Российские автодилеры подали в суд на Renault

Первые отечественные дилерские холдинги – РТДС и «БН-Моторс» обратились в арбитражные суды с исками против Renault после ухода французской компании с рынка нашей страны в 2022 году. Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), информацию подтвердили истцы. Договориться миром об урегулировании убытков с Renault им не удалось. Общая сумма исков пока относительно невелика и составляет 760 млн рублей.

Напомним, в мае 2022 года компания Renault объявила об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в гоcударственную собственность. Так, 67,69% акций АВТОВАЗа, принадлежащих Renault, перешли подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции российского предприятия сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Также АВТОВАЗ осуществляет сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке. Кроме того, владельцем 100% акций ЗАО «Рено Россия» стало правительство Москвы без опциона на обратный выкуп. Обе сделки были совершены по символической стоимости.

Фото: Renault