Автомобили Aurus в ОАЭ покупают для государственных и частных целей

Автомобили Aurus, производство которых было запущено в ОАЭ, пользуются спросом как среди государственных служащих, так и у частных лиц. Об этом агентству «ТАСС» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что с ноября в Дубае уже собрано «определенное количество автомобилей».

Напомним, производство автомобилей Aurus в ОАЭ стартовало в ноябре 2023 года. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant. Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Как рассказал ранее Д. Мантуров, постепенно будет расширяться присутствие бренда Aurus на Ближнем Востоке. По его словам, страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей Aurus на ближайшую перспективу.

Фото: Aurus