Представлен обновленный лифтбек FAW B70

Салон рестайлингового FAW B70 отличают другой информационно-развлекательный комплекс, новая передняя панель и центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком трансмиссии. Остался в прошлом отдельный блок климат-контроля с функциональными шайбами, переделан центральный тоннель, а на руле новая горизонтально-ориентированная эмблема.

Как пишет портал Motor.ru , автомобиль лишился Y-образной оптики и крупной решетки радиатора, интегрированной с фарами. Теперь головной свет двухъярусный, ламели воздухозаборников горизонтальные, изменен логотип. Сзади переделаны бампер и выхлопные патрубки: теперь они трапецевидные, а не круглые. Кроме того, изменилась палитра колесных дисков диаметром 18 и 19 дюймов.

После рестайлинга Bestune B70 стал длиннее на 45 мм (теперь 4855 мм), но технических изменений может и не быть. Судя по сертификационным документам, у лифтбека сохранится связка 2,0-литрового турбодвигателя мощностью 224 л.с. с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Базовые агрегаты – 1,5-литровый турбомотор (169 л.с.) и преселективный 7-ступенчатый «робот» – пока не подтверждены.

Все подробности об обновленном FAW Bestune B70 станут известны в декабре. Первые экземпляры лифтбека уже добрались до китайских дилеров, а значит, в продажу новинка поступит в самое ближайшее время. В России дореформенный B70 стоит от 2,45 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд FAW в России официально включает кроссоверы Bestune T55 и Bestune T77, полноразмерный внедорожник Bestune T99, а также лифтбек Bestune B70.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году китайский автопроизводитель FAW намерен представить на российском рынке три новые модели, подробная информация о которых будет представлена позже. По словам директора по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергея Ворновского, компания планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ.



Фото: autohome.com.cn