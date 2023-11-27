«Волгабас» в 2024 году выйдет на рынок туристических автобусов

Группа «Волгабас» в 2024 году приступит к созданию единой платформы туристических автобусов. Об этом агентству «Финмаркет» сообщил генеральный директор ГК «Волгабас» Алексей Бакулин, добавив, что первой будет представлена машина из семейства «Марафон» до 150 км пробега. Он отметил, что сегодня 98% туристических автобусов, курсирующих в России, производят в Китае.

«Ключевая задача для нас стоит – вернуть себе рынок. Потому что рынок сегодня развивается, порядка 1 тыс. туристических автобусов заходит в страну. Если прибавить еще отложенный спрос, то где-то 1,5 тыс. единиц междугородних автобусов ежегодно требуется для рынка РФ», – уточнил А. Бакулин. По его словам, для запуска новой платформы компании предстоит провести серьезную работу по подготовке производства.

На сегодняшний день в линейке предприятия «Волгабас» насчитывается три туристических автобуса: «Серпантин» на 150 – 250 км, «Марафон» до 150 км и «Дельта» до 1 тыс. км. Туристические автобусы высокого класса работают как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

Напомним, производственные мощности холдинга «Волгабас» расположены в Волгоградской и Владимирской областях и позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Холдинг «Волгабас Групп» имеет представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2022 года Минпромторг РФ, правительство Волгоградской области и администрация города Волжский подписали специнвестконтракты с производителями автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский». Согласно соглашениям, компании обязуются реализовать инвестиционный проект по внедрению технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов. Объем инвестиций «Волгабас» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей, а объем инвестиций «Волгабас Волжский» в рамках СПИКа составит 708 млн рублей. В течение срока действия контракта (9,5 года) инвесторы обязуются выпустить более 4 тыс. низкопольных автобусов.

Фото: «Волгабас»