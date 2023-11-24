Компания NEMO выпустит обновленный электрофургон в 2024 году

Нижегородская компания New Energy Motors в 2024 году представит обновленный электрический фургон WOLV FC25, который теперь будет продаваться под собственным брендом NEMO.

Как говорится в сообщении компании, обновленный электрофургон будет оснащаться светодиодными ходовыми огнями и фарами. Также изменения ожидаются в кабине машины, однако какие именно – пока не раскрывается. Стоимость новинки также будет объявлена позже. Цена автомобилей WOLV FC25 в настоящее время стартует с отметки от 3 млн 160 тыс. рублей за вариант шасси с кабиной без кузовной надстройки, цена промтоварного фургона начинается от 3 млн 560 тыс. рублей.

Напомним, в стандартное оснащение WOLV FC25 входят кондиционер, руль с электроусилителем, электростеклоподъемники, ЖК-экран с камерой заднего вида, АБС, дисковые передние тормоза, USB-порт и центральный замок.

Длина WOLV FC25 составляет почти 4 м, объем грузового отсека – 5 куб. м, а грузоподъемность – 800 кг. Кабина автомобиля состоит из композитного материала. Электрогрузовик приводится в движение мотором мощностью 30 кВт и 150 Нм крутящего момента, который передается на заднюю ось. Время зарядки батареи объемом 30 кВтч занимает 5 часов (от сети 220В, 6,6 кВт). Заявленный производителем запас хода составляет 200 км, максимальная скорость грузовика ограничена на отметке 85 км/ч, при этом ее можно сделать еще ниже. На автомобиле установлены дисковые тормоза, спереди независимая подвеска «МакФерсон», а сзади – рессорная.

Фото: NEMO