Skywell привезет в Россию электроседан Skyhome

Компания Skywell представила концептуальный электрический седан Skyhome. На китайском рынке новинка ожидается в следующем году, а до России модель доберется в конце 2024-го – начале 2025 года. Серийные машины будут на 90% такими же, как концепт-электрокар, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид Skyhome отличают обтекаемые линии кузова фастбэк с остеклением, переходящим в панорамную крышу экстра большого размера, колеса с дисками высокого профиля с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, роскошные линии купе, скрытые дверные ручки и камеры заднего вида вместо зеркал.

Отличительная особенность нового седана – уникальная конструкция двойной двери без центральных стоек. Двери открываются с помощью функции распознавания лица, по отпечаткам пальцев, а также с мобильного телефона.

В основе Skyhome лежит новая платформа CE с адаптивной пневмоподвеской, передняя – на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Электроседан будет выпускаться в двух версиях: двухмоторной полноприводной и одномоторной. Двухмоторная полноприводная версия будет иметь максимальную мощность 460 кВт и разгоняться до 100 км/ч за 3,5 сек. Skyhome способен за 10 минут зарядиться до запаса хода в 490 км через порт быстрой зарядки. Предусмотрен также режим «разрядки», позволяющий использовать автомобиль в качестве источника энергии для бытовых приборов и гаджетов.