том числе и электрокаров.

Лидером марочного рейтинга на рынке электромобилей с пробегом остается японский Nissan (413 шт.), на долю которого в ноябре пришлось более половины (51,5%) от общего объема. Каждый шестой купленный за прошлый месяц б/у автомобиль на электротяге относится к американскому бренду Tesla (136 шт.). В ТОП-3 вошел и китайский Zeekr (62 шт.).

Среди моделей первенство на этом рынке по-прежнему сохраняет Nissan Leaf, ноябрьский результат которого составил 413 экземпляров. В пятерку самых популярных подержанных электрокаров по итогам ноября также попали: Tesla Model 3 (69 шт.), Zeekr 001 (47 шт.), Tesla Model X (26 шт.) и Audi e-tron (22 шт.).

По итогам 11 месяцев 2023 года объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 9,8 тыс. единиц. Это на 22% больше, чем в январе – ноябре прошлого года. Эксперты отмечают еще один любопытный момент: на рынке электрокаров с пробегом в этом году присутствует уже 60 различных марок.

Фото: АВТОСТАТ