В России начались продажи кроссовера BAIC X7 за 3,1 млн рублей

В оснащение BAIC X7, помимо прочего, входят полностью светодиодная оптика, кожаные сиденья, цифровая приборная панель, 12-дюймовый дисплей мультимедиа системы, задние датчики парковки и система камер кругового обзора, панорамная крыша с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев руля и боковых зеркал, двухзонный климат-контроль и др. В набор систем активной безопасности включены система AutoHold, система помощи при подъеме (HHC), система помощи при спуске (HDC), система контроля слепых зон (BSD) и система контроля полосы движения (LDW).

Российские дилеры BAIC начинают продажи среднеразмерного кроссовера BAIC X7, который стал пятой моделью бренда в нашей стране. Новинка предлагается в единственной комплектации Comfort стоимостью 3 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер BAIC X7 оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском мощностью 180 л.с., который работает в сочетании с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Автомобиль имеет следующие габариты: 4 710 мм в длину, 1 892 мм в ширину и 1 715 мм в высоту при колесной базе 2 800 мм. Для организации удобной посадки водителя предусмотрены регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, электрорегулировка сиденья по 6 направлениям. Сиденья второго ряда регулируются по наклону и имеют три подголовника, а под ногами отсутствует центральный тоннель. Объем багажного отделения составляет 470 л. При этом сиденья второго ряда складываются в ровный пол, что повышает устойчивость при перевозке крупногабаритного багажа.

Фото: BAIC