Бывший завод Volvo Trucks в Калуге сменил собственника

Группа компаний «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, завершила процесс приобретения бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в группе, однако подробностей об условиях сделки не раскрыли. Покупателем активов завода АО «Стоков машинное оборудование» (ранее – «Вольво Восток»), а также ООО «Стоков Компоненты» выступило подконтрольное группе АО «АМО», зарегистрированное в начале октября.

Напомним, в августе 2023 года АО «Стоков машинное оборудование» и ООО «Стоков компоненты» были приобретены группой «Астон» (подконтрольна бизнесмену Игорю Киму). При этом для шведского автоконцерна опцион на обратный выкуп сделкой не предусмотрен. Группа искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники, и им стала ГК «Промышленные инвестиции». Ее гендиректором является Андрей Александров, который ранее занимал ключевые позиции в крупных российских и международных компаниях, в том числе в структуре «ОМГ».

Предприятие в Калуге уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости. До конца года завод планирует постепенно нарастить выпуск от одной до трех машин за смену. По словам источников, одним из промышленных партнеров стал автозавод «Урал». В долгосрочной перспективе предполагается расширение модельного ряда и привлечение зарубежных бизнес-партнеров с последующим углублением локализации производства. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры с несколькими потенциальными партнерами из стран Азии.

«Ожидается расширение номенклатуры выпускаемой продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализация иностранных машин и компонентов, а также создание нового бренда российских грузовиков», – заявили в «Промышленных инвестициях».

Напомним, на заводе в Калуге, который был открыт в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. Согласно финансовому отчету Volvo, в первом квартале 2022-го компанией был заложен резерв под обесценение своих активов в России в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Автоконцерн также рассматривает возможное списание российский активов и в связи с этим оценивает возможные финансовые потери.

Фото: Volvo Trucks