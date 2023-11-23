Компания Tesla анонсировала старт продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Первый серийный пикап Cybertruck на заводе в штате Техас был выпущен в июле этого года, пишет агентство «ТАСС».

На полную мощность производство модели должно выйти в следующем году. Ежегодно Tesla намерена производить 375 тыс. пикапов Cybertruck. Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн штук. Точная отпускная цена новинки пока не сообщается, по неофициальным данным, она составляет от 50 тысяч до 70 тыс. долларов.

Самые дешевые версии Tesla Cybertruck будут иметь один электромотор на задней оси. Разгон до первой «сотни» составит 6,5 сек. В «среднем» исполнении электропикап получит два электромотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч уменьшится и составит 4,5 сек. Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 сек. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.

Фото: Tesla