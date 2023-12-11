Chrysler завершил производство седана 300C

Последний седан Chrysler 300C сошел с конвейера на заводе в канадском Брамптоне. В честь завершения производства модели Chrysler выпустил ограниченную серию 300С с 6,4-литровым мотором Hemi V8 мощностью 485 л.с. Тираж прощальной спецсерии составил 2,2 тыс. автомобилей, пишет «Газета.Ru». Такой седан способен разгоняться до 96 км/ч за 4,3 сек. и проезжать дистанцию в четверть мили за 12,4 сек. Все машины зарезервированы в течение 12 часов.

Модель Chrysler 300 (300С в зависимости от рынка) первого поколения дебютировала в 2005 году, седаны второго и последнего поколения выпускались с 2011 года. Базовая версия стоила от 36 тыс. долларовю После завершения производства 300C в линейке Chrysler в США осталась единственная модель – минивэн Pacifica (от 38 тыс. долларов).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американская компания Chrysler выпустит свой первый электромобиль в 2025 году. По словам генерального директора бренда Кристин Фьюэлл, это будет двухрядный кроссовер, в основе которого лежит концепт Airflow, представленный в 2022 году. Прототип построен на платформе STLA Large и имеет два 204-сильных электромотора, обеспечивающих полный привод. Заявлен запас хода от 560 до 640 км, а также фирменный автопилот STLA AutoDrive уровня автономности Level 3.

Электромобиль получил четырехместный салон с раздельными креслами, а также фирменную архитектуру STLA SmartCockpit, которая подразумевает отдельные экраны и веб-камеры для каждого пассажира. Предусмотрена операционная система STLA Brain для работы с бортовой электроникой.

Фото: Chrysler