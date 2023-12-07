Представлен Suzuki Swift нового поколения

Компания Suzuki представила хэтчбек Swift нового поколения. Производство новинки уже стартовало, а в продажу на домашнем рынке она поступит до конца декабря. Стоимость нового «Свифта» составит от 11,7 тысячи до 15,8 тыс. долларов (1,08 – 1,46 млн рублей по текущему курсу). На европейском хэтчбек появится уже в следующем году, пишет портал Motor.ru.

Suzuki Swift четвертого поколения сохранил прежнюю платформу Heartect, спереди у него всё те же стойки Макферсон, сзади – балка. Дорожный просвет равен 120 мм. Под капотом автомобиля – новая бензиновая «тройка» Z12E объемом 1,2 л, которая развивает 83 л.с. и сочетается с вариатором. Во всех версиях, кроме начальной, мотор дополнен 12-вольтовым стартер-генератором, помогающим ДВС на старте и при ускорениях. Он питается от литий-ионной батареи емкостью 3 ампер-часа, подзаряжая ее во время торможения. «Мягкогибридный» Swift доступен как с вариатором, так и с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний либо полный AllGrip, в котором задние колёса подключаются по факту пробуксовки передних вискомуфтой.

Среди внешних изменений нового Suzuki Swift – уменьшенная решетка радиатора с покрытием под рояльный лак и полностью светодиодная оптика с Г-образными ДХО. Стандартный спойлер улучшает аэродинамику: коэффициент сопротивления воздуху здесь на 4,6% ниже, чем у дореформенной модели. Колесные диски по умолчанию 15-дюймовые, за доплату доступны легкосплавные размерностью 16 дюймов.