Renault представила кроссовер Duster нового поколения

На старте продаж для нового Duster анонсированы три силовые установки. Это трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л мощностью 100 л.с., который может работать как на бензине, так и на сжиженном попутном газе. Далее предлагается 130-сильный гибридный привод с напряжением 48 Вт на основе 1,2-литрового бензинового турбированного двигателя. На вершине гаммы находится полноценная гибридная силовая установка на основе атмосферного 1,6-литрового мотора. Его мощность составляет 94 л.с., но за счет электропривода общая отдача составляет 140 л.с. Только в последнем варианте предусмотрена автоматическая трансмиссия. Две первые версии идут с механической коробкой передач.

Новый Duster построен не на прежней платформе B0, а на более современном шасси CMF-B. Кроссовер стал ниже и шире, но в длину почти не изменился. При этом салон стал заметно просторнее, в первую очередь за счет места для задних пассажиров.

Французский автоконцерн Renault официально представил кроссовер Duster третьего поколения. В Европе новинка будет выпускаться в Румынии и продаваться под маркой Dacia, пишет портал Autonews.ru .

Система полного привода теперь активнее работает с электроникой, подтормаживающей буксующие колеса. Водитель сможет выбирать между режимами Эко, Авто, Снег, Грязь и песок или Внедорожным. Режима блокировки муфты как такового больше не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа Renault раскрыла план развития за пределами Европы до 2027 года. Сегодня главные внешние рынки для марки Renault – это Бразилия, Турция, Индия, Южная Корея и Колумбия, в укрепление позиций здесь и в ряде других развивающихся стран Renault Group намерена инвестировать 3 млрд евро и представить восемь новых моделей в течение ближайших четырех лет. Цель – удвоить к 2027 году чистую выручку на единицу продукции.

Среди перспективных моделей – субкомпактный кроссовер Renault Kardian для Латинской Америки и Африки. Особняком стоят новинки Renault для Южной Кореи – здесь французская марка обещает престижные модели классов D и E, в основу которых ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная компанией Volvo Cars еще в прошлом десятилетии. Новинки Renault для Южной Кореи будут гибридными, в том числе полноприводными, первая модель дебютирует в следующем году.

Кроме того, недавно был представлен концептуальный пикап Renault Niagara, чья серийная версия, скорее всего, придет на смену бразильскому пикапу Renault Oroch, сделанному на базе «первого» Duster. Несложно догадаться, что Renault Niagara – это прямой родственник европейского Dacia Duster следующего поколения и более крупного кроссовера Dacia Bigster, у них тоже будет гибридный полный привод.

Фото: Dacia