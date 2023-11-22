Skywell привезет в Россию электроседан Skyhome

Компания Skywell представила концептуальный электрический седан Skyhome. На китайском рынке новинка ожидается в следующем году, а до России модель доберется в конце 2024-го – начале 2025 года. Серийные машины будут на 90% такими же, как концепт-электрокар, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Внешний вид Skyhome отличают обтекаемые линии кузова фастбэк с остеклением, переходящим в панорамную крышу экстра большого размера, колеса с дисками высокого профиля с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, роскошные линии купе, скрытые дверные ручки и камеры заднего вида вместо зеркал.
Отличительная особенность нового седана – уникальная конструкция двойной двери без центральных стоек. Двери открываются с помощью функции распознавания лица, по отпечаткам пальцев, а также с мобильного телефона.
В основе Skyhome лежит новая платформа CE с адаптивной пневмоподвеской, передняя – на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Электроседан будет выпускаться в двух версиях: двухмоторной полноприводной и одномоторной. Двухмоторная полноприводная версия будет иметь максимальную мощность 460 кВт и разгоняться до 100 км/ч за 3,5 сек. Skyhome способен за 10 минут зарядиться до запаса хода в 490 км через порт быстрой зарядки. Предусмотрен также режим «разрядки», позволяющий использовать автомобиль в качестве источника энергии для бытовых приборов и гаджетов.
Интерьер машины отличают огромный мультимедийный экран, необычное рулевое колесо, ненавязчивая подсветка дверей и руля, функциональные отсеки для хранения вещей, два независимых пассажирских сиденья заднего ряда с режимом массажа ног, которые можно разложить до полностью горизонтального состояния, автохолодильник/минибар.
Кроме того, для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные небольшие столики и два дополнительных независимых экрана мультимедиа. Бортовая система искусственного интеллекта с двумя чипами типа Snapdragon 8295 обеспечивает возможность не только одновременно подключать несколько мультимедийных экранов, но и поддерживает систему автономного вождения уровня L3.
Напомним, автомобильный бренд из Китая Skywell был официально представлен на российском рынке в сентябре 2022 года. Первой моделью Skywell в нашей стране стал флагманский электрический кроссовер ET5, продажи которого начались в январе 2023-го. А в июне этого года у российских дилеров появился гибридный среднеразмерный кроссовер Skywell HT-i.
Фото: Skywell