Завод «LADA-Ижевск» начал выпуск опытной партии LADA e-Largus

Планируется, что в семействе электромобилей LADA e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы (которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью). На них будет устанавливаться синхронный электромотор на постоянных магнитах номинальной мощностью 50 кВт (кратковременно может достигать пиковой мощности 120 кВт). Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова (в месте, где ранее располагался бензобак), что позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек с 0 до 100 км/час).

В настоящее время на заводе «LADA-Ижевск» работает около 1,5 тыс. человек, а к моменту запуска основного конвейера производительностью 25 машин в час, в мае, штат предприятия будет расширен до 3 тыс. сотрудников.

Напомним, в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в начале 2024 года на заводе компании в Тольятти. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ