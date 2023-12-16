Найдены автомобили, у которых изменились цены в первой половине декабря

На основании данных мониторинга, проведенного экспертами сайта «Цена Авто», стали известны автомобили, у которых изменились цены за период с 1 по 15 декабря 2023 года. Как оказалось, в первой половине месяца этот процесс коснулся отдельных моделей лишь двух брендов.

Так, в начале декабря минивэн Haima 7X в комплектации Premium стал дороже на 50 тысяч рублей (+1,3%). Как следствие, ее стоимость теперь составляет 3 850 000 рублей.

Кроме этого, изменились цены внедорожника LADA Niva Legend в коммерческом исполнении. Если его бортовая платформа (пикап) подорожала на 53 тысячи рублей (+4,1%), то каркасный фургон (техничка), наоборот, подешевел на 76 тысяч (-4,7%). Теперь такие «нивы» стоят 1 333 900 и 1 542 900 рублей соответственно.

Примечание: указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Фото: АВТОСТАТ