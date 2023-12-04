Great Wall реализовал в России 100-тысячный автомобиль с начала года

Компания «Хавейл Мотор Рус» реализовала с начала года 100 тыс. кроссоверов Haval и пикапов GWM. Данный результат за неполные 11 месяцев 2023 года – абсолютный рекорд концерна Great Wall Motor на российском рынке, он означает почти трехкратный рост продаж по сравнению с общим результатом прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Юбилейным автомобилем, который нашел своего покупателя в Самаре, стал компактный кроссовер Haval Jolion цвета «Белоснежный нефелин» в комплектации Elite. Стоит отметить, что эта модель является бестселлером марки в России и обеспечивает практически половину объема продаж, еще треть приходится на автомобили F-серии Haval. Продажи пикапов GWM с начала 2023 года превысили 5 тыс. экземпляров.

Напомним, в феврале 2023 года в России стартовали продажи кроссовера Haval Dargo X – специальной внедорожной версии на базе Haval Dargo. Апрель стал месяцем выхода на рынок самого крупного пикапа концерна – GWM Poer KingKong, а в июле в продажу поступил среднеразмерный кроссовер Haval M6. К настоящему моменту дилерская сеть Haval состоит из более чем 130 дилерских центров по всей России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2024 года на российском рынке ожидается кроссовер Haval F7 нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в Тульской области. По неофициальным данным, в основу новинки ляжет кроссовер Haval Monster, построенный на платформе L.E.M.O.N.

Фото: Haval